SSI: Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm nới hạn mức tín dụng

Tín dụng bất ngờ tăng mạnh trong cuối tháng 10 khiến nhiều nhà băng đạt chỉ tiêu tăng trưởng sớm nên SSI Research dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm nới hạn mức.

Theo Trung tâm phân tích Công ty chứng khoán SSI (SSI Research), thanh khoản hệ thống ngân hàng trong tuần 1-5/11 tiếp tục được hỗ trợ bởi việc đáo hạn của các hợp đồng bán ngoại tệ kỳ hạn đầu tháng 5/2021. Theo đó, một khối lượng lớn ngoại tệ đã được Ngân hàng Nhà nước mua lại từ các ngân hàng thương mại thông qua hình thức giao ngay trong tuần trước.

Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng, tính đến ngày 29/10 bất ngờ ghi nhận mức tăng 8,72% so với cuối năm ngoái (so với mức tăng 6,5% cùng kỳ năm ngoái), tương đương với khoảng 77.700 tỷ đồng tín dụng mới được bổ sung cho nền kinh tế trong tháng 10, gần gấp đôi so với tháng 9.

Số liệu cũng cho thấy, tính đến quý III, hầu hết ngân hàng đều đạt hạn mức tín dụng năm 2021. "Chúng tôi kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước sẽ sớm nới hạn mức tín dụng đối với các nhà băng có chất lượng tài sản và các chỉ số an toàn tốt", báo cáo của SSI Research cho biết.

Nhờ vậy, theo nhóm phân tích, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay có thể được duy trì ở mức thấp như hiện tại. Lãi suất huy động dao động 3-4% đối với kỳ hạn dưới 6 tháng, 3,7-5% với kỳ hạn 6-12 tháng và 4,2-6,5% với kỳ hạn trên 12 tháng. Lãi suất cho vay 5-7% đối với khoản vay ngắn hạn và 9-11% đối với khoản vay trên 12 tháng.

Cùng quan điểm, Báo cáo trái phiếu tuần của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cũng dự báo, với sự mở cửa trở lại của nền kinh tế và các doanh nghiệp, tăng trưởng tín dụng được tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực. Dự kiến, tăng trưởng tín dụng cả năm nay có thể đạt 13%.

Minh Sơn