Sữa non Natural Life - món quà sức khỏe cho cả gia đình

Sữa non Natural Life có nguồn gốc từ Australia chứa nhiều kháng thể IgG, lợi khuẩn, canxi, các vitamin… phù hợp bổ sung dinh dưỡng cho từ trẻ nhỏ đến người trưởng thành, cao tuổi.

Các sản phẩm nội địa Australia, trong đó có sữa tươi, sữa bột đóng hộp... được người tiêu dùng ở nhiều quốc gia săn đón bởi đa phần đều phải trải qua nhiều khâu kiểm duyệt chất lượng nghiêm ngặt. Sữa non Natural Life là một sản phẩm nội địa Australia được nhiều kiều bào Việt Nam tại đây cũng như người dân Việt Nam ghé thăm xứ sở chuột túi tìm mua bởi chất lượng của sản phẩm.

Sữa non Natural Life có nguồn gốc 100% từ Australia, do Lifetime Health Products PTY LTD sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, khép kín. Toàn bộ quy trình từ khâu chăm sóc bò, vắt sữa, vận chuyển, chế biến, thanh trùng, đóng hộp, bảo quản cho đến khi ra thị trường đều được theo dõi nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng đầu ra của sản phẩm luôn ở mức cao nhất theo như công bố trên bao bì.

Sữa non Natural Life có nguồn gốc từ Australia hiện đã được bán tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Gia Hưng Phát

Sữa non Natural Life chứa kháng thể IgG (Immunoglobulin G), giúp bảo vệ cơ thể chống lại các nhiễm trùng và độc tố. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra IgG là kháng thể duy nhất có thể vào thai nhi thông qua nhau thai của người mẹ, giúp cung cấp kháng thể bảo vệ thai nhi trong tử cung. Mọi lứa tuổi, nhất là phụ nữ đang mang thai, đều có thể sử dụng sữa non để bổ sung kháng thể giúp gia tăng hệ miễn dịch cho cơ thể.

Bên cạnh đó, sữa non Natural Life còn bổ sung các lợi khuẩn probiotics giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, đồng thời bổ sung canxi, các nhóm vitamin và khoáng chất cần thiết cho hoạt động của các cơ quan trong cơ thể.

Trong những lúc mệt mỏi, dùng một ly sữa để bổ sung năng lượng có thể giúp tinh thần phấn chấn, giảm bớt cảm giác uể oải. Tuy nhiên, cơ thể không chỉ cần nguồn dinh dưỡng để bổ sung năng lượng tạm thời, mà còn cần một nguồn dinh dưỡng có tác dụng bồi bổ thể chất lâu dài.

Thành phần dinh dưỡng có trong sữa non Natural Life. Ảnh: Gia Hưng Phát

Bạn đang tìm kiếm một loại thức uống bổ dưỡng, tiện lợi, bổ sung đầy đủ năng lượng không chỉ cho bạn mà còn thích hợp cho cả nhà; hay một loại dinh dưỡng tự nhiên, có nhiều dưỡng chất phù hợp cho mọi lứa tuổi, mọi đối tượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và chi phí hợp lý...? Sữa non Australia Natural Life sẽ là một lựa chọn phù hợp vì sản phẩm giàu dinh dưỡng và còn giúp bạn tăng sức đề kháng từ bên trong.

Hiện sữa non Natural Life được Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Gia Phát Hưng nhập khẩu và phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam. Người tiêu dùng có thể tìm mua sản phẩm tại một số hiệu thuốc, cửa hàng sữa tại TP HCM, Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

(Nguồn: Gia Hưng Phát)