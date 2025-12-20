Soundcore R60i NC - tai nghe dịch thuật, pin 50 tiếng

R60i NC là bản nâng cấp của dòng tai nghe giá rẻ R50i NC của Soundcore, thương hiệu âm thanh thuộc Anker. Sản phẩm có giá đề xuất 990.000 đồng, nhưng tại các đại lý bán lẻ, người dùng có thể mua với giá rẻ hơn 200.000 đồng. Đây là một trong những model hiếm hỗ trợ chống ồn chủ động, Hi-Res Audio ở phân khúc này.
Thiết kế hộp sạc nhỏ gọn hơn thế hệ trước, gần giống dòng Liberty cao cấp hơn của Soundcore nhưng mở nắp giống hộp trang điểm thay vì dạng trượt. Vỏ hộp có thêm lỗ xỏ dây đeo, được làm nhám mờ nhưng dễ bám bụi và vân tay.
Tính năng thu hút sự chú ý của sản phẩm là hỗ trợ dịch thuật với hơn 100 ngôn ngữ. Người dùng có thể sử dụng điện thoại để thu âm cuộc họp, bài giảng và âm thanh dịch phát ra trên tai nghe. Trường hợp cần trao đổi hay hội thoại trực tiếp như đi du lịch, người dùng có thể nói vào tai nghe để dịch qua điện thoại. Chất lượng bản dịch khá tốt với ngôn ngữ phổ biến như Anh - Việt, Hàn - Việt... Điểm trừ là tính năng này không hoạt động khi gọi điện thoại hay kết nối đa thiết bị cùng lúc, người dùng phải cài ứng dụng Soundcore để sử dụng.
Thời lượng pin của R60i NC cao nhất phân khúc dưới một triệu đồng khi có thể hoạt động liên tục đến 10 tiếng và tổng thời gian sử dụng tối đa 50 tiếng với hộp sạc khi tắt chống ồn, gần gấp đôi các đối thủ ở mức 30 tiếng. Tai nghe cũng hỗ trợ sạc nhanh, với 10 phút sạc cho 3,5 giờ nghe nhạc, nhưng không hỗ trợ sạc không dây.
Sản phẩm có thiết kế cuống tai dài và housing gọn, gần giống dòng Liberty nên cho cảm giác đeo chắc chắn. Tai nghe kháng nước IP55, chịu mồ hôi, mưa nhỏ. Người dùng có thể điều khiển bằng cảm ứng chạm. Sản phẩm không có cảm biến tiệm cận để nhận biết người dùng đeo hay tháo tai nghe nhằm phát hay dừng chơi nhạc do ở mức giá rẻ.
Sản phẩm có khả năng chống ồn chủ động (ANC) lên tới 52 dB, cao hơn thế hệ trước ba lần. Trải nghiệm thực tế, tính năng ANC lọc tốt tạp âm như tiếng ồn xe cộ, không gian công cộng nhưng chưa triệt tiêu hoàn toàn các âm thanh có tần số cao hay giọng nói âm lượng lớn ở khoảng cách gần. Việc chọn nút tai kích thước phù hợp cũng giúp tăng khả năng chống ồn. Model cũng có chế độ xuyên âm, nhưng phải điều chỉnh thủ công trên điện thoại, chưa nhận diện và tự động chuyển đổi như model cao cấp. Hệ thống 6 micro hỗ trợ lọc và thu âm tốt cho đàm thoại cũng như tăng hiệu quả cho chế độ dịch thuật.
Driver 11 mm phủ titan cho âm thanh có độ chi tiết tốt và tách bạch ở giọng hát và dải âm trung. Tiếng bass ấm và chắc, nhưng được tinh chỉnh hơi lấn át các dải âm khác. Người dùng nên tùy chỉnh EQ cho từng dòng nhạc mình hay nghe thay vì sử dụng chế độ mặc định. Sản phẩm có sẵn 22 tùy chọn EQ cho nhiều dòng nhạc, bên cạnh chế độ chỉnh tay.
Điểm cộng là sản phẩm hỗ trợ codec LDAC và Hi-Res Audio Wireless cho chất lượng âm thanh tốt hơn so với các model chỉ hỗ trợ AAC. Tuy nhiên, codec LDAC và Hi-Res Audio Wireless chỉ sử dụng được với smartphone Android, nếu dùng iOS chất lượng âm thanh giảm rõ rệt.
Sản phẩm hỗ trợ Bluetooth 6.1 mới nhất, cho phép kết nối liền mạch hai thiết bị cùng lúc. Tuy nhiên, tai nghe chưa hỗ trợ Fast Pair kết nối nhanh với smartphone Android. Hộp đựng cũng không có nút kích hoạt Bluetooth nhanh, người dùng cần đeo và nhấn giữ hai bên trong ba giây. Các tính năng, tùy chỉnh có thể thực hiện thông qua ứng dụng Soundcore.
