Sự kiện kỷ niệm 20 năm có mặt tại Việt Nam của ABUS

ABUS Việt Nam kỷ niệm 20 năm hoạt động với giải golf "ABUS Cup 2025" và loạt hoạt động đánh dấu hành trình phát triển tại thị trường Việt Nam.

ABUS Việt Nam, công ty trực thuộc Tập đoàn August Bremicker und Söhne KG (ABUS) - nhà sản xuất giải pháp an ninh hàng đầu của Đức, vừa kỷ niệm 20 năm có mặt tại Việt Nam (25/11/2005 - 25/11/2025).

Sự kiện mở đầu bằng giải golf giao hữu "ABUS Cup 2025". Đại diện doanh nghiệp cho biết những pha đánh đẹp mắt và tinh thần fair-play là hình ảnh phản chiếu văn hóa doanh nghiệp của ABUS - bền bỉ, đoàn kết và luôn hướng tới chiến thắng.

Đại diện ABUS Đức và Việt Nam tại sự kiện kỷ niệm 20 năm. Ảnh: ABUS Việt Nam

Sau đó, buổi lễ diễn ra với sự hiện diện của ông Sebastian Rothe, Tổng giám đốc xuất khẩu ABUS Đức. Ông bày tỏ ấn tượng trước sự lớn mạnh của thương hiệu tại Việt Nam. "ABUS Việt Nam là một phần không thể tách rời của tập đoàn toàn cầu. Đơn vị đã kế thừa trọn vẹn di sản 100 năm của chúng tôi và phát huy nó tại thị trường bản địa", ông cho biết.

Tiếp nối lời chia sẻ của đại diện đến từ Đức, ông Nguyễn Chí Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị ABUS Việt Nam nhấn mạnh thông điệp chủ đạo "Cội nguồn tạo nên sức mạnh". Theo ông, sức mạnh của ABUS Việt Nam nằm ở sự kế thừa công nghệ "Security Tech Germany" - thương hiệu đã tồn tại từ năm 1924. Đó là sự chính xác đến từng chi tiết cơ khí, quy trình kiểm định khắt khe mà mỗi chiếc khóa phải trải qua. Nền tảng này đã giúp doanh nghiệp vững bước qua mọi biến động của thị trường trong suốt 20 năm qua.

Đại diện tập đoàn chia sẻ về giải pháp an ninh thông minh Bravus Core by ABUS. Ảnh: ABUS Việt Nam

Ngoài ra, ông Đạt cũng chia sẻ tầm nhìn chiến lược về các giải pháp an ninh thông minh Bravus Core by ABUS. Không dừng lại ở những dòng khóa cơ khí huyền thoại, tập đoàn còn kết hợp giữa cơ khí chính xác và công nghệ điện tử. Đặc biệt, các sản phẩm này được nghiên cứu để thích nghi với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm tại Việt Nam, mang lại sự bền bỉ.

Đồng thời, bước sang giai đoạn 2025 - 2030, với chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào R&D và chuyển đổi số, ABUS Việt Nam định hướng trở thành trung tâm giải pháp an ninh theo tiêu chuẩn châu Âu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương

"Việt Nam đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong bản đồ tăng trưởng của ABUS. Với năng lực hiện tại, tôi tin tưởng ABUS Việt Nam hoàn toàn đủ điều kiện để dẫn dắt xu hướng an ninh số cho cả khu vực trong thập kỷ tới", ông Matthew Wise – Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhấn mạnh.

Trụ sở chính và showroom trưng bày của ABUS Việt Nam tại 333 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội. Ảnh: ABUS Việt Nam

Hành trình 20 năm của ABUS Việt Nam còn ghi dấu ấn với các hoạt động trách nhiệm xã hội. Ngoài kinh doanh, doanh nghiệp thường xuyên đồng hành cùng cộng đồng qua các hoạt động thiết thực như: hỗ trợ vùng lũ, trao tặng học bổng và thiết bị giáo dục cho trẻ em khó khăn.

Tập đoàn August Bremicker und Söhne KG là một trong những nhà sản xuất giải pháp an ninh hàng đầu của Đức, nổi tiếng toàn cầu với các sản phẩm từ ổ khóa cơ khí truyền thống đến công nghệ an ninh điện tử hiện đại, phục vụ an toàn cho gia đình (khóa cửa, báo khói) và di động (khóa xe đạp, xe máy), với trụ sở chính tại Wetter và mạng lưới phân phối rộng khắp thế giới.

(Nguồn: ABUS Việt Nam)