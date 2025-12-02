'Sự tùy tiện gây ra những tai nạn với xe bảo trì đường cao tốc'

Một bên thi công thiếu trách nhiệm, một bên lái xe chủ quan, sự kết hợp nguy hiểm ấy đã tạo ra vụ tai nạn và ùn tắc.

Trên các tuyến cao tốc, nơi ôtô được phép di chuyển ở tốc độ cao thì chỉ một hành vi cẩu thả cũng có thể tạo ra thảm họa. Vụ việc xe vệ sinh đường gây bụi mịt mù khiến hàng loạt ôtô mất tầm nhìn, buộc phải phanh gấp hoặc bất ngờ phải đổi làn đường là sự vô trách nhiệm và xem nhẹ an toàn của đơn vị thi công. Không hề có biển cảnh báo từ xa, không có xe bọc lót phía sau, không có tín hiệu giảm tốc độ... tất cả bị bỏ mặc để rồi bụi đất bị cuốn lên thành màn sương dày đặc che khuất hoàn toàn tầm nhìn của những tài xế đang chạy 80-100 km/h.

Hành vi này không chỉ là thiếu chuyên nghiệp mà còn là coi thường an toàn của người tham gia giao thông. Làm vệ sinh trên cao tốc đòi hỏi quy trình, phải đặt cảnh báo từ xa hàng trăm mét, phải có xe đi phía sau để cảnh báo, thậm chí phải làm vào giờ thấp điểm. Thế nhưng tất cả các yêu cầu tối thiểu đó đều bị bỏ qua. Hàng loạt phương tiện bị bất ngờ rơi vào làn bụi trắng xóa, các lái xe buộc phải hoặc phanh gấp vốn cực kỳ nguy hiểm trên cao tốc, hoặc đánh lái né sang làn bên cũng nguy hiểm không kém. Tai nạn xảy ra trong tình huống như vậy là điều quá dễ hiểu.

Ảnh: Hiện trường vụ tai nạn khiến các phương tiện ùn tắc.

Tuy nhiên, cũng cần lên án lái xe 16 chỗ. Đây là phương tiện chở hành khách tức là mang trên mình trách nhiệm cao hơn bình thường. Lái xe không hề giảm tốc độ khi thấy phía trước mịt mù, không thể quan sát và khi những xe phía trước đang giảm tốc hoặc chuyển làn đường. Một tài xế có ý thức và kinh nghiệm chắc chắn sẽ lập tức giảm ga, giữ khoảng cách và chuẩn bị dừng khẩn cấp khi gặp tình huống mất tầm nhìn. Thế nhưng chiếc xe khách lại tiếp tục lao đi ở tốc độ hơn 70 km/h như không có gì xảy ra, để rồi đâm mạnh vào xe vệ sinh đường. Đây là hành vi coi thường an toàn của chính hành khách trên xe và những người đang làm việc phía trước. Không thể viện lý do "đang đúng tốc độ cho phép" để biện minh cho việc không đánh giá nguy cơ trước mắt.

Giả sử phía sau lớp bụi kia không phải là xe hút bụi, mà là một chiếc xe khác đang đi chậm để dò đường vì tầm quan sát kém, thì liệu chúng ta có đổ lỗi hoàn toàn cho chiếc xe đi chậm hay không?

Trước đó, vụ việc bốn xe va chạm trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình một phần nguyên nhân tại nạn cũng xuất phát từ xe tưới cây đi rất chậm ở làn đường sát dải phân cách trên cao tốc. Từ những vụ việc này, theo tôi cần siết chặt quy trình vệ sinh, bảo trì cao tốc, đồng thời xử lý thật nặng những tài xế không biết quan sát và không chịu giảm tốc độ khi gặp nguy hiểm. Cao tốc chỉ an toàn khi tất cả cùng tuân thủ, còn nếu làm việc kiểu đối phó và lái xe kiểu phó mặc, thì tai nạn là điều không thể tránh khỏi.

