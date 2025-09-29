Sống thử với bạn trai một thời gian tôi chán hẳn

Nay anh đi nhậu với người này, mai anh lại đi với người khác rồi họp mặt chia tay anh em nọ kia.

Tôi 25 tuổi, anh 26 tuổi, đều có công việc tạm ổn. Chúng tôi sống chung với nhau, mối quan hệ này gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đều biết. Anh là người tốt, hiền, rất yêu tôi. Tình cảm của chúng tôi có thể nói là rất tốt; chưa bao giờ cãi nhau, giận nhau quá một ngày. Hàng ngày anh đưa tôi đi làm, ngày nghỉ cũng phụ tôi dọn dẹp, giặt giũ.

Sẽ chẳng có gì để nói nếu mọi chuyện cứ bình lặng như thế nếu anh không hay đi nhậu, một hai giờ sáng mới về, tuần anh đi một hai lần như thế. Nay anh đi nhậu với người này, mai anh lại đi với người khác rồi họp mặt chia tay anh em nọ kia. Việc đi nhậu của anh giờ thành thói quen, tôi khuyên như nào cũng không được (tôi chờ anh tỉnh táo mới khuyên bảo). Tôi chỉ mong anh đi nhậu về sớm chút là được, đừng say xỉn rồi chẳng biết trời đất gì. Tôi lo cho sức khỏe của anh.

Nhiều khi anh nhậu say lại hay suy nghĩ tiêu cực, tự trách bản thân mình kém cỏi. Tôi nghĩ chắc do công việc áp lực quá khiến anh như vậy. Có chuyện gì buồn tôi cũng ít dám chia sẻ, tự mình chịu đựng, sợ anh lại áp lực, suy nghĩ cho vợ vì anh rất thương tôi. Nhiều lúc tôi định đi đâu đó một thời gian cho đầu óc bớt mệt mỏi, công việc áp lực lại thêm việc anh cứ nhậu hoài khiến tôi chán nản. Tôi chẳng biết nói sao cho anh bớt nhậu.

Khi tôi viết những dòng này là 12h đêm, anh vẫn đi nhậu chưa về. Tôi chẳng buồn gọi điện thoại hay nhắn tin nữa, thấy mình quan tâm anh kiểu dư thừa. Tôi chán nản sau thời gian sống thử. Mong được các bạn chia sẻ.

Dung Huyền