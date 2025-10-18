Sức hút của Ninh Dương Story tại Vietnam iContent Awards 2025

Với lượng fan đông đảo, Ninh Dương Story hiện dẫn đầu hai giải "Nhà sáng tạo nội dung của năm" và "Được yêu thích nhất" ở vòng bình chọn Vietnam iContent Awards 2025.

Ban tổ chức ghi nhận Ninh Dương Story vượt qua nhiều ứng viên nặng ký nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của fan. Tính đến ngày 18/10, anh nhận 14.831 phiếu (hoặc vote) ở giải "Nhà sáng tạo nội dung của năm" và 14.129 vote cho "Nhà sáng tạo được yêu thích nhất". Thứ tự từng hạng mục sẽ thay đổi liên tục khi các cá nhân, tổ chức đang kêu gọi fan vote mạnh trong tuần cuối vòng bình chọn (3-24/10).

Bình chọn Vietnam iContent Awards tại đây.

Trên Fanpage lẫn trang cá nhân, Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương - chủ nhân kênh Ninh Dương Story kêu gọi khán giả bình chọn, tiếp thêm năng lượng để họ đến gần hai danh hiệu quan trọng tại Vietnam iContent Awards 2025. "Trong hành trình sáng tạo nội dung số, chúng mình luôn thấy may mắn, biết ơn vì có sự đồng hành, yêu thương và ủng hộ của mọi người. Tình cảm ấy là động lực to lớn để cả hai không ngừng học hỏi, đổi mới, mang tới nội dung thật gần gũi, chân thành và truyền cảm hứng nhất", họ nói.

Ninh Anh Bùi (phải) mời Nguyễn Tùng Dương. Ảnh: NVCC

Hai chàng trai tập tành sản xuất nội dung trên nền tảng TikTok từ nhiều năm trước, gần đây hút fan nhờ dí dỏm và chân thực, truyền tải năng lượng tích cực cùng mối tình đẹp suốt 11 năm. Video khai thác đa khía cạnh - từ 12 ngày rong ruổi châu Âu, khám phá 7 món đặc sản Quảng Ninh đến loạt thử thách mới như vượt qua nỗi sợ, lần đầu nhảy dù lượn.

Họ cũng duy trì các video mang tính kỷ niệm như "Yêu và được yêu - 10 năm Ninh Dương Story" hay "Một năm sau lễ kỷ niệm", xen lẫn clip trò chuyện, chia sẻ cá tính trong series "Bar Buddy". Ngoài ra, kênh có nhiều video ngắn liên quan âm nhạc, niềm vui cá nhân và tương tác với cộng đồng theo phong cách gần gũi, tự nhiên.

Hiện họ có hàng triệu lượt theo dõi trên các nền tảng số như TikTok, YouTube, Instagram hay Threads. Ninh Anh Bùi và Tùng Dương đã, đang đồng hành một số thương hiệu lớn và tham gia các dự án cộng đồng.

Năm ngoái, Ninh Anh Bùi được vinh danh tại Vietnam iContent Awards ở hạng mục "Nhà sáng tạo nội dung triển vọng". Trên sân khấu trao giải khi ấy, anh phát biểu: "Tôi rất thích câu nói: mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, hãy làm điều mình thích và hãy ở với người làm các bạn cười".

Ninh Anh Bùi (phải) mời Nguyễn Tùng Dương lên sân khấu Vietnam iContent Awards 2024 nhận giải "Nhà sáng tạo nội dung triển vọng". Ảnh: Quỳnh Trần

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển.

Giải thưởng năm nay hướng đến cá nhân, nhóm sáng tạo nội dung người Việt lẫn tổ chức sản xuất đang hoạt động tại thị trường trong nước, có hoạt động và sản phẩm tính đến tháng 9/2025. Ban tổ chức chia ba hạng mục cùng 11 giải gồm:

Hạng mục Nhà sáng tạo số có 5 giải: Nhà sáng tạo nội dung của năm; Tổ chức sáng tạo nội dung của năm; Nhà sáng tạo nội dung triển vọng; Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng; Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất.

Hạng mục Sản phẩm số có bốn giải: Âm nhạc truyền cảm hứng; Chương trình truyền hình truyền cảm hứng; Video truyền cảm hứng; Hiện tượng số của năm.

Hạng mục Vì cộng đồng gồm hai giải: Tổ chức vì cộng đồng; Cá nhân vì cộng đồng.

Kết quả vòng này dựa trên 50% điểm từ độc giả và 50% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo".Các đề cử đảm bảo tiêu chí được đăng tải trên website chương trình. Lưu ý, độc giả cần có tài khoản MyVnE để tham gia bỏ phiếu. Một tài khoản được bình chọn tối đa một lần cho mỗi hạng mục giải thưởng.

Trước đó, ban tổ chức công bố 9 giám khảo có tầm ảnh hưởng ở đa lĩnh vực gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử; NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn; đạo diễn, nhà sáng tạo nội dung Lê Hoàng Nam; doanh nhân Lê Đăng Khoa; doanh nhân Bùi Quang Minh (Shark Minh Beta); ông Trần Việt Bảo Hoàng - CEO Công ty Cổ phần Hoàn Vũ Sài Gòn (Unicorp) cùng Unimedia Agency; ông Nguyễn Hữu Trí - diễn giả, nhà sáng lập Học viện kỹ năng Awaken Your Power (AYP). PhíaVnExpresscó hai nhà báo sẽ "cầm cân nảy mực" - Nguyễn Thị Hương Giang, ban Ngôi sao và Cao Xuân Tân, ban Giải trí. Sau vòng bình chọn (3-24/10), chung kết sẽ diễn ra từ 30/10 đến 18/11. Gala trao giải dự kiến diễn ra ngày 29/11 tại TP HCM.

Hiếu Châu