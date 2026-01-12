Sốt xuất huyết và chân tay miệng tăng, Bộ Y tế cảnh báo dịch

Số liệu giám sát bệnh truyền nhiễm cảnh báo tình hình bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng diễn biến phức tạp và tăng gần 30% so với cùng kỳ, Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống dịch.

Ngày 12/1, Bộ Y tế cho hay năm 2025 ghi nhận hơn 190.000 ca sốt xuất huyết, tăng 28,4% so với năm trước đó. Còn bệnh chân tay miệng tăng gần 29%, lên hơn 107.000 ca. Hiện nay, hai bệnh này có xu hướng giảm, song một số địa phương vẫn ghi nhận nhiều bệnh nhân chuyển nặng, nguy kịch, việc điều trị gặp nhiều khó khăn, chi phí lớn và có nguy cơ để lại di chứng lâu dài. Nguyên nhân chủ yếu là chủ quan, nhập viện khi bệnh đã ở giai đoạn nặng, tăng nguy cơ biến chứng.

Bộ Y tế lý giải nguyên nhân gia tăng bệnh sốt xuất huyết là điều kiện thời tiết thay đổi, quá trình đô thị hóa làm phát sinh nhiều ổ loăng quăng tại các khu dân cư, công trình xây dựng, nhà trọ, khu sản xuất. Bên cạnh đó, sự chủ động phòng chống dịch tại địa phương còn hạn chế. Đối với bệnh tay chân miệng, tăng ca do điều kiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và khử khuẩn bề mặt chưa được bảo đảm, ý thức phòng bệnh trong cộng đồng chưa cao.

Sốt xuất huyết và tay chân miệng là những bệnh hoàn toàn có thể chủ động phòng tránh. Do đó, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng chống.

Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Để phòng chống sốt xuất huyết, cần đậy kín hoặc đổ dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng, diệt loăng quăng/bọ gậy hàng tuần. Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để khám, không tự ý điều trị tại nhà.

Phòng bệnh tay chân miệng bằng cách thực hiện tốt "3 sạch" gồm ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch. Không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa. Virus có thể tồn tại ở bề mặt đồ vật trong không gian sống. Vì vậy, cần thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

Khi trẻ sốt và xuất hiện nốt phỏng ở lòng bàn tay, lòng bàn chân hoặc niêm mạc miệng, cần đưa đến cơ sở y tế. Trẻ bị bệnh phải nghỉ học, hạn chế tiếp xúc với trẻ khác. Không làm vỡ các nốt phỏng để tránh nhiễm trùng và lây lan bệnh. Hạn chế vận động, tăng cường dinh dưỡng, cho trẻ ăn thức ăn lỏng mềm như cháo, súp.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút Dengue gây ra, lây truyền từ người bệnh sang người lành thông qua vật chủ trung gian là muỗi vằn. Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm lây từ người sang người qua đường tiêu hóa và tiếp xúc, dễ gây thành dịch do các loại virus thuộc nhóm Enterovirus gây ra. Cả hai bệnh này đều lưu hành tại Việt Nam với số mắc cao, có khả năng diễn tiến nặng và dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Lê Nga