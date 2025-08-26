Sports Festival 2025 khai mạc tại NovaWorld Phan Thiet

Sports Festival 2025 với 4 môn thể thao, diễn ra tại NovaWorld Phan Thiet, mở màn cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, khai mạc 23/8.

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Lâm Đồng cùng đại diện các sở, ngành địa phương. Đại diện ban tổ chức cho biết giải năm nay có nhiều nội dung thi đấu như kickboxing, giải chạy quy mô 5.000 VĐV, bắn súng đĩa bay, golf, quy tụ các câu lạc bộ, lực lượng công an nhân dân và vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành. Sự kiện diễn ra hai giai đoạn. Giai đoạn đầu 19/8-2/9. Giai đoạn hai trong tháng 10 đến tháng 11.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) phát biểu tại Lễ khai mạc Sports Festival 2025. Ảnh: NVW

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết địa phương sẵn sàng đồng hành Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân trong việc phát triển phong trào thể thao, gắn kết văn hóa và du lịch, đồng thời tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng, an ninh và hậu cần cho các sự kiện.

Trong khi đó, đại diện Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân nhận định Sports Festival là dịp rèn luyện bản lĩnh, sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam phát biểu. Ảnh: NVS

Lễ khai mạc mở màn bằng phần trình diễn nghệ thuật với hiệu ứng ánh sáng. Đội hình hơn 40 diễn viên trình diễn múa "Lá chắn - Ngôi sao - Ánh sáng", tái hiện tinh thần đoàn kết và vai trò bảo vệ Tổ quốc của lực lượng công an. Sau nghi thức chào cờ và hát Quốc ca, khán giả được thưởng thức tiết mục múa "Niềm tin người chiến sĩ", cùng nhiều màn biểu diễn ca nhạc của các ca sĩ Đông Nhi, Đức Phúc, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng...

Điểm nhấn đêm khai mạc là khi toàn bộ nghệ sĩ và khán giả cùng hòa giọng trong ca khúc "Nối vòng tay lớn". Lễ khai mạc khép lại với màn pháo hoa nghệ thuật trên bầu trời NovaWorld Phan Thiet.

Màn bắn pháo hoa khai mạc Sport Festival. Ảnh: NVW

Phát biểu tại sự kiện, Ông Dương Văn Bắc, Tổng giám đốc Novaland Group cho biết qua sự kiện, đơn vị đã đầu tư thêm nhiều tiện ích, phối hợp cùng Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân phát triển phong trào thể thao gắn với du lịch. Đây là chiến lược để đưa NovaWorld Phan Thiet thành điểm đến thể thao - du lịch biển - nghỉ dưỡng - phục hồi sức khỏe mang tầm vóc quốc tế.

Hoài Phương