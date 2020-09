SonKim Land nhận giải bất động sản châu Á Thái Bình Dương 2020

Nhà phát triển bất động sản SonKim Land được vinh danh tại 4 hạng mục giải thưởng Asia Pacific Property Awards 2020 và nhận đề cử tại giải quy mô toàn cầu.

The Crest Residence, giai đoạn hai của The Metropole Thủ Thiêm do SonKim Land phát triển được xướng danh trong 4 hạng mục: Dự án căn hộ tốt nhất tại Việt Nam, Dự án phức hợp tiêu biểu tại Việt Nam, Kiến trúc phức hợp tiêu biểu tại Việt Nam và Kiến trúc nhà cao tầng tiêu biểu tại Việt Nam. Bên cạnh đó, SonKim Land còn được đề cử Dự án căn hộ tốt nhất châu Á Thái Bình Dương tại Giải thưởng Bất động sản Quốc tế (International Property Awards) 2020.

The Crest Residence với tầm nhìn đắt giá ra sông Sài Gòn và trung tâm quận 1. Ảnh phối cảnh: SonKim Land.

Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương là giải thưởng danh giá nằm trong khuôn khổ Giải thưởng Bất động sản Quốc tế nhằm vinh danh các doanh nghiệp, dự án và nhà phân phối bất động sản tốt nhất khu vực. Đây được xem là giải thưởng lớn và uy tín nhất được công nhận rộng rãi trong toàn châu Á - Thái Bình Dương. Các ứng cử viên năm nay được đánh giá bởi một hội đồng gồm hơn 80 chuyên gia trong ngành, tập trung vào các tiêu chuẩn thiết kế, chất lượng, dịch vụ, sự đổi mới, độc đáo và cam kết bền vững. Năm nay, sự kiện trao giải được tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của Covid-19.



Ông Andy Han Suk Jung - Tổng giám đốc SonKim Land chia sẻ, điều này khẳng định tầm nhìn và sự sáng tạo của SonKim Land trong suốt thời gian qua. The Crest Residence một lần nữa được công nhận là biểu tượng kiến trúc mới trong chiến lược phát triển "dấu ấn SonKim Land".

"Không chỉ đảm bảo chất lượng dự án hoàn hảo, chúng tôi sẽ không ngừng cải tiến thiết kế và ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất để cung cấp chất lượng sống đẳng cấp quốc tế tới khách hàng", ông Andy Han Suk Jung nói.

Dự án đi kèm hệ thống tiện ích khác biệt tạo trải nghiệm độc đáo, đặc quyền cho cư dân. Ảnh phối cảnh: SonKim Land.

The Crest Residence tọa lạc tại trung tâm khu vực 1 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ngay cạnh chân cầu Thủ Thiêm 2. Đây được xem vị trí độc đáo và hiếm có, kết nối trực tiếp với khu vực trung tâm. Khu phức hợp hứa hẹn mang đến cho thị trường không gian sống cá tính với môi trường sống vừa năng động vừa biệt lập. Song song là các tiện ích chăm sóc sức khỏe được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo, với những thiết kế độc đáo lần đầu tiên giới thiệu tại Việt Nam.

Thiết kế nội thất của các căn hộ The Crest Residence không chỉ tối ưu về công năng, sang trọng về thẩm mỹ mà còn kiến tạo xu hướng tận hưởng không gian sống khác biệt. Ở đó, phòng tắm trở thành tâm điểm chính của thiết kế và là điểm đắt giá nhất của nội thất căn hộ, mang đến trải nghiệm spa tại nhà tràn đầy cảm hứng mới mẻ với không gian rộng rãi và phòng thay đồ riêng biệt. Tường và sàn nhà tắm được lát bằng đá cẩm thạch và trang bị những thiết bị đằng cấp mang thương hiệu châu Âu.

Phối cảnh tổng thể The Crest Residence.

Cuộc sống ở The Crest Residence hứa hẹn là một cuộc khám phá thú vị mỗi ngày. Tại đây, những thiết kế độc đáo nhất lần đầu tiên được ứng dụng vào không gian sống. Tầm nhìn tuyệt đẹp tại các vị trí trong căn hộ cùng hồ bơi 360 độ ôm trọn bốn hướng của toà nhà hứa hẹn mang đến trải nghiệm độc đáo. Khu spa ngoài trời, đảo BBQ... cũng sẽ mang đến cho cư dân cuộc sống thư giãn và thú vị. Một khu vực chăm sóc sức khỏe dành riêng cho trẻ em cũng sẽ được trang bị tại dự án này.

Bên cạnh đó, tiên phong trong phân khúc bất động sản cao cấp, SonKim Land chú trọng vào việc mang đến những trải nghiệm sống tinh tế, thượng lưu. Chiến lược kinh doanh của công ty này là tập trung vào các dự án bất động sản nhà ở, khách sạn, văn phòng cao cấp có vị trí đắc địa và dịch vụ quản lý chuyên nghiệp.

Minh Anh