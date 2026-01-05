Stroman cung cấp ống nước hạ tầng đô thị, nông nghiệp

Stroman phát triển, cung ứng hệ thống ống nhựa cho thoát nước đô thị, tưới tiêu nông nghiệp, hướng đến độ bền, hiệu quả và khả năng khai thác dài hạn.

Dưới lòng đất, hệ thống ống dẫn giữ vai trò then chốt trong việc bảo đảm dòng chảy, vận hành công trình và duy trì nhịp sống phía trên. Trong bối cảnh đô thị mở rộng, nông nghiệp phát triển theo hướng quy mô, yêu cầu đặt ra cho hạ tầng ống dẫn không chỉ dừng ở khả năng dẫn nước, mà còn ở độ bền, tính ổn định và khả năng vận hành lâu dài. Trên nền tảng đó, Stroman cung cấp các giải pháp ống nước phục vụ đồng thời cho hạ tầng đô thị, sản xuất nông nghiệp, với định hướng phát triển bền vững và đồng bộ.

Sản phẩm của đơn vị được dùng trong các công trình đô thị. Ảnh"

Đối với hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hạ tầng ngầm đô thị, doanh nghiệp phát triển các dòng ống HDPE và uPVC cỡ lớn, có đường kính từ Ø450 (đơn vị thể hiện đường kính ngoài, tương ứng khoảng 450 mm) đến Ø800. Các sản phẩm này được thiết kế để đáp ứng yêu cầu chịu tải cao, chống ăn mòn và phù hợp với điều kiện chôn ngầm. Nhờ khả năng vận hành ổn định và tuổi thọ dài hạn, hệ thống ống giúp duy trì dòng chảy thông suốt, giảm thiểu rủi ro sự cố, yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hạ tầng đô thị ngày càng phức tạp, mật độ sử dụng cao.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, ống Stroman được tin dùng cho các vườn cây ăn trái, ao tôm quy mô lớn. Khả năng kháng hóa chất, chống lão hóa UV cao giúp ống bền bỉ trong môi trường ngoài trời, chịu được sự ăn mòn từ phân bón, hóa chất và ánh nắng mặt trời.

Các tuyến ống HDPE bền dẻo, linh hoạt giúp dẫn nước ổn định đến đồng ruộng, trang trại và vùng sản xuất tập trung, góp phần tối ưu hiệu quả tưới, giảm thất thoát, nâng cao năng suất canh tác. Trong bối cảnh nông nghiệp hướng tới phát triển bền vững và ứng dụng công nghệ cao, hệ thống ống dẫn chất lượng là "mạch sống" bảo đảm nguồn nước lâu dài cho sản xuất. Đặc biệt, với tuổi thọ lên đến 50 năm, ống Stroman giúp nông dân tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư và tránh gián đoạn mùa vụ do phải thay mới thường xuyên.

Sự hiện diện của Stroman trong các công trình hạ tầng đến từ việc đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và sự lựa chọn thực tế của các chủ đầu tư, nhà thầu cùng đơn vị vận hành. Các sản phẩm của doanh nghiệp được ứng dụng tại nhiều dự án như Meyhomes Capital Phú Quốc, Galia Hà Nội... hay các đại đô thị, công trình hạ tầng khác trên toàn quốc.

Các đơn vị nhà thầu đánh giá, trong quá trình sử dụng, ống Stroman đáp ứng yêu cầu về độ bền, thi công thuận lợi và duy trì cấp nước ổn định. Ở lĩnh vực nông nghiệp, người sử dụng cũng đánh giá cao đặc tính ống nhựa nguyên sinh nhờ độ bền, khả năng tái sử dụng lâu dài và hạn chế tác động môi trường so với các loại ống tái chế.

Theo đơn vị, với các dự án quy mô lớn, tiến độ luôn là yếu tố then chốt. Công ty có năng lực sản xuất, cung ứng khối lượng lớn, đồng bộ về chủng loại và kích thước, giúp các nhà thầu chủ động triển khai thi công theo kế hoạch. Sự ổn định trong nguồn cung giúp tối ưu thời gian, góp phần bảo đảm chất lượng tổng thể của công trình. Đặc biệt, mạng lưới phân phối rộng khắp 34 tỉnh thành cùng hơn 2.500 nhà phân phối và đại lý cho phép doanh nghiệp đáp ứng nhanh mọi nhu cầu tại các khu vực. Hệ thống kho bãi được tổ chức khoa học và quy trình vận chuyển tối ưu giúp vật tư luôn sẵn sàng, hỗ trợ các dự án duy trì tiến độ liên tục, hiệu quả.

Theo đại diện doanh nghiệp, ẩn mình dưới lòng đất, hệ thống ống Stroman đóng vai trò như nền tảng hạ tầng, góp phần bảo đảm công trình vận hành ổn định trong nhiều thập niên. Thông qua các giải pháp ống dẫn phục vụ đô thị và nông nghiệp, công ty hướng đến việc hỗ trợ phát triển hạ tầng bền vững, đáp ứng nhu cầu sử dụng dài hạn và góp phần duy trì chất lượng sống trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàng Đan