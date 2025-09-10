Sức hút của Vietnam iContent mùa đầu tiên

Vietnam iContent Awards nhận hơn 100 đề cử, 400.000 lượt bình chọn và 1,5 triệu lượt xem trên website ở năm 2024, hiện tạo sức hút khi mở cổng đăng ký năm thứ hai.

Đăng ký đề cử Vietnam iContent Awards 2025 tại đây

Vietnam iContent 2024 tôn vinh những cá nhân, tập thể có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực sáng tạo số, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và kết nối giữa các cá nhân.

Những con số ấn tượng mùa đầu

Cơ cấu giải thưởng mùa đầu chia thành bốn hạng mục: Nền tảng số, Nhà sáng tạo số, Sản phẩm số và Vì cộng đồng. Mỗi hạng mục lại gồm nhiều danh hiệu.

Mở cổng đăng ký từ ngày 9/9/2024 và kết thúc 9/10/2024, ban tổ chức nhận hơn 100 đề cử. Hai vòng sơ loại - chung kết thu về 400.000 lượt bình chọn cùng 1,5 triệu lượt xem trên website chính thức. Cách thức chấm điểm minh bạch, kết hợp giữa hội đồng giám khảo (70%) và bình chọn cộng đồng (30%), cho thấy cách nhìn của công chúng rất quan trọng. Riêng danh hiệu Nhà sáng tạo được yêu thích nhất 100% do khán giả lựa chọn.

Trước đêm trao giải, Ngày hội nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 thu hút khoảng 2.000 lượt khách. Trên diện tích 1.500 m2, gần 20 gian hàng từ các thương hiệu, nền tảng lớn như Unilever, Meta, TikTok, Vinamilk... tạo không gian trải nghiệm phong phú. Khán giả được giao lưu trực tiếp với người nổi tiếng, check-in tại photobooth, nhận quà và theo dõi màn trình diễn sôi động của nhiều TikToker.

Song song đó, chuỗi diễn đàn, hội thảo chuyên môn diễn ra liên tục, bàn về chuyển đổi số, chiến lược sáng tạo, hợp tác giữa thương hiệu và nhà sáng tạo. Các phiên thảo luận mời đại diện nền tảng lớn, chuyên gia đầu ngành, góp phần định hình xu hướng phát triển của ngành công nghiệp nội dung số.

Ngay từ chiều 30/11/2024, hàng nghìn bạn trẻ phủ kín nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM, mang theo băng rôn, lightstick để cổ vũ thần tượng. Fanclub Ninh Anh Bùi - Tùng Dương và ca sĩ Kay Trần biến khán phòng thành "biển ánh sáng" đẹp mắt. Không khí nóng dần lên trước giờ G, phần nào khẳng định sức hút của sự kiện với cộng đồng sáng tạo trẻ.

Gala trao giải diễn ra từ 19h30 với sự góp mặt của nhiều gương mặt đình đám: MC Quyền Linh, Hoa hậu H'Hen Niê, Lương Thùy Linh, ca sĩ Hoàng Hải - Vũ Thảo My, BB Trần, Khánh Vy... Thảm đỏ trở thành nơi hội tụ không chỉ nghệ sĩ mà còn những nhà sáng tạo nội dung có hàng triệu người theo dõi.

Những cá nhân được vinh danh tại gala năm ngoái. Với sức hút mạnh mẽ ngay từ mùa đầu tiên, Vietnam iContent Awards được kỳ vọng trở thành "Oscar của ngành sáng tạo số Việt", là bệ phóng để nhiều tài năng trẻ tiếp tục tỏa sáng, góp phần định hình và nâng tầm giá trị sáng tạo của Việt Nam trên bản đồ thế giới. Ảnh: BTC

Phần trao giải càng sôi động khi nhiều gương mặt nổi bật được xướng tên. Khoai lang thang lập cú đúp gồm: "Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất" (hạng mục duy nhất được đánh giá trên 100% lượt bình chọn của độc giả) và "Nhà sáng tạo nội dung của năm". Anh trai vượt ngàn chông gai là "Chương trình truyền hình truyền cảm hứng". Show Anh trai say hi thắng giải "Hiện tượng số của năm".

Đi giữa trời rực rỡ được vinh danh "Âm nhạc truyền cảm hứng". "Nhà sáng tạo nội dung triển vọng" gọi tên Ninh Anh Bùi. Khánh Vy là "Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng". "Kênh/Trang/Nhóm cộng đồng của năm" là Check in Vietnam. "Nền tảng giải trí Việt của năm" thuộc về FPT Play. Hoa hậu H'Hen Niê và MC Quyền Linh cùng được xướng tên ở giải "Cá nhân vì cộng đồng". Sài Gòn Xanh, tập đoàn Hoa sen thắng "Tổ chức vì cộng đồng".

Ban tổ chức không trao giải hạng mục "Video truyền cảm hứng" và "Mạng xã hội trong nước của năm" vì chưa tìm được ứng viên xứng đáng, cho thấy sự nghiêm túc, đặt chất lượng lên hàng đầu.

Điểm nổi bật của Vietnam iContent Awards 2024 không chỉ nằm ở danh hiệu mà còn ở giá trị tinh thần. Nhiều khoảnh khắc khiến người xem lắng lại khi H’Hen Niê nhắc lại hành trình trồng rừng, ước mơ về một Việt Nam xanh hay MC Quyền Linh dí dỏm coi giải thưởng như động lực để tiếp tục hành trình thiện nguyện.

Khoai Lang Thang run run nói về tình yêu của cộng đồng dành cho anh, còn Khánh Vy hài hước cảm ơn "bố mẹ vẫn miệt mài cày view cho con gái". Những câu chuyện chân thành ấy giúp khán giả cảm nhận rõ sức mạnh của sự sáng tạo - không chỉ để giải trí, mà còn để lan tỏa cảm hứng sống đẹp.

Tiền đề cho những mùa giải tiếp theo

Vietnam iContent Awards 2024 thành công khẳng định vai trò của nhà sáng tạo nội dung trong xã hội hiện đại. Sự kiện không chỉ tôn vinh cá nhân, tổ chức xuất sắc mà còn khẳng định vị thế ngành sáng tạo số tại Việt Nam.

Theo ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, iContent Awards 2024 mang ba ý nghĩa đặc biệt: lần đầu các nhà sáng tạo nội dung số được vinh danh ở sự kiện tầm cỡ quốc gia; lần đầu có sự xuất hiện, đồng hành của cả ba nền tảng lớn Facebook, YouTube, TikTok; các cá nhân không còn bị giới hạn ở danh xưng YouTuber hay "TikToker, mà được công nhận là nhà sáng tạo nội dung số đúng nghĩa.

Hoa Hậu H’Hen Niê và MC Quyền Linh cùng nhận giải "Cá nhân vì cộng đồng". Ảnh: Quỳnh Trần

Sức hút mùa đầu cũng là tiền đề, động lực mạnh mẽ cho những mùa giải tiếp theo. Vietnam iContent Awards 2025 xoay quanh chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam Shines), trao 10 giải cho ba hạng mục chính gồm:

Hạng mục Nhà sáng tạo số có 5 giải: Nhà sáng tạo nội dung của năm; Tổ chức sáng tạo nội dung của năm; Nhà sáng tạo nội dung triển vọng; Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng; Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất.

Hạng mục Sản phẩm số có ba giải: Âm nhạc truyền cảm hứng; Video truyền cảm hứng; Hiện tượng số của năm.

Hạng mục Vì cộng đồng gồm hai giải: Tổ chức Vì cộng đồng; Cá nhân Vì cộng đồng.

Ban tổ chức nhận đề cử ngày 4-25/9, vòng bình chọn diễn ra 3-24/10, chung kết từ 30/10 đến 18/11 và gala trao giải tổ chức ngày 29/11 tại TP HCM.

Hiếu Châu