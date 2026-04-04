Sự biến chuyển trong lòng Man Utd

AnhSau những lời chê thẳng thắn từ ông chủ Jim Ratcliffe, Man Utd đang thúc đẩy cuộc cải tổ toàn diện tại Học viện, với mục tiêu đưa lò đào tạo trẻ của CLB trở lại vị thế hàng đầu thế giới.

Giám đốc học viện Stephen Torpey ngồi trong một phòng họp hiện đại tại tòa nhà chính vừa được cải tạo ở Carrington, trước mặt là hàng loạt vấn đề cần giải quyết.

Đó là cơn sốt ngày càng lớn quanh tài năng 15 tuổi JJ Gabriel - cái tên ông thậm chí tránh nhắc trực tiếp trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail, cùng kế hoạch đưa học viện Man Utd lên vị trí số một thế giới. Bên cạnh đó là những lời khen dành cho công việc của Darren Fletcher với đội U18, câu hỏi liệu "mô hình thi đấu" mà ban lãnh đạo đề cập có được áp dụng xuyên suốt các lứa tuổi, và bài toán quen thuộc: ưu tiên chiến thắng hay phát triển cầu thủ.

Tuy nhiên, trước khi đi sâu vào các chủ đề này, có một vấn đề lớn cần được làm rõ.

Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox (trái) và Giám đốc học viện Stephen Torpey. Ảnh: Man Utd

Chỉ trích gây tranh cãi của Ratcliffe. Tháng 10/2025, Ratcliffe - người có mặt tại Carrington để theo dõi trận bán kết U18 Premier League Cup gặp Crystal Palace vào tuần trước đó - đã công khai đánh giá tiêu cực về học viện Man Utd. "Lò đào tạo của Man Utd đã thực sự sa sút", tỷ phú người Anh nói trên một podcast. "Tuy nhiên, bạn cần học viện liên tục sản sinh tài năng. Điều đó giúp ích về tài chính, và bạn cũng cần một số lượng nhất định cầu thủ Anh trong đội hình".

Phát biểu này không để lại nhiều khoảng trống cho diễn giải, và theo truyền thông Anh, đã khiến nhiều phụ huynh cầu thủ ở U18 và U21 không hài lòng.

Torpey - người được giao nhiệm vụ tái thiết học viện sau thời gian làm việc tại Man City City và Brentford - lại có góc nhìn khác. "Những nhận xét đó, theo tôi, phần lớn dựa trên cơ sở vật chất và cách CLB vận hành", ông nói. "Bạn đang ngồi trong một tòa nhà đẹp, giống như việc bạn trang trí nhà vậy. Có phòng được làm rất tốt, nhưng có phòng lại chưa đồng đều".

Theo Torpey, Man Utd đã có kế hoạch cải tạo, nâng cấp toàn diện khu học viện, và những bình luận của Ratcliffe phản ánh thực tế rằng cơ sở này chưa theo kịp đội một.

JJ Gabriel mới 15 tuổi nhưng nhận được rất nhiều sự chú ý trong và ngoài sân cỏ. Ảnh: Man Utd

Tham vọng trở thành số một. Những phát biểu của Ratcliffe đặt Torpey và đội ngũ vào thế khó, đồng thời lý giải vì sao các lãnh đạo học viện hiếm khi trả lời truyền thông mùa này. Dù vậy, mục tiêu của họ là không thay đổi. "Nhiệm vụ của tôi rất rõ ràng: chúng tôi muốn trở thành số một", Torpey nói. "Chúng tôi muốn là học viện xuất sắc nhất, và Man Utd muốn là CLB vĩ đại nhất thế giới. Điều đó chưa từng thay đổi".

Ông nhấn mạnh rằng Man Utd từ lâu đã sở hữu "dây chuyền sản xuất tài năng" hàng đầu, và nhiệm vụ hiện tại là đảm bảo CLB thực sự xứng đáng với vị thế đó. "Chúng tôi cần nhìn nhận lại một cách phản biện, đổi mới khi có thể, và làm việc với những con người tốt nhất", ông nói thêm.

Cùng với Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và Darren Hughes - người mới được bổ nhiệm phụ trách phát triển và phương pháp đào tạo, Torpey đang xây dựng lộ trình đưa học viện trở lại vị trí số một.

Tài năng dồi dào, thách thức mới. Mùa này, Man Utd đã trao cơ hội ra mắt đội một cho Shea Lacey, Jack Fletcher, Tyler Fletcher và Bendito Mantato, trong khi Gabriel thường xuyên tập cùng đội một.

Đội U21 đang đứng thứ hai tại Premier League 2 và vào tứ kết Premier League International Cup. Trong khi đó, U18 dưới sự dẫn dắt của Fletcher vẫn còn cơ hội giành cú ăn ba quốc nội. Rõ ràng, vấn đề không phải là thiếu tài năng.

Thách thức lớn hơn nằm ở việc phát triển các cầu thủ này trong bối cảnh bóng đá hiện đại - điều rất khác so với thời Torpey còn thi đấu. Nhiều cầu thủ trẻ hiện sở hữu hàng nghìn người theo dõi trên mạng xã hội, bị theo dõi sát sao mỗi ngày và chịu áp lực tâm lý rất lớn.

Chỉ vài giờ sau cuộc phỏng vấn, tiền đạo đội một Bryan Mbeumo xuất hiện trên một kênh YouTube Pháp và hết lời ca ngợi Gabriel, tạo ra hàng nghìn lượt xem. "Đó là thời đại hiện nay", Torpey nói. "Những cầu thủ U18 chưa từng sống trong thế giới không có mạng xã hội - điều mà tôi từng trải qua khi còn thi đấu".

Vị Giám đốc thừa nhận CLB cần thích nghi với thực tế này, dù không hoàn toàn thoải mái: "Các cầu thủ trẻ khao khát lượt xem, người theo dõi. Chúng ta phải chấp nhận phần nào và tìm cách định hướng điều đó".

JJ Gabriel (phải) tập luyện cùng đội một Man Utd. Ảnh: Man Utd

Áp lực truyền thông và bài học từ Arsenal. Việc cầu thủ trẻ bị soi xét cũng là chủ đề nóng tuần trước, khi HLV Mikel Arteta phải trả lời hàng loạt câu hỏi về tài năng 16 tuổi Max Dowman của Arsenal, sau khi cầu thủ này tỏa sáng trong trận thắng Everton ở Ngoại hạng Anh và được bàn luận về khả năng dự World Cup 2026.

Tương tự, nhiều cầu thủ U18 của Man Utd đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ. Gabriel đặc biệt nổi bật, với hàng triệu lượt xem mỗi tuần nhờ các bàn thắng và kỹ năng cá nhân. Cầu thủ này còn là gương mặt được Nike định hướng trở thành biểu tượng tương lai của dòng giày Mercurial. Trong khi đó, Kai Rooney - con trai huyền thoại Wayne Rooney - cũng thu hút nhiều sự chú ý.

"Công việc của chúng tôi là bảo vệ các cầu thủ trẻ", Torpey nói. "Họ khoác áo Man Utd, đại diện cho CLB, nhưng chúng tôi không thể kiểm soát mọi thứ như cha mẹ. Chúng tôi không tạo ra những cỗ máy, mà tạo điều kiện để các cá nhân phát triển và thể hiện theo cách riêng".

Cân bằng giữa chiến thắng và phát triển. Trong phần lớn mùa giải, Man Utd chịu nhiều áp lực, chỉ được giải tỏa phần nào khi các đội trẻ thi đấu ấn tượng. Hiện tại, CLB đứng trước nhiều cơ hội giành danh hiệu, cùng hàng loạt màn ra mắt đội một, trong bối cảnh biến động ở nhiều cấp độ. Các đội trẻ trải qua nhiều thay đổi HLV, cầu thủ liên tục luân chuyển giữa các lứa tuổi, trong khi bộ máy quản lý cũng được bổ sung.

Trong thời gian dài, câu hỏi đặt ra là nên ưu tiên chiến thắng hay phát triển cầu thủ. Giờ đây, câu trả lời tại Carrington là: tại sao không cả hai?

"Chúng tôi không muốn lúc nào cũng là đội già nhất. Chúng tôi muốn các cầu thủ trẻ được thử thách", Torpey nói, và nhấn mạnh lối chơi phải hấp dẫn, giàu năng lượng, thay vì phòng ngự tiêu cực. "Nhưng chúng tôi vẫn chơi để chiến thắng. Khi đã vào sâu các giải đấu, bạn phải thể hiện theo cách phù hợp, nhưng không được làm tổn hại đến việc phát triển cầu thủ".

Theo ông, nguyên tắc số một vẫn là phát triển tài năng: "Mọi người có thể quên một chiến thắng, nhưng họ sẽ nhớ cầu thủ trưởng thành sau trận đấu - dù thắng hay thua. Đôi khi thắng là thua, và thua lại là thắng. Điều quan trọng là chúng tôi không bị cuốn theo cảm xúc hay áp lực bên ngoài".

Tín hiệu tích cực và sự chuyển mình. HLV đội một Michael Carrick và ban huấn luyện sẽ theo dõi trận tứ kết FA Youth Cup của U18 trên sân Old Trafford, trong khi Ratcliffe cập nhật tình hình từ xa.

Dù nền móng vẫn đang được xây dựng, những thay đổi tại Carrington đã rõ rệt. Sự hứng khởi đến từ các tài năng như Gabriel, Chido Obi, Jim Thwaites hay Rooney. Tinh thần gắn kết được thúc đẩy bởi ban huấn luyện. Và tâm lý chiến thắng đang dần hình thành ở các giải trẻ.

Ngay cả Ratcliffe, người từng chỉ trích gay gắt, có lẽ cũng phải thừa nhận rằng giai đoạn sa sút - theo cách nhìn của ông - đang dần lùi lại phía sau.

Hồng Duy (theo Daily Mail)