Sự kiện dinh dưỡng ngành thú cưng thu hút nhiều sinh viên, chuyên gia

Mars Petcare, một trong những công ty hàng đầu thế giới ngành thức ăn cho thú cưng vừa phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Trạm cứu hộ động vật Nông nghiệp Hà Nội tổ chức một buổi hội thảo và sự kiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Chương trình nhằm cải thiện phúc lợi cho thú nuôi và tăng cường gắn kết cộng đồng với trường đại học và sinh viên, phù hợp với cam kết của Mars Petcare trong việc tạo ra các tác động tích cực đến cuộc sống của vật nuôi, con người và hành tinh.

Sự kiện với chủ đề "Lan tỏa yêu thương" đã quy tụ các bác sĩ thú y, sinh viên đại học và các chuyên gia cùng thảo luận chủ đề dinh dưỡng thú cưng và lợi ích của việc đồng hành cùng thú cưng với Mars Petcare Việt Nam. Chương trình còn là nơi chia sẻ kiến thức, tư vấn thông tin cho sinh viên đại học về cơ hội nghề nghiệp của ngành bác sĩ thú y.

Theo đó, những người tham gia đã có cơ hội tìm hiểu về dinh dưỡng vật nuôi, nhu cầu thị trường ngày càng tăng đối với ngành bác sĩ thú y và các yêu cầu tuyển dụng của thị trường.

Bác sĩ Dr. Varittha Siwawej Thái Lan cho biết, Mars Petcare có mục tiêu tạo ra "A Better World For Pets" - một thế giới bền vững hơn cho thú cưng, con người và hành tinh. "Mục đích của công ty là cải thiện cuộc sống của thú cưng thông qua việc tạo ra các sản phẩm chất lượng cao nghiên cứu bởi đội ngũ nhà khoa học và thú y hàng đầu của chúng tôi", vị bác sĩ chia sẻ.

Bên cạnh những buổi thảo luận, công ty này cũng chung tay chăm sóc những thú cưng bị bỏ rơi đang được Trạm cứu hộ động vật Nông nghiệp Hà Nội cưu mang và trao tặng những phần quà thức ăn thú cưng đến từ nhãn hàng Whiskas, Pedigree và Temptations, từ đó người tham gia được tương tác với thú cưng tại trạm cứu hộ. Thông qua sự kiện, công ty hy vọng đã mang đến một phiên thảo luận hữu ích về triển vọng nghề nghiệp cho các bác sĩ thú y trong tương lai, cũng như đóng góp trong việc đồng hành hỗ trợ tìm kiếm mái ấm cho tất cả thú cưng trong trung tâm cứu hộ.

"Mars Pet Care muốn hỗ trợ nhiều hơn cho các tổ chức cứu hộ động vật, gắn kết hơn với sinh viên, giáo sư, trường đại học để chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho thú cưng tại Việt Nam, cũng như tạo cơ hội lớn hơn cho sinh viên Việt Nam gia nhập công ty Mars của chúng tôi", ông Biig Portakorn, Giám đốc quốc gia của Mars Petcare Việt Nam cho hay.

Thế Đan

Mars Petcare là một phần của Mars, Incorporated, một doanh nghiệp do gia đình sở hữu với hơn một thế kỷ lịch sử tạo ra các sản phẩm đa dạng và cung cấp dịch vụ cho con người và thú cưng. Gần 100.000 công ty liên kết của doanh nghiệp trên 130 quốc gia đều chung một mục đích là "A Better World For Pets". Với 85 năm kinh nghiệm, danh mục đầu tư của Mars Petcare gồm gần 50 thương hiệu phục vụ nhu cầu về sức khỏe và dinh dưỡng cho vật nuôi trên thế giới.

Công ty đã phục vụ nhu cầu dinh dưỡng và sức khỏe cho chó và mèo ở Việt Nam thông qua việc phân phối và sản xuất các sản phẩm, bao gồm Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Temptations cũng như thương hiệu cát vệ sinh cho mèo - Catsan.

Các nhà máy ở Thái Lan đóng vai trò là cơ sở sản xuất thức ăn cho vật nuôi cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nhà máy đầu tiên được thành lập vào năm 1998 tại huyện Pak Chong, tỉnh Nakhon Ratchasima, nhà máy thứ hai tại thành phố Amata, tỉnh Chonburi.