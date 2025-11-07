Startup trình diễn loạt công nghệ robot 'make in Việt Nam'

VAS Corporation giới thiệu loạt sản phẩm công nghệ lõi do đội ngũ kỹ sư trong nước tự phát triển, trọng tâm là robot tại Triển lãm Công nghệ Bắc Ninh - VIMF 2025, ngày 5/11,

Tại sự kiện, VAS trình diễn các giải pháp điều khiển robot công nghiệp, gồm bộ điều khiển (controller), driver servo (bộ điều khiển servo) và nền tảng phần mềm điều khiển mở, được phát triển hoàn toàn tại Việt Nam. Các dòng bộ điều khiển robot thế hệ mới như XMC (Next Master controller - bộ điều khiển tổng thể thế hệ kế tiếp) và LCXMC (bộ điều khiển giá thấp) sử dụng công nghệ EtherCAT thời gian thực trên nền Linux, có thiết kế nhỏ gọn, độ chính xác cao và khả năng phản hồi nhanh. Đặc biệt, phiên bản LCXMC không dây cho phép vận hành linh hoạt, dễ tích hợp với nhiều loại robot như SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm - cánh tay robot), Delta hay robot đa trục, phù hợp với các dây chuyền sản xuất hiện đại.

Gian hàng VAS tại triển lãm. Ảnh: VAS

Bên cạnh đó, doanh nghiệp giới thiệu các dòng bộ điều khiển động cơ gồm ASDLC (Trình điều khiển AC Servo giá rẻ), ASD và ASDLV (Trình điều khiển AC Servo điện áp thấp), hỗ trợ nhiều loại hỗ trợ nhiều loại bộ mã hóa và tương thích tiêu chuẩn EtherCAT. Các sản phẩm giúp giảm chi phí lắp đặt, tăng hiệu suất điều khiển chuyển động và tối ưu năng lượng cho doanh nghiệp sản xuất.

Ngoài phần cứng, đơn vị phát triển nền tảng điều khiển mở cho phép người dùng giám sát, cấu hình và hiệu chỉnh robot trực tiếp. Giải pháp này đã được triển khai trong nhiều dây chuyền sản xuất tự động, từ robot gắp và thả tốc độ cao, SCARA và Delta trong ngành điện tử, đến các hệ thống robot cộng tác và vận chuyển tự động trong nhà máy.

Sản phẩm của VAS trưng bày tại triển lãm. Ảnh: VAS

Thông qua hợp tác với đối tác Hàn Quốc Ajinextek, VAS đã đưa bộ điều khiển và bộ điều khiển động cơ vào vận hành thực tế tại ba dây chuyền của Orion Food Vina.

Doanh nghiệp cho biết đang hướng tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp giải pháp tự động hóa toàn diện, kết hợp giữa phần cứng, phần mềm điều khiển thông minh và nền tảng robot mở. VAS cũng đặt mục tiêu xuất khẩu bộ điều khiển và driver sang các thị trường quốc tế trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ VIMF 2025, VAS và Ajinextek ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với một số công ty tự động hóa hàng đầu Việt Nam và Hàn Quốc, nhằm mở rộng hợp tác nghiên cứu - thương mại hóa công nghệ "make in Việt Nam".

VAS nhận giải Vàng "Make in Việt Nam" 2023. Ảnh: VAS

Thành lập năm 2018 bởi Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Giáp, giảng viên Đại học Bách khoa TP HCM, cùng nhóm kỹ sư trẻ, VAS định hướng phát triển công nghệ robot công nghiệp mang thương hiệu Việt và hướng ra toàn cầu. Đến nay, sản phẩm của thương hiệu đã xuất hiện tại các thị trường như Hàn Quốc và Thụy Sĩ, đồng thời được ứng dụng trong nhà máy Orion Food Vina từ năm 2023. Năm 2023, công ty nhận giải Vàng "Make in Việt Nam" do Bộ Thông tin và Truyền thông trao tặng.

(Nguồn: VAS)