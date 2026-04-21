Sốt cao không dứt một tuần, người đàn ông được chẩn đoán bệnh lạ từ thú nuôi

Trung QuốcSau một tuần sốt cao không dứt và kháng thuốc kháng sinh, người đàn ông tại Thâm Quyến được chẩn đoán mắc sốt Q, một căn bệnh truyền nhiễm hiếm gặp lây từ động vật sang người qua vi khuẩn.

Dù đã sử dụng các loại thuốc chống nhiễm trùng, tình trạng sốt của anh Dương, 43 tuổi, vẫn tái diễn và diễn biến phức tạp. Sau khi xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân quận Long Hoa ở thành phố Thâm Quyến chẩn đoán anh mắc phải một căn bệnh truyền nhiễm hiếm gặp mang tên "sốt Q", theo Sina.

Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh truyền nhiễm hiếm gặp sốt Q sau một tuần sốt cao liên tục. Ảnh: Sina

Bệnh nhân cho biết chưa từng nghe đến căn bệnh này cho đến khi nhập viện với thân nhiệt luôn duy trì ở mức 39 độ C. Kết quả chẩn đoán hình ảnh không tìm thấy ổ nhiễm trùng rõ rệt ở phổi, ổ bụng hay não bộ; đồng thời các chỉ số về thấp khớp, miễn dịch và dấu ấn ung thư cũng không có bất thường. Tuy nhiên, trước tình trạng các chỉ số viêm tăng cao và cơ thể đáp ứng kém với thuốc kháng sinh thông thường, các bác sĩ đã nghi ngờ bệnh nhân nhiễm một loại tác nhân gây bệnh không điển hình. Kết quả xét nghiệm metagenomic (giải trình tự gen) trong máu sau đó xác nhận sự hiện diện của vi khuẩn Coxiella burnetii, hay còn gọi là Rickettsia gây bệnh sốt Q.

Tìm hiểu tiền sử dịch tễ, bác sĩ phát hiện anh Dương thường xuyên đi chợ mua thịt bò và có nuôi chó tại nhà. Bác sĩ Hu Kai, chủ trị khoa Truyền nhiễm, cho biết sốt Q là căn bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người khá hiếm gặp. Nguồn lây chính của bệnh là các loài động vật có vú bao gồm trâu, bò, cừu, chó, mèo; con đường lây truyền thứ yếu là thông qua vết cắn của ve bét. Bệnh hiếm khi lây từ người sang người.

Sốt Q thường có thời gian ủ bệnh kéo dài từ 2 đến 3 tuần, với triệu chứng điển hình là sốt cao đột ngột kèm đau đầu dữ dội, đau cơ và mệt mỏi rã rời. Một số trường hợp có thể biến chứng thành viêm phổi hoặc viêm màng phổi. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành sốt Q mạn tính sau vài tháng, dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng cho nhiều hệ cơ quan như viêm nội tâm mạc, viêm cơ tim, viêm gan mạn tính hay viêm tủy xương.

Tuy nhiên, người dân không nên quá lo lắng bởi đa số trường hợp nhiễm bệnh thường không có triệu chứng rõ rệt hoặc chỉ biểu hiện nhẹ. Hiện nay, sốt Q có thể được điều trị hiệu quả bằng các loại kháng sinh đặc hiệu như doxycycline, tetracycline hay chloramphenicol. Nếu bệnh nhân nhập viện sớm và tuân thủ phác đồ điều trị, tiên lượng hồi phục thường rất tốt.

Giới khoa học hiện chưa chế tạo thành công vaccine phòng bệnh sốt Q. Bác sĩ khuyến cáo người dân tuân thủ nguyên tắc ăn chín uống sôi, dùng sữa tiệt trùng và tuyệt đối không mua thịt chưa qua kiểm định. Chủ nuôi chó mèo cần đưa thú cưng đi khám định kỳ, dọn sạch chất thải và cách ly ngay vật nuôi ốm. Người làm việc tại lò mổ hay trang trại phải mặc đồ bảo hộ lao động. Khi dã ngoại, mọi người nên mặc áo dài tay, bôi thuốc chống côn trùng và hạn chế nằm trên cỏ để tránh ve bét cắn. Bác sĩ cũng yêu cầu người dân đến ngay cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng sốt cao không rõ nguyên nhân.

Bình Minh (Theo Sina, Sohu, Sinchew Daily)