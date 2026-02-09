Subaru khuyến mãi cao nhất gần 300 triệu đồng

Tháng 2, các mẫu Forester sản xuất 2024 được hãng và đại lý kết hợp khuyến mãi gần 300 triệu, trong khi dòng Crosstrek cao nhất gần 240 triệu đồng.

Trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán và cả tháng 2, Subaru giảm giá mạnh cho hai dòng xe chủ lực là Forester (VIN 2024) và Crosstrek (VIN 2025) bằng hình thức khuyến mãi lệ phí trước bạ, phí đăng ký xe và các gói quà tặng đi kèm. Riêng Forester là thế hệ cũ, nhập Thái Lan. Thế hệ mới nhất của Forester hiện nhập Nhật Bản.

Dưới đây là mức khuyến mãi cụ thể của hai dòng xe kể trên: (đơn vị: triệu đồng)

Mẫu xe Phiên bản Giá Khuyến mãi Giá sau khuyến mãi Forester 2.0 i-L 969 210 759 2.0 i-L EyeSight 1.099 230 869 2.0 i-S EyeSight 1.199 280 919 Crosstrek 2.0 i-S EyeSight 1.098 199 899 2.0 i-S EyeSight e-Boxer (Hybrid) 1.268 239 1.029

Ngoài mức khuyến mãi bằng tiền mặt như trên, để kích thích sức mua, các đại lý cho biết còn tặng thêm phụ kiện hoặc bảo hiểm vật chất, thân vỏ. Forester bản cũ hiện còn số lượng không nhiều. Mức giảm lớn do năm sản xuất khá lâu. Khuyến mãi cho Forester và Crosstrek đều thuộc hàng cao nhất phân khúc.

Một mẫu Crosstrek lăn bánh ở TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Forester cạnh tranh ở phân khúc CUV cỡ C, nơi có các mẫu như Mazda CX-5, Ford Territory, Mitsubishi Destinator. Còn Crosstrek thuộc nhóm CUV cỡ B+, cạnh tranh Toyota Corolla Cross. Do triết lý sản phẩm và nguồn gốc nhập khẩu, cả Forester và Crosstrek đều thuộc hàng đắt nhất phân khúc.

Trong số các dòng xe, Forester là sản phẩm ăn khách nhất. Subaru không công bố số liệu bán hàng cụ thể. Dữ liệu về xe đăng ký trong 2025, bao gồm cả mới lẫn cũ, do VnExpress thu thập, có khoảng 1.062 xe Subaru ra biển số, giảm 19% so với 2024.

Sau khi ngưng nhà máy tại Thái Lan, hiện toàn bộ sản phẩm của Subaru đều nhập Nhật Bản. Ngoài Forester và Crosstrek, hãng còn bán các mẫu như BRZ, WRX và Outback.

Phạm Trung