Sức hút của đô thị tích hợp hệ tiện ích cho cư dân toàn cầu

Khu đô thị tích hợp nhiều tiện ích, cho phép cư dân sinh hoạt, làm việc và giải trí trong cùng không gian ngày càng được quan tâm, theo JLL.

Theo khảo sát Global Consumer Experience Survey 2025 công bố vào tháng 10/2025 của JLL, 74% người tham gia kỳ vọng các thành phố mang lại nhiều trải nghiệm hơn trong đời sống hàng ngày, trong khi 69% sẵn sàng chi trả thêm cho những không gian có chất lượng dịch vụ tốt. Ngoài ra, gần 70% người được hỏi cho rằng, việc tập trung nhiều tiện ích tại cùng một địa điểm là yếu tố quan trọng khi lựa chọn nơi sinh hoạt và giải trí.

Đại diện nhà phát triển bất động sản Masterise Homes cho biết, sự chuyển dịch này bắt nguồn từ việc mong muốn giảm thiểu thời gian di chuyển của cộng đồng cư dân. Tiếp đến là nhu cầu rèn luyện sức khỏe toàn diện trong một môi trường tích hợp với không gian xanh và tiện ích thư giãn. Cuối cùng là tính kết nối cộng đồng, cá nhân hóa mọi trải nghiệm ngay ngưỡng cửa.

Hệ tiện ích vui chơi hiện hữu bên thềm nhà tại The Global City. Ảnh: Masterise Homes

Tại TP HCM, The Global City là một trong những dự án theo mô hình đô thị quốc tế tích hợp, do Masterise Homes phát triển. Khu đô thị sở hữu hệ sinh thái liên hoàn, các khu dân cư cao cấp thiết lập trong mối liên kết trực tiếp với các trục thương mại và F&B sầm uất. Toàn bộ không gian bán lẻ, dịch vụ và giải trí tại đây được tính toán kỹ lưỡng theo mô hình đô thị đi bộ (walkable urbanism), nhằm giảm bỏ sự lệ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Trong đó, khu kênh đào nhạc nước The Global Fountain cùng Vịnh Tình Yêu vừa là không gian sinh hoạt cộng đồng, vừa là điểm nhấn cảnh quan nghệ thuật của toàn khu đô thị. Hệ thống mặt nước và cảnh quan mở góp phần tạo môi trường thư giãn, đồng thời kết nối các phân khu chức năng.

Mảng xanh chiếm 25% diện tích khu đô thị. Ảnh: Masterise Homes

Bên cạnh đó, mỗi tiện ích đều hướng đến tiêu chuẩn vận hành quốc tế. Tổ hợp giải trí thể thao City Park, nổi bật với đường đua Go-kart dài nhất Đông Nam Á, cùng hệ thống rạp chiếu phim 7D và thế giới trò chơi thực tế ảo hiện đại. Nơi đây còn có Mật Pet Farm hay Royal Horse Vietnam, điểm đến dành cho cư dân yêu thích thú cưng hay mong muốn thử sức với môn cưỡi ngựa.

Nhịp sống tại The Global City còn được củng cố bởi hệ sinh thái ẩm thực đa dạng, đáp ứng từ nhu cầu thường nhật đến những buổi tiệc. Nếu WIYO Complex mang đến sự trẻ trung với các thương hiệu F&B, thì Zumwhere hay Kingscross lại mở ra những không gian thưởng thức ẩm thực tinh tế. Daddy Cool - không gian Burger và Steak phong cách Mỹ cũng đang trở thành điểm hẹn check-in dành cho du khách trẻ.

Hệ tiện ích đa dạng theo tiêu chuẩn quốc tế tại The Global City. Ảnh: Masterise Homes

Nằm giữa mạng lưới giao thông huyết mạch phía Đông TP HCM, The Global City sở hữu lợi thế khi tiếp giáp trực tiếp với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và trục đường Đỗ Xuân Hợp.

Việc thông xe tuyến đường Liên Phường kết nối trực tiếp vào khu đô thị, cùng tiến độ thi công của nút giao An Phú cũng giúp cư dân thuận tiện tiếp cận các khu tài chính hay sân bay quốc tế trong khoảng thời gian ngắn, đồng thời đưa nơi đây thành một "hub" giao thông chiến lược. Yếu tố này còn góp phần tạo thêm lực đẩy cho bất động sản khu vực.

Đường Liên Phường với 6 làn xe thông thoáng. Ảnh: Masterise Homes

Theo quy hoạch, khu đô thị dự kiến bổ sung các công trình như trung tâm thương mại rộng 123.000 m2, cùng bệnh viện và trường học quốc tế. Khi hoàn thiện, khu vực này có thể thu hút khoảng 150.000 người đến sinh sống và làm việc. Với hệ thống tiện ích và hạ tầng kết nối, The Global City được kỳ vọng trở thành không gian sống bền vững ngay trung tâm TP HCM.

Song Anh