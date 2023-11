Sống với chồng mà như ở ghép với bạn khác giới

Vợ chồng tôi kết hôn được hai năm, chưa có con, cha mẹ hai bên còn khỏe và có thu nhập riêng.

Hai đứa bằng tuổi, đều ngoài 30 tuổi, thu nhập ở mức trung bình khá. Vấn đề là từ lúc cưới đến nay tôi không biết thu nhập chính xác của chồng là bao nhiêu, vì ngay từ đầu anh đã nói tiền ai người đó giữ, sinh hoạt phí chia đôi.

Việc bên nội ngoại nhà ai, người đó bỏ tiền. Anh chưa từng hỏi hay đả động gì đến lương của tôi, nhưng sao tôi vẫn bất an quá, cũng không hào hứng sinh con.

Tuy thu nhập khá nhưng hai năm chúng tôi không có tài sản gì chung. Theo như tôi nghe lại từ người khác, anh cho bà con họ hàng mượn tiền để xây nhà, đi nước ngoài mà không tính lãi, nhưng có người trả lại có người khất lần nên không được khoản nào ra tấm ra món.

Lúc đầu tôi cũng hay quà cáp nội ngoại nhưng do anh không đi lại gì với bên ngoại, có việc thì đến chứ cũng không mua gì cho bố mẹ vợ nên tôi hạn chế lại với nhà anh, chỉ biếu bánh kẹo ngày lễ tết. Lại kể thêm, đời sống tình cảm của chúng tôi cũng nhạt nhẽo khi không tâm sự, chia sẻ với nhau, ngủ cũng ngủ riêng, chỉ khi có nhu cầu anh mới sáp lại chỗ tôi. Do làm việc khác giờ nên lâu lâu vợ chồng mới ăn chung một bữa, không du lịch, không giải trí; nói chung không có yếu tố nào phát triển tình cảm. Chắc mọi người thắc mắc sao hai đứa yêu rồi cưới được, giờ nghĩ lại tôi cũng không hiểu nổi, chỉ có thể nói chắc do tuổi trẻ, lại là tình đầu nên chưa có trải nghiệm.

Lấy chồng để có người đi đường dài với mình mà giờ không đồng điệu gì, tự nhiên "tậu" thêm bạn nam ở ghép, lâu lâu quên nấu cơm mặt lại xưng xỉa lên. Sắp tới tôi tính ly thân rồi ra ở riêng nhưng tủi thân quá nên tâm sự với các bạn để nhẹ lòng hơn. Cũng hy vọng chia sẻ để bạn nào chưa lấy chồng hãy thống nhất tài chính trước khi ký giấy kết hôn, không lại rước thêm cậu bạn ở ghép như tôi, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Huyền Trang

