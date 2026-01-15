Nghịch lý sống tối giản nhưng nhà có 20 gói hàng online chưa khui

Tôi từng nghĩ mình sống đơn giản khi cố gắng xếp đồ đạc cho gọn gàng, rồi lại mua thêm đồ để lấp đầy những chỗ trống vừa tạo ra.

Từ trước đến giờ tôi cứ ngỡ mình là người sống tối giản. Nhưng khi quyết định tổng vệ sinh nhà đón Tết từ năm ngoái, tôi thấy mình đã ngộ nhận.

Khi tôi phải lôi từ gầm giường ra 20 chiếc hộp lẫn túi nylon, mở tủ bếp thấy hai cái nồi hấp tiền triệu đặt mua và trên kệ sách là vài cuốn vẫn còn chưa gỡ bao nylon, tôi mới thấy mình đã tiêu tiền vô trách nhiệm thế nào.

Mỗi món đồ đều có chung một đặc điểm là lúc đặt mua tôi tin là mình rất cần. Nhưng lúc dọn dẹp, tôi không nhớ nổi vì sao mình từng mua nó.

Tôi chợt nhận ra là chúng ta thường mua đồ không dựa trên nhu cầu, mà dựa vào cảm giác "phải mua vì cần", "để đó rồi dùng". Những lý do này rất chính đáng ở thời điểm mua, nhưng sau khi lấy hàng về lại biến mất.

Tôi nhớ rõ có lần mua một chiếc máy ép trái cây, nghĩ rằng từ nay sẽ sống lành mạnh hơn. Tôi nghĩ là mình sẽ mua trái cây về ép lấy nước uống, không uống bậy bạ, linh tinh nữa. Nhưng rồi nhịp sống bận rộn, sáng vội đi làm, tối mệt rã rời, chiếc máy đó chỉ được dùng đúng hai lần rồi nằm yên trong tủ.

Xung quanh tôi, rất nhiều người cũng đang sống trong những căn nhà đầy đồ nhưng thiếu không gian. Chúng ta mua thêm tủ để chứa đồ, mua thêm hộp để xếp đồ, rồi lại mua thêm đồ để lấp đầy những chỗ trống vừa tạo ra.

Điều đáng nói là thói quen mua sắm dư thừa không chỉ ảnh hưởng đến túi tiền, mà còn tác động đến tâm lý. Sống giữa quá nhiều đồ đạc khiến việc dọn dẹp trở thành gánh nặng, việc tìm kiếm trở nên mệt mỏi. Chưa kể, có những món đồ chúng ta tưởng mình mua thêm để tiện lợi hơn, nhưng rốt cuộc lại tự làm cuộc sống phức tạp hơn.

Ở góc độ rộng hơn, việc mua quá nhiều thứ không dùng tới cũng phản ánh một lối tiêu dùng thiếu cân nhắc đang khá phổ biến. Khi việc mua sắm trở nên quá dễ dàng, chỉ cần vài cú chạm trên điện thoại, thì ranh giới giữa cần và muốn cũng mập mờ.

Có lẽ trước khi mua, tôi tự hỏi mình sẽ dùng món đồ này ở đâu, khi nào, bao lâu một lần. Nếu không trả lời được một cách cụ thể, tôi cho mình thêm vài ngày suy nghĩ, để yên món đồ trong giỏ hàng online. Và phần lớn các món đồ "rất muốn mua" đều tự biến mất khỏi giỏ hàng sau khoảng thời gian đó.

Minh Anh