'Phụ huynh nên tự nấu ăn trưa cho con mang đi học'

Việc tự nấu cơm cho con mang đi học là cách thiết thực nhất để bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

Không ít phụ huynh than mệt vì sáng nào cũng tất bật, không đủ thời gian chuẩn bị cơm trưa cho con nên đành gửi gắm bữa ăn của trẻ cho "suất ăn bán trú".

Cũng ổn thôi, nhưng lâu lâu lại có lùm xùm về chất lượng của bữa ăn này. Ít thịt, ít cá là một chuyện, nhưng tuồn thực phẩm bẩn vào bữa ăn cho trẻ là việc làm vô tâm, cần lên án nghiêm khắc.

Phụ huynh hoang mang vì thực phẩm bẩn bị tuồn vào bữa ăn của con ở trường, chưa biết xoay xở sao khi trường dừng ăn bán trú.

Nhân chuyện này, tôi cho rằng cha mẹ thương con, trước hết nên bắt đầu từ chuyện ăn uống. Đâu cần cao lương mỹ vị, cầu kỳ?

Một hộp cơm trưa đơn giản với trứng chiên, chà bông, thịt kho, chả cá, bò kho... ăn kèm dưa leo, rau luộc, rau xào như đậu bắp, bắp cải, cải xanh, rau muống là đã đủ chất. Thêm một trái táo, lê, cam hay chuối bỏ vào hộp inox mang theo là xong một bữa trưa gọn gàng, an tâm.

Nhiều người vẫn nghĩ tự nấu cơm mang đi học là việc cực như ngày xưa. Nhưng thực tế bây giờ đã khác rất nhiều. Cơm điện, nồi nấu chậm, nồi hẹn giờ... đều có thể chuẩn bị từ tối hôm trước. Sáng chỉ việc hâm lại, chia phần.

Cà mèn giờ cũng là loại điện tử, giữ nhiệt, thậm chí tự hâm nóng, giá chỉ vài trăm nghìn đồng trên các sàn thương mại điện tử. Công cụ đã có, vấn đề còn lại chủ yếu là thói quen.

Một số phụ huynh lo rằng sáng phải dậy sớm hơn, ảnh hưởng sinh hoạt gia đình. Nhưng thực tế, chỉ cần dậy sớm hơn khoảng 30 phút là đủ. Cơm có thể nấu từ trước, món mặn chuẩn bị buổi tối, sáng dậy hâm nóng. Nhiều người đi làm vẫn mang theo cơm trưa mỗi ngày, thì việc chuẩn bị cho con cũng không phải điều quá sức.

Ở chiều ngược lại, ăn ngoài, nhất là ăn ngoài thường xuyên tiềm ẩn nhiều rủi ro mà phụ huynh khó kiểm soát: dầu mỡ cũ, thực phẩm không rõ nguồn gốc, dư gia vị, thiếu rau, thiếu cân đối dinh dưỡng. Trẻ nhỏ ăn quen đồ bên ngoài sẽ hình thành khẩu vị mặn, ngọt, béo từ sớm, lâu dài ảnh hưởng sức khỏe mà hậu quả cha mẹ là người gánh đầu tiên.

Không phải gia đình nào cũng có điều kiện hay thời gian lý tưởng. Nhưng nếu có thể sắp xếp, chỉ cần thay đổi một chút thói quen, phụ huynh hoàn toàn có thể giúp con mình có một bữa trưa an toàn, đủ chất và yên tâm hơn rất nhiều.

Duy Khang