Streb có cơ hội đoạt RSM Classic

Dẫn đầu sau 54 hố ở điểm -17 với lợi dẫn ba gậy, Robert Streb đang nắm cơ hội lần thứ hai vô địch sự kiện PGA Tour ở Sea Island, bang Georgia.

Ngày 21/11, Streb đánh vòng áp chót 67 gậy với bảng điểm sạch bogey và ba birdie trên sân Seaside, par70. Anh phát bình quân 296 yard, trúng 12 trong 14 fairway và lên green theo chuẩn ở 15 trong 18 hố. Và suốt 54 hố, đấu thủ sinh năm 1987 chỉ một bogey. Streb từng vô địch RSM Classic 2014 - danh hiệu đầu và cũng là duy nhất của anh sau 213 sự kiện PGA Tour.

Streb phát bóng trên hố 10 ở vòng ba RSM Classic trên sân Seaside hôm 21/11. Ảnh: AP

Hôm qua, Streb khởi sự vất vả do phải khắc phục lỗi kỹ thuật ở cả ba hố đầu vòng. Hố 1, par4, anh phát vào bãi hoang nên không đạt hai gậy lên green theo chuẩn - "2 on". Nhưng với "3 on", bóng của anh xem như "ôm cờ" vì cách hố chưa đầy một mét. Sau đó, anh chốt hố ở điểm par.

Hố 2, par4, Streb phát vào bên trái fairway. Ở cú thứ hai, anh phải đánh ngược gió, trong khi vị trí hố ở phần sau green. Khoảng cách cần đến mục tiêu 123 yard, nhưng đường bóng của anh thiếu lực rồi vào phần trước green. Dù vậy, anh thoát bogey sau hai putt qua 23 mét. Sang hố 3, par3, Streb phát trượt green, phải chip bóng 17 mét vào khu chốt hố, rồi xong việc ở điểm par sau cú gạt 2,1 mét.

"Đoạn nhập cuộc không ổn. Tôi phải liên tục giữ par và cố ổn định cú đánh. Thật may là sau đó mọi thứ khả quan dần", Streb nói về khó khăn đầu vòng. Sau chuỗi par từ hố 4 đến hố 7, anh ghi birdie thứ nhất nhờ dùng gậy chuyên thoát bẫy cát để chip bóng ôm cờ rồi, thêm hai birdie trong nửa sau sân Seaside.

Tuần này, đại lộ Retreat dẫn vào sân đấu treo đầy băng-rôn vinh danh các nhà vô địch RSM Classic. Ba ngày qua, Streb đều nhìn tấm băng-rôn của mình. "Đây là nơi duy nhất tôi có băng rôn riêng", Streb nói. Anh đang đứng thứ 380 trên bảng thứ bậc golf nam thế giới.

Sáu năm trước, Streb double bogey hố đầu RSM Classic vì phát bóng vào bụi cây rậm. Sau ba vòng, anh đứng thứ 12 đoàn tranh cúp và kém đỉnh bảng năm gậy. Tuy nhiên, vòng cuối anh đánh 63 gậy, vào đấu playoff tay ba, sau đó vô địch bằng birdie ở hố phụ thứ hai. Khi ấy, Maggie - vợ anh đang mang thai còn đầu lòng. Còn Streb đi ăn kem ở tiệm Dairy Queen vào đêm trước chiến thắng.

Giờ họ hai con. Tuần này, cả nhà anh lẫn gia đình bên vợ đều ở Sea Island. Tiệm Dairy Queen đã đóng cửa, nhưng Streb nói sẽ dẫn gia đình đến chỗ khác để thưởng thức món "điềm lành", cũng vào đêm trước vòng bế mạc. .

Khi nhập cuộc vòng cuối 22/11, bám theo Streb là sáu ứng viên trong tầm năm gậy tính cả Zach Johnson - dân bản địa với hai major trong 12 danh hiệu PGA Tour. Nhưng từ năm 2010, RSM Classic đến nay chưa có nhà vô địch bản địa.

Quốc Huy tổng hợp