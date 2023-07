Thấu hiểu những yêu cầu ấy, Rio Land phát triển khu căn hộ The Hybrid khuyến khích cư dân theo đuổi lối sống thông minh, cân bằng. Đây cũng là phiên bản cao cấp nhất trong quần thể sinh thái ven sông MT Eastmark City quy mô 15ha, thành phố Thủ Đức.

The Hybrid nắm giữ lợi thế vị trí khi tọa lạc tại đường vòng cung sông đẹp nhất dự án. Nhìn từ trên cao, vị thế này được ví như ốc đảo giữa lòng phố thị. Tòa tháp còn tọa lạc trên mặt tiền Vành đai 3 với mức đầu tư hơn 75.400 tỷ đồng, dự kiến thông xe năm 2025. Đại diện Rio Land cho biết, để có quỹ đất này, đội ngũ đã tìm kiếm và "để dành" gần một thập kỷ.

Song song đó, cư dân tương lai của The Hybrid cũng thụ hưởng 12.000 m2 không gian xanh, với 6.117m2 mặt nước sông tự nhiên, 4.500 m2 công viên ven sông dài và rộng bậc nhất khu vực, 1.700m2 hồ bơi resort. Không gian xanh hứa hẹn mang tới cho cư dân bầu không khí trong lành, nền nhiệt mát mẻ, mang tới nhiều giá trị sức khỏe.

Dự án The Hybrid được nhà phát triển "may đo" cho cộng đồng cư dân hiện đại, nắm bắt xu hướng sống thông minh kết hợp trải nghiệm dịch vụ đặc quyền giữa thành phố sáng tạo Thủ Đức.

Nằm trong bộ sưu tập của cư dân thời 4.0, toàn bộ căn hộ tháp The Hybrid lắp đặt giải pháp nhà thông minh từ FPT Smarthome, với 3 giải pháp. Thứ nhất, giải pháp chiếu sáng cho phép tự động bật, tắt đèn thông qua cảm ứng chuyển động hoặc giọng nói. Thứ hai, giải pháp điều khiển sử dụng giọng nói để ra lệnh các thiết bị thông minh trong nhà (từ đèn chiếu sáng, máy lạnh, đến hệ thống âm thanh). Thứ ba, hệ thống tích hợp giải pháp an ninh, giúp cư dân giám sát và kiểm soát căn hộ một cách an toàn và tiện lợi.

Chỉ với một nút chạm hoặc bằng giọng nói tiếng Việt, cư dân có thể điều kiển toàn bộ trang thiết bị theo nhu cầu, dù ở bất cứ đâu.

An cư tại The Hybrid, cư dân cũng thừa hưởng hệ tiện ích tất cả trong một (all-in-one). Đó là hồ bơi chuẩn resort diện tích tới 1.700m2 uốn lượn xung quanh các tòa tháp tựa dòng suối mát chảy trong lòng khu căn hộ. Phố thương mại với những căn shophouse sang trọng tạo nên trung tâm vui chơi - giải trí - mua sắm - ẩm thực - checkin. Khu thể thao đa năng, với các bộ môn tennis, cầu lông, bóng rổ bố trí dọc bờ sông, là nơi ông bà, cha mẹ thoải mái vận động, rèn luyện sức khỏe. Chủ đầu tư cũng bố trí khu trò chơi dành riêng cho con trẻ, nơi các bé thỏa sức khám phá và phát triển một cách toàn diện nhất.