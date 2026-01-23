7 thực phẩm người tiểu đường nên ăn thường xuyên

Người tiểu đường nên ưu tiên thực phẩm giàu protein, chất xơ, ít đường và calo như cá béo, quả bơ, trứng, rau xanh để ổn định đường huyết.

Kiểm soát đường huyết đóng vai trò quan trọng trong điều trị tiểu đường. Bên cạnh vận động phù hợp, chế độ ăn lành mạnh giúp cải thiện bệnh và bảo vệ sức khỏe tổng thể. Dưới đây là 7 thực phẩm có lợi cho người tiểu đường.

Cá béo

Cá béo như cá hồi, cá mòi, cá trích, cá cơm, cá thu giàu axit béo omega-3 DHA và EPA. Người mắc bệnh tiểu đường có nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ cao hơn. Vì vậy, bổ sung DHA, EPA hỗ trợ bảo vệ lớp nội mạc mạch máu, giảm viêm và cải thiện chức năng động mạch.

Cá hỗ trợ kiểm soát huyết áp và cân nặng, góp phần phòng ngừa hội chứng chuyển hóa. Đây cũng là nguồn protein chất lượng cao, tạo cảm giác no lâu, ổn định đường huyết và hạn chế biến động đột ngột.

Rau xanh

Rau bina, cải xoăn và các loại rau xanh khác giàu dưỡng chất nhưng rất ít calo, cung cấp vitamin C giúp giảm viêm và hạn chế tổn thương tế bào. Người tiểu đường nên ăn rau xanh vào đầu bữa, trước tinh bột, nhằm hạn chế tình trạng kháng insulin và hạn chế tăng đường huyết sau ăn.

Quả bơ

Quả bơ là lựa chọn phù hợp cho người tiểu đường nhờ hàm lượng đường và carbohydrate thấp, trong khi giàu chất xơ cùng chất béo lành mạnh Ăn quả bơ nguyên chất, không kèm đường, sữa có thể giảm cân nặng và chỉ số khối cơ thể (BMI). Tăng cân, béo phì là yếu tố làm tăng nguy cơ tiểu đường.

Avocatin B (AvoB) là một phân tử chất béo có nhiều trong quả bơ. Hợp chất này giúp ức chế quá trình oxy hóa không hoàn toàn ở cơ xương và tuyến tụy, nhờ đó làm giảm tình trạng kháng insulin.

Trứng

Ăn trứng mang lại lợi ích cho sức khỏe người tiểu đường theo nhiều cách khác nhau. Ăn trứng thường xuyên có thể giảm viêm, cải thiện độ nhạy insulin, đồng thời tăng lượng cholesterol tốt (HDL), thay đổi cấu trúc của cholesterol xấu (LDL) theo hướng tích cực. Trứng cũng hỗ trợ kiểm soát huyết áp nhờ cung cấp hàm lượng omega-3.

Các loại hạt

Hạt chia là thực phẩm có lợi cho người tiểu đường nhờ hàm lượng chất xơ rất cao, với khoảng 11 g chất xơ trong 28 g hạt. Chất xơ dạng nhớt này làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu đường, có tác dụng ổn định đường huyết.

Hạt chia còn hỗ trợ giảm cân, kiểm soát đường huyết, hạ huyết áp và giảm viêm. Các loại hạt khác như hạt óc chó, hạnh nhân, hạt phỉ và hạt dẻ cười cũng phù hợp với người tiểu đường, góp phần cải thiện đường huyết và hạn chế phản ứng viêm.

Bông cải xanh

Đây là một trong những loại rau bổ dưỡng với chỉ số calo và carbohydrate thấp (nửa chén nấu chín chỉ chứa 27 calo và 3 g carb dễ tiêu hóa). Hoạt chất sulforaphane chuyển đổi từ glucosinolate có trong bông cải xanh, hỗ trợ các quá trình trao đổi chất của cơ thể, giảm lượng đường trong máu.

Dầu ô liu nguyên chất

Dầu ô liu nguyên chất giàu axit oleic. Đây là chất béo không bão hòa đơn có lợi, giúp cải thiện kiểm soát đường huyết, giảm triglyceride lúc đói và sau ăn, đồng thời kích thích hormone tạo cảm giác no GLP-1. Loại dầu này còn chứa polyphenol có tác dụng chống viêm, bảo vệ mạch máu và hạn chế tổn thương oxy hóa. Nên ưu tiên dầu ô liu nguyên chất để giữ trọn dưỡng chất.

Bảo Bảo (Theo Healthline)