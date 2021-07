Sự cần thiết của Quỹ vaccine Covid-19

Những khoản đóng góp lớn, nhỏ đều cần thiết, nhất là khi ca nhiễm tăng nhanh, phần nào hỗ trợ ngân sách Nhà nước mua vaccine, tiêm chủng toàn dân.

Tin vui nhất hôm nay với tôi và nhiều người là hơn 90.000 liều vaccine đầu tiên của Pfizer/BioNtech sẽ về tới sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào sáng nay. Dự kiến, trong quý III năm nay có thêm khoảng 3 triệu liều và quý IV khoảng 27-28 triệu liều vaccine Pfizer/BioNtech về Việt Nam. Thông tin này khiến gia đình tôi và đại đa số người dân phần nào an tâm, nhất là khi các ca nhiễm nCoV tăng nhanh chóng.

Bộ Y tế sáng 7/7 ghi nhận 277 ca dương tính nCoV, gồm 276 ca trong nước và một ca nhập cảnh được cách ly ngay. Trong đó, TP HCM (270), Phú Yên (2), Đồng Nai (2), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Hà Tĩnh (1). Trong số này, 238 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TP HCM lên 7.655, Phú Yên 303, Hà Tĩnh 121, Đồng Nai 90, Bà Rịa - Vũng Tàu 18. Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 18.838, ghi nhận ở 55 tỉnh thành. Cũng như nhiều người, chúng tôi mong mỗi sáng thức dậy đọc tin tức, số ca nhiễm luôn là 0.

Trong bối cảnh hiện nay, Chính phủ và toàn dân đều tin rằng Việt Nam chỉ có thể chiến thắng dịch bệnh nếu có vaccine hoặc thuốc đặc trị. Dự kiến, chúng ta cần mua 150 triệu liều vaccine để tiêm phòng cho 75 triệu người dân, với tổng nhu cầu kinh phí 25.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngân sách là vấn đề nan giải. Trong đó, ngân sách trung ương dự kiến bố trí khoảng 16.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương chi và huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức khoảng 9.200 tỷ đồng.

Từ số liệu và thực trạng trên, ai cũng có thể nhận thấy sự ra đời của Quỹ vaccine Covid-19 là cần thiết và kịp thời, phần nào huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp xã hội để chia sẻ với ngân sách nhà nước, phục vụ hoạt động mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất vaccine trong nước. Quỹ được Bộ Tài chính quản lý, mọi khoản ủng hộ luôn công khai minh bạch trên website.

Gia đình tôi, hàng xóm và nhiều đồng nghiệp đã góp một phần nhỏ bé. Mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng quan tâm đến quỹ, "tích tiểu thành đại", sự chung sức dù nhỏ bé có thể góp thêm sức mạnh, tăng tiềm năng chống dịch.

Khi toàn dân được tiêm chủng, chúng ta có thể sớm miễn dịch cộng đồng, cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Điều mong muốn nhất lúc này là trẻ con lại được đến trường, vui đùa chạy nhảy cùng bạn bè; người già quây quần cùng cháu con, hưởng niềm vui nho nhỏ đơn cử như thoải mái đi bộ, tập thể dục ở công viên; các doanh nghiệp có thể sớm hoạt động trở lại và người lao động đủ thu nhập nuôi sống gia đình...

Bên cạnh thông tin vaccine về Việt Nam và tầm quan trọng của Quỹ vaccine Covid-19, chúng tôi cũng quan tâm đến gói an sinh 26.000 tỷ đồng của Chính phủ, hỗ trợ lao động, doanh nghiệp. Động thái nhân văn này phần nào giúp người dân bớt khổ giai đoạn này. Theo đó, các nhóm đối tượng cụ thể được hỗ trợ tiền mặt một lần gồm: người lao động bị mất việc, ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng do ảnh hưởng dịch, nhóm yếu thế như lao động nữ mang thai, các F0, F1, trẻ em bị ảnh hưởng do dịch; nhóm lao động đặc thù như nghệ sĩ trong các đơn vị công lập, hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ.

5 nhóm chính sách còn lại hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp, chủ yếu liên quan bảo hiểm xã hội, như giảm mức đóng vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng Quỹ hưu trí, tử tuất trong vòng 12 tháng; đào tạo giữ việc làm cho lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ hộ kinh doanh và cho doanh nghiệp vay lãi suất 0% để trả lương ngừng việc, khôi phục sản xuất.

Cùng với vaccine và gói hỗ trợ trên, tôi tin Việt Nam có thể sớm thắng đại dịch.

