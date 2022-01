Sự nghi kỵ trỗi dậy ở Ngoại hạng Anh

AnhQuyết định hoãn trận Tottenham - Arsenal làm Ngoại hạng Anh dậy sóng, khi nhiều bên cho rằng Arsenal được thiên vị và luật hoãn trận đấu liên quan Covid-19 bị lạm dụng.

HLV Antonio Conte (phải) bất bình khi Ngoại hạng Anh chấp thuận cho hoãn trận đấu của Tottenham và Arsenal. Ảnh: The Athletic

Hôm thứ Bảy 15/1, sau cuộc họp khẩn, Ban tổ chức Ngoại hạng Anh chấp thuận đơn xin hoãn trận đấu của Arsenal, với lý do "thiệt hại nhân sự nặng nề do dịch Covid-19, chấn thương, thẻ phạt, và mất quân về dự giải vô địch châu Phi - CAN 2021". Arsenal cho rằng họ thoả mãn điều kiện để trận đấu được hoãn: không đủ 13 cầu thủ và không thủ môn nào trong danh sách đăng ký được ra sân.

Chuyện sẽ không ồn ào nếu Arsenal có nhiều cầu thủ mắc Covid-19. Trong năm tuần từ khi xuất hiện biến thể Omicron tại Anh, tổng cộng 20 trận Ngoại hạng Anh đã bị hoãn. Tuy nhiên, Arsenal lại chỉ dẫn ra được một ca thật sự nhiễm nCoV là tiền vệ Martin Odegaard, trong khi những sự vắng mặt khác lại hoàn toàn không phải do dịch bệnh.

Emile Smith Rowe và Takehiro Tomiyasu dính chấn thương, Cedric Soares, Granit Xhaka bị treo giò; Bukayo Saka không đủ thể lực..., chứ không phải bị mắc Covid. Điều này đặt câu hỏi: phải chăng, Ngoại hạng Anh đã áp dụng sai nguyên tắc hoãn trận đấu do dịch bệnh, tạo ra bất công cho các đội?

Trong tuyên bố trên trang chủ, đội bị thiệt hại - Tottenham - viết: "Chúng tôi rất ngạc nhiên khi đề nghị của Arsenal được thông qua. Chính chúng tôi từng bị loại khỏi UEFA Conference League vì không thể thi đấu do nhiều cầu thủ mắc Covid, trùng lúc chính ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã không cho chúng tôi dời lịch thi đấu trận gặp Leicester".

Tottenham cho rằng họ đã bị trù dập, và luật của Ngoại hạng Anh có vấn đề. Khi quân số đội một bị ảnh hưởng, các đội vẫn thường đôn cầu thủ từ học viện lên để đá. Arsenal cũng có thể làm như vậy. Ở La Liga, luật quy định: nếu một đội chỉ còn năm người đá được, đội đó vẫn có thể dùng thêm cầu thủ học viện và trận đấu vẫn diễn ra. Chưa trận La Liga nào bị hoãn mùa này, khi Chủ tịch giải đấu Javier Tebas ưu tiên đá đúng lịch.

Đấy là chưa kể Tottenham chịu thiệt hại tài chính khi trận gặp Arsenal sẽ bị dời đến tháng Hai - lúc doanh thu từ ngày diễn ra trận đấu không thể tốt bằng dịp đầu năm mới. Việc hoãn một trận đấu cận kề ngày diễn ra cũng gây bức xúc cho giới cầu thủ. Eric Dier viết trên Twitter rằng cầu thủ không thể tập khi không biết có được đá hay không.

Trên Sky Sports, cựu cầu thủ Gary Neville bênh vực Tottenham. Ông nói: "Tôi hoàn toàn tin rằng tất cả các đội phải thi đấu theo lịch. Folarin Balogun và Ainsley Maitland-Niles được Arsenal chuyển nhượng, Granit Xhaka bị treo giò, những sự vắng mặt này không có lỗi của phần còn lại. Chúng ta không thể hoãn trận đấu chỉ vì một đội không có lực lượng mạnh nhất. Đề nghị của Arsenal phải bị bác bỏ".

Nhưng Arsenal cũng có lý lẽ. Trước đó, đơn xin hoãn trận đầu mùa gặp Brentford của họ đã bị Ngoại hạng Anh phủ quyết dẫn đến trận thua 0-2. Họ thua tiếp Man City ngay ngày đầu năm khi Mikel Arteta và một số trợ lý phải vắng mặt do dương tính với Covid-19. Làn sóng dịch lây lan khiến nhiều nhân viên trong đội tự cách ly, dẫn đến khâu chuẩn bị có vấn đề.

Arsenal tin rằng cầu thủ của họ, dù âm tính, vẫn không đủ thể lực tốt nhất sau khi vừa mắc Covid-19. Một số phải đá khi đang chấn thương. Arsenal không xem Tottenham là nạn nhân, bởi chính họ từng bị hoãn trận gặp Wolves hôm 28/12 vì đề nghị đơn phương từ phía đối thủ.

Lịch đấu ban đầu Trận 12/12/2021 Brighton - Tottenham 14/12/2021 Brentford - Man Utd 15/12/2021 Burnley - Watford 16/12/2021 Leicester - Tottenham 18/12/2021 Man Utd - Brighton 18/12/2021 Southampton - Brentford 18/12/2021 Watford - Crystal Palace 18/12/2021 West Ham - Norwich 18/12/2021 Aston Villa - Burnley 19/12/2021 Everton - Leicester 26/12/2021 Liverpool - Leeds 26/12/2021 Wolves - Watford 26/12/2021 Burnley - Everton 28/12/2021 Leeds - Aston Villa 28/12/2021 Arsenal - Wolves 30/12/2021 Everton - Newcastle 1/1/2022 Leicester City - Norwich 11/1/2022 Everton - Leicester 15/1/2022 Burnley - Leicester 16/1/2022 Tottenham - Arsenal

Chuyện của Tottenham - Arsenal phản ánh mặt trái của quy định đáng ra là rất nhân văn của Ngoại hạng Anh trong bối cảnh dịch bệnh. Các đội đang nghi ngờ nhau, nghi ngờ luôn ban tổ chức và ai cũng đòi công bằng. Khi trận gặp Newcastle hôm 1/1 bị hoãn, HLV Southampton Ralph Hasenhuttl than thở: "Có những lần chúng tôi chỉ còn chín cầu thủ lành lặn, nhưng vẫn đá với những sự bổ sung từ đội trẻ. Các chấn thương rất khác với các ca mắc Covid-19. Phía Newcastle vẫn còn 7-8 cầu thủ khỏe mạnh trên ghế dự bị ở trận gần nhất. Họ vẫn còn tới 13 cầu thủ cộng một thủ môn".

Việc hoãn thi đấu không thể là việc muốn thì làm, bởi nó còn ảnh hưởng đến các cuộc đua nhạy cảm. Ở khu vực xuống hạng, Burnley mới đá 17 trận, ít hơn bốn so với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Norwich. Nhờ thế, họ có điều kiện tính toán xa hơn, có nhiều ngày nghỉ ngơi hơn Norwich.

Khi niềm tin không còn, các đội có thể chất vấn về mọi việc, kể cả mức độ đáng tin của kết quả xét nghiệm Covid-19. Ban đầu Ngoại hạng Anh bắt buộc PCR, nhưng gần đây cho phép test nhanh, dẫn đến ý kiến cho rằng kết quả không chính xác. Chưa có bằng chứng cho việc này, nhưng gần đây HLV Liverpool Jurgen Klopp đã dùng cụm từ "dương tính giả" (false positives) khi ông nói lên nghi ngờ kết quả test Covid-19, ngay trước trận bán kết lượt đi Cup Liên đoàn, gặp Arsenal.

Các đội yêu cầu "minh bạch", nhưng Ngoại hạng Anh cũng ở thế khó, vì theo luật, danh tính cầu thủ xét nghiệm được bảo mật. Với mỗi lượt xét nghiệm trước trận, họ chỉ biết anh ta đến từ đội nào và kết quả ra sao. Nhiều đội không thích công khai tên cầu thủ đã dương tính, dẫn đến việc minh bạch hóa là bất khả thi. Ngoại hạng Anh cũng không thể ép buộc thêm, vì điều luật bảo mật dữ liệu chung (GDPR) tại châu Âu.

Các bên hy vọng Ngoại hạng Anh sẽ cải tổ luật trì hoãn kiểu này, và ban tổ chức giải đấu đã lên lịch họp vào ngày 10/2 để giải quyết. Sẽ có một cuộc gặp sớm hơn nếu vẫn có nhiều trận nằm trong diện phải hoãn, nhưng tất cả đều hy vọng chuyện này không xảy ra. Số ca dương tính vì biến thể Omicron tại Anh đang giảm, kịch bản tệ nhất nhiều khả năng sẽ không đến.

Nhưng sau mùa này chưa biết thế nào. Không loại trừ khả năng sẽ có các vụ kiện vào cuối mùa như tiền lệ năm 2009. Mùa 2006-2007, West Ham trụ hạng nhờ các bàn thắng của Carlos Tevez, cầu thủ không được đăng ký đúng luật. Khoảng hai năm sau, đội bị xuống hạng Sheffield United kiện West Ham ra toà và thắng 20 triệu bảng. Việc này có thể lặp lại khi các trận bị hoãn không nhận được sự đồng thuận từ mọi phía như kiểu Tottenham - Arsenal. Khi quyền lợi kinh tế bị ảnh hưởng bởi luật chơi chưa rõ ràng, rủi ro cho Ngoại hạng Anh là rất lớn.

Đỗ Hiếu (theo The Athletic)