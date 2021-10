Sức hút của bức tranh xé dở, quả chuối dán tường

Bức tranh bị phá hủy một nửa của Banksy hay quả chuối dán tường đã trở thành những tác phẩm độc lạ và đắt giá với giá trị lên tới hàng triệu USD.

Bức tranh Love is in the Bin (Tình yêu trong sọt rác) của Banksy vừa được bán đấu giá hơn 25 triệu USD, mức giá kỷ lục đối với một nghệ sĩ đường phố. Bức tranh được bán tại một phiên đấu giá của Sotherby ở London, Anh, cao gấp gần 5 lần giá dự kiến 5-8 triệu USD.

Tuy nhiên, không giống các tác phẩm bình thường khác, Love is in the Bin thực chất chỉ là phần còn lại của một bức tranh bị chính Banksy phá hủy. Tại một phiên đấu giá của Sotherby năm 2018, nghệ sĩ ẩn danh Banksy đã bất ngờ kích hoạt hệ thống máy hủy tài liệu được cài đặt sẵn trong khung bức tranh Girl with Balloon (Cô gái với quả bóng bay).

Bức tranh Love is in the Bin tại London hồi tháng 9. Ảnh: Reuters.

Nửa dưới bức tranh đã bị cắt thành các mảnh nhỏ và chỉ còn lại một quả bóng màu đỏ đơn độc trên nền trắng, ngay sau khi phiên đấu giá ấn định mức giá hơn 1,3 triệu USD cho một người phụ nữ châu Âu giấu tên.

"Đã gần ba năm kể từ khi một trong những khoảnh khắc tài tình nhất của nghệ thuật trình diễn thế kỷ này làm nên lịch sử đấu giá. Banksy không còn xa lạ gì với việc gây chú ý và chương mới nhất trong câu chuyện của ông ấy đã thu hút trí tưởng tượng trên toàn thế giới. Chúng ta chỉ có thể bắt đầu dự đoán những gì có thể xảy ra tiếp theo", Alex Branczik, chủ tịch nghệ thuật hiện đại và đương đại của Sotherby châu Á, cho hay.

Girl with Balloon, bức tranh có hình cô gái nhỏ vươn tay về phía quả bóng bay hình trái tim màu đó lần đầu tiên xuất hiện trên bức tường ở khu phố Shoreditch, London vào năm 2002. Sau đó, Banksy đã tạo ra các phiên bản khác nhau của bức tranh ở South Bank, London vào năm 2004 và bức tường chắn của Israel ở Bờ Tây năm 2005.

Bức tranh đã trở thành một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Banksy. Một cuộc thăm dò của Samsung năm 2017 cho thấy Girl with Ballon là tác phẩm yêu thích số một tại Anh.

Trong một bài viết trên Instagram năm 2018, Banksy đăng hình ảnh bức tranh Girl with Ballon nguyên vẹn kèm dòng ghi chú "Một số người nghĩ rằng nó không thực sự bị cắt nhỏ. Nó thực sự đã bị cắt. Một vài người cho rằng nhà đấu giá đã tham gia vào kế hoạch này, nhưng họ không hề biết chuyện đó".

Banksy từng tiết lộ trục trặc kỹ thuật đã khiến bức tranh không bị phá hủy 100% như kế hoạch ban đầu. "Nhu cầu phá hủy cũng là nhu cầu sáng tạo", Banksy từng viết trên Instagram.

Chính điều này đã tạo nên một tác phẩm ấn tượng trong mắt nhiều chuyên gia về nghệ thuật. "Trong đêm đáng nhớ đó, Banksy không phá hủy tác phẩm vì đã cắt nhỏ nó, thay vào đó tạo ra một tác phẩm. Ngày nay, tác phẩm được xem như sự thừa kế của một di sản nghệ thuật chống lại khuôn mẫu", Branczik nói.

Banksy đổi tên bức tranh bị phá hủy thành Love is in the Bin. Pest Control, cơ quan xác thực cho nghệ sĩ đường phố, xác định đây là một tác phẩm hoàn toàn mới.

"Banksy là một người sống bên ngoài khuôn khổ của nghệ thuật thế giới và trong một khoảnh khắc gây sốc, phiên đấu giá của Sotherby đã vô tình trở thành sân khấu cho phần trình diễn tác phẩm nghệ thuật đầy táo bạo của ông", Oliver Barker, nhà đấu giá kiêm chủ tịch Sotherby châu Âu, từng nói.

Tác phẩm quả chuối dán tường Comedian tại triển lãm Art Basel ở Miami Beach. Ảnh: NY Times.

Đây không phải là tác phẩm độc lạ duy nhất từng được trưng bày. Hồi đầu tháng 12/2019, tác phẩm quả chuối dán tường với tên gọi "Comedian" (Diễn viên hài) của nghệ sĩ Italy Maurizio Cattelan từng gây chú ý tại triển lãm nghệ thuật Art Basel ở bảo tàng Galerie Perrotin, thành phố Miami Beach.

Tác phẩm chỉ bao gồm một quả chuối mua ở cửa hàng tạp hóa tại Miami và đoạn băng keo dán tường, nhưng đã được bán với giá lên tới 120.000 USD cho một nhà sưu tập người Pháp. Phòng trưng bày cho biết họ đã bán ba phiên bản của tác phẩm, với giá dao động từ 120.000 - 150.000 USD.

Emmanuel Perrotin, người sáng lập phòng trưng bày, giải thích rằng những quả chuối là "một biểu tượng của thương mại toàn cầu, một kiểu lộng ngữ, cũng như một hình tượng hài hước kinh điển".

Tuy nhiên, điều đặc biệt không chỉ nằm ở bản thân tác phẩm. Phiên bản "quả chuối dán tường" đầu tiên đã bị một khách tham quan ăn ngay tại triển lãm. Ngày 7/12, nghệ sĩ biểu diễn David Datuna đã khiến nhiều người sửng sốt vì hành động táo bạo này. Khoảnh khắc này đã khiến Datuna có biệt danh là "nghệ sĩ đói".

Hành động của Datuna cũng khiến quản lý phòng trưng bày bối rối, nhưng sau đó Lucien Terras, giám đốc phòng trưng bày, cho rằng nghệ sĩ này không "phá hủy" tác phẩm. Terras cho rằng "chuối chỉ là ý tưởng", thêm rằng giá trị của tác phẩm nằm trên giấy chứng nhận sở hữu. Sau đó, một quả chuối mới đã được thay thế.

"Điều này thật thú vị", Steven Feldman, đội trưởng đội cảnh sát Miami Beach, người được huy động để duy trì trật tự cho phòng trưng bày, chia sẻ.

Nghệ sĩ biểu diễn David Datuna ăn tác phẩm nghệ thuật là quả chuối dán tường tại bảo tàng ở Miami Beach hôm 7/12.

