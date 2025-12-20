Soundcore R60i NC - tai nghe dịch thuật, pin 50 tiếng

Driver 11 mm phủ titan cho âm thanh có độ chi tiết tốt và tách bạch ở giọng hát và dải âm trung. Tiếng bass ấm và chắc, nhưng được tinh chỉnh hơi lấn át các dải âm khác. Người dùng nên tùy chỉnh EQ cho từng dòng nhạc mình hay nghe thay vì sử dụng chế độ mặc định. Sản phẩm có sẵn 22 tùy chọn EQ cho nhiều dòng nhạc, bên cạnh chế độ chỉnh tay.

Điểm cộng là sản phẩm hỗ trợ codec LDAC và Hi-Res Audio Wireless cho chất lượng âm thanh tốt hơn so với các model chỉ hỗ trợ AAC. Tuy nhiên, codec LDAC và Hi-Res Audio Wireless chỉ sử dụng được với smartphone Android, nếu dùng iOS chất lượng âm thanh giảm rõ rệt.