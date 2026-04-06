Staksrud: 'Hoàng Nam, Vinh Hiển nên đến Mỹ để biết mình là ai'

Hà NộiTay vợt pickleball số 2 thế giới Federico Staksrud cho rằng Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển chưa chứng minh được trình độ, do ít dự các giải ngoài châu Á.

Ở nội dung đơn nam PPA Hanoi Cup, Staksrud thua Vinh Hiển 1-2 ở bán kết, rồi thua tiếp trận tranh HC đồng hôm 5/4. Vinh Hiển vào chung kết, thua 0-2 trước đồng hương Hoàng Nam. Khi được hỏi về các tay vợt Việt Nam, Staksrud khẳng định chiến thắng ở một sự kiện trên sân nhà không nói lên nhiều điều.

"Chúc mừng Vinh Hiển, nhưng đó cũng chỉ là một chiến thắng. Tôi vẫn đứng thứ hai thế giới, còn cậu ấy đứng thứ bao nhiêu tôi không rõ", Staksrud nói về người đánh bại anh ở bán kết PPA Hanoi Cup.

Staksrud trong ngày đấu cuối của PPA Hanoi Cup, tại Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội hôm 5/4. Ảnh: Giang Huy

Việc chỉ xếp thứ tư ở PPA Tour Hà Nội không khiến Staksrud đánh mất vị trí số hai thế giới. Trong khi đó, Vinh Hiển leo lên số 22 thế giới nhờ thành tích á quân, còn Hoàng Nam lên số 17 thế giới nhờ chức vô địch, chỉ kém Phúc Huỳnh một bậc.

"Vinh Hiển và Hoàng Nam là những tay vợt giỏi, nhưng còn chặng đường dài phía trước", Staksrud nói thêm về các tay vợt Việt Nam. "Họ thậm chí còn chưa thi đấu giải nào ở Mỹ. Chỉ khi hai tay vợt này làm được điều đó, chúng ta mới biết được trình độ của họ đến đâu. Hiện tại cả hai chỉ chơi trong điều kiện quen thuộc, nhưng cũng đã gặp khó khăn. Họ phải sang PPA Mỹ, chúng ta mới thấy họ làm được những gì".

Staksrud sinh năm 1996, đến từ Argentina, là một trong những ngôi sao được quan tâm nhất tại PPA Hanoi Cup 2026. Anh dự cả ba nội dung đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ, nhưng chỉ giành một HC bạc đôi nam khi đánh cặp cùng Hayden Patriquin. Staksrud bị loại ở tứ kết đôi nam nữ và chỉ về thứ tư ở nội dung đơn nam.

"Khi bạn thắng nhiều, có thứ bậc cao, bạn sẽ được kỳ vọng nhiều hơn", Staksrud nói thêm. "Mọi người sẽ mong đợi tôi thắng nhưng đôi khi điều đó không xảy ra. Không sao cả, vì tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn. Khó khăn lớn nhất là điều kiện thi đấu. Tôi phải làm quen với sự khác biệt ở đây, bù nước nhiều vì tôi đổ mồ hôi rất nhiều. Ở đây rất ẩm, chúng tôi chưa quen với điều đó".

Đáp trả lời kêu gọi sang Mỹ của đàn anh, nhà vô địch đơn nam Hoàng Nam cho rằng Staksrud nói đúng về điều kiện thi đấu. Tay vợt quê Tây Ninh dự kiến sẽ sang Mỹ thi đấu vào cuối năm nay.

"Staksrud nói câu đó có cơ sở, vì khi sang đấu trường bên Mỹ mọi thứ sẽ khác, do điều kiện thi đấu ngoài trời", Hoàng Nam nói sau khi vô địch hôm 5/4. "Khi về Việt Nam, các tay vợt top đầu vẫn cần thời gian thích nghi với khí hậu, điều kiện thi đấu. Tôi cũng muốn qua Mỹ thi đấu, nhưng lịch PPA ở châu Á rất dày, chưa sắp xếp được. Tôi nghĩ cuối năm mình sẽ cố gắng qua Mỹ để xem các đối thủ lớn đánh thực sự nhanh cỡ nào".

Vy Anh