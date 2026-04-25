Sư thầy phá giới luật, cho 108 phụ nữ sinh con trong chùa

Trung QuốcĐể cứu người trong thảm họa động đất năm 2008, sư Tố Toàn (Suquan) phá giới luật nhà Phật, biến chùa thành phòng hộ sinh, đón 108 em bé chào đời.

Ngày 12/5/2008, trận động đất 8.0 độ Richter khiến bệnh viện phụ sản tại thành phố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên hư hại nặng. Hơn 30 sản phụ và thai phụ rơi vào cảnh không nơi cư trú. Nhận được lời nhờ cậy từ giám đốc bệnh viện, sư Tố Toàn, trụ trì chùa La Hán, quyết định mở cổng chùa làm nơi lánh nạn.

Sư thầy sinh năm 1967, quê ở Thành Đô, tốt nghiệp Đại học Điện tử Tây An, từng là công chức trước khi xuất gia. Thời điểm thảm họa xảy ra, ông quay về chùa hỗ trợ người dân.

Ông triệu tập 40 tăng sĩ cùng 30 cư sĩ trong chùa, nói: "Thấy chết không cứu là điều kiêng kỵ lớn nhất của người xuất gia, các quy tắc khác lúc này không còn quan trọng".

Sư thầy Tố Toàn (Suquan) biến ngôi chùa thanh tịnh thành nơi lánh nạn cho các sản phụ, trẻ nhỏ sau trận động đất 8.0 độ Richter tại Vấn Xuyên năm 2008. Ảnh: 163.com

Bà Gui Fengchun, Giám đốc Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em Thập Phương, kể lại lúc tòa nhà bệnh viện có nguy cơ sụp đổ. Dù biết việc đưa phụ nữ vào sinh nở - mang theo máu huyết - là điều đại kỵ làm ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của không gian thờ cúng, sư Tố Toàn vẫn lập tức cho 18 sản phụ cùng hơn 20 thai phụ vào tá túc.

Để đảm bảo sức khỏe cho các bà mẹ, sư Tố Toàn tiếp tục phá vỡ giới luật cấm ăn mặn và sát sinh của Phật giáo, cho phép người nhà sản phụ nấu thịt ngay trong khuôn viên chùa. Mùi thức ăn mặn ban đầu khiến nhiều nhà sư rất khó chịu, buồn nôn do ăn chay trường, nhưng vị trụ trì vẫn giữ nguyên quy định mới.

Mọi không gian trong chùa La Hán, tỉnh Tứ Xuyên thành nơi đỡ đẻ, chăm sóc các sản phụ và trẻ nhỏ. Ảnh: 163.com

Trong đêm mưa, nhà sư huy động tăng ni dựng lều bạt, khiêng giường cho sản phụ. Khi khu vực mất điện, các bác sĩ dùng đèn pin chiếu sáng, ghép ba chiếc ghế thiền làm bàn mổ.

Sáng 13/5/2008, em bé đầu tiên chào đời. Để tránh mưa cho trẻ sơ sinh, sư Tố Toàn tự tay dời lều đang che tượng Phật sang cho các sản phụ. Khi có người can ngăn, ông nói: "Cứu người sống quan trọng hơn chăm lo tượng đất".

Sự việc thu hút nhiều diễn viên nổi tiếng như Ngô Kinh, Châu Tấn đến hỗ trợ sữa bột. Các nhà sư tạm gác việc tụng kinh, trở thành "vú em" chăm sóc trẻ sơ sinh. Trong thời gian này, 108 em bé lần lượt chào đời tại chùa. Bé thứ 108 ra đời đúng ngày cuối cùng trước khi các bệnh nhân chuyển đi, tạo thành một con số mang ý nghĩa viên mãn trong văn hóa Phật giáo.

Ba năm sau thảm họa, cha mẹ của 108 đứa trẻ cùng nhau làm một món quà tri ân. Họ cắt mỗi người một mảnh khăn trải giường của con mình lúc mới sinh, khâu thành chiếc áo cà sa bách nạp tặng sư Tố Toàn.

Năm 2010, sư thầy Tố Toàn chụp ảnh cùng 108 trẻ sinh ra tại chùa La Hán, tỉnh Tứ Xuyên sau trận động đất năm 2008. Ảnh: 163.com

Hiện nay, 108 đứa trẻ được truyền thông và người dân địa phương gọi là những "Em bé La Hán". Vào các dịp kỷ niệm 10 năm và 15 năm sau trận động đất, nhiều gia đình đã đưa các em trở lại thăm ngôi chùa.

Trong số 108 em, từng có những bé sinh ra với dị tật bẩm sinh do tác động ngoại cảnh hoặc thiếu thốn y tế. Tuy nhiên, nhờ sự lan tỏa từ câu chuyện ở chùa La Hán, các quỹ từ thiện đã tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật ngay những năm đầu đời. Hiện tại, các em đều đã bình phục và có cuộc sống bình thường.

Vị trí dựng lều bạt làm phòng hộ sinh trong khuôn viên chùa La Hán năm xưa nay được cải tạo thành một hồ phóng sinh. Cạnh đó nhà chùa dựng một tấm bia đá khắc tên đầy đủ của 108 "em bé La Hán" để lưu giữ câu chuyện lịch sử này.

Dù sư Tố Toàn cho biết sự đền đáp lớn nhất là thấy các em trưởng thành và biết giúp đỡ người khác, nhiều "em bé La Hán" vẫn nhận vị trụ trì làm cha nuôi và thường xuyên về chùa làm tình nguyện viên trong các kỳ nghỉ.

Minh Phương (Theo iFeng, Sohu, 163)