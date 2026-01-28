Southeastern Freight Lines tăng cường hoạt động vận tải xuyên biên giới

Southeastern Freight Lines gia nhập nhóm các hãng vận tải hàng lẻ (LTL) đẩy mạnh hoạt động xuyên biên giới, trong bối cảnh giá trị thương mại giữa Mỹ và Mexico ngày gia tăng.

Southeastern Freight Lines cho biết đã thiết lập quan hệ hợp tác với Fletes México Carga Express, một hãng vận tải LTL và nguyên xe (truckload) của Mexico. Gói dịch vụ mới được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp vận tải xuyên biên giới.

"Khách hàng của chúng tôi đang tìm kiếm sự đơn giản trong bối cảnh chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp", ông Richard Slater, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách kinh doanh và tiếp thị của Southeastern Freight Lines, cho biết. "Quan hệ hợp tác với Fletes México Carga Express cho phép chúng tôi đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng về dịch vụ vận chuyển ổn định ra vào Mexico. Chúng tôi rất kỳ vọng vào sự cộng hưởng giữa hai tổ chức, không chỉ về công nghệ mà còn ở yếu tố con người".

Dịch vụ của Southeastern Freight Lines nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới. Ảnh: Southeastern Freight Lines

Ông Miguel Gomez Tapia, CEO của Fletes México Carga Express, cho biết sự hợp tác này được thiết kế nhằm mang lại tốc độ nhanh hơn và độ tin cậy cao hơn cho hoạt động vận chuyển hàng hóa giữa Mỹ và Mexico, với khả năng theo dõi xuyên suốt và sự phối hợp chặt chẽ từ điểm xuất phát đến điểm giao hàng cuối cùng. "Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác này và mang đến các giải pháp vận tải Mỹ - Mexico tối ưu hơn cho khách hàng của Southeastern Freight Lines", ông nói.

Southeastern Freight Lines là một trong những doanh nghiệp vận tải hàng lẻ (LTL) quy mô lớn tại Bắc Mỹ, có trụ sở tại Lexington, bang South Carolina. Theo bảng xếp hạng Top 100 hãng vận tải thuê ngoài lớn nhất khu vực do Transport Topics công bố, công ty hiện đứng thứ 24 toàn ngành và xếp thứ 10 trong phân khúc LTL, cho thấy vị thế đáng kể trên thị trường logistics khu vực. Còn Fletes México Carga Express hiện vận hành 13 trung tâm dịch vụ, đồng thời cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh.

Như Ý (Transport Topics)