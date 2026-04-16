Sửa đường cửa ngõ sân bay Đà Nẵng bằng vốn xã hội hóa

TP Đà Nẵng tiếp nhận gần 20 tỷ đồng tài trợ để sửa tuyến Nguyễn Văn Linh từ sân bay đến Hoàng Diệu, dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2026.

Ngày 16/4, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã chấp thuận hồ sơ đề xuất đầu tư và tiếp nhận tài trợ dự án sửa chữa mặt đường Nguyễn Văn Linh từ Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng. Doanh nghiệp tài trợ 100% kinh phí và trực tiếp tổ chức thi công dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 19,8 tỷ đồng, cải tạo đoạn dài 1,5 km từ cổng Sân bay quốc tế Đà Nẵng đến đường Hoàng Diệu. Các hạng mục gồm xử lý hư hỏng hiện trạng, thảm bê tông nhựa toàn bộ mặt đường và sơn hoàn trả hệ thống vạch kẻ giao thông.

Công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2026, sau đó bàn giao cho thành phố quản lý, khai thác. Việc sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn giao thông và chuẩn bị hạ tầng phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa quốc tế tại địa phương.

Đường Nguyễn Văn Linh nối sân bay quốc tế Đà Nẵng, qua cầu Rồng, với biển Mỹ Khê. Ảnh: Nguyễn Đông

Sau khi hoàn thành, doanh nghiệp tài trợ cho biết sẽ phối hợp với thành phố nghiên cứu phương án chỉnh trang tổng thể trục Nguyễn Văn Linh - Võ Văn Kiệt, tuyến kết nối trực tiếp từ sân bay qua cầu Rồng ra biển Mỹ Khê.

Định hướng cải tạo gồm bổ sung cây xanh, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục mỹ thuật đô thị, hướng tới hình thành trục cửa ngõ đồng bộ, nâng cao chất lượng hạ tầng và diện mạo đô thị.

Thành phố yêu cầu việc sắp xếp, bố trí các hạng mục cảnh quan thực hiện linh hoạt, phù hợp quy hoạch không gian, đặc biệt tại các khu vực có mật độ giao thông cao.