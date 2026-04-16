Sống sót sau khi bị bạn trai ném ra cửa sổ tầng 4 vì ghen

AnhBobbie Goodman, 18 tuổi, may mắn thoát chết khi bị bạn trai Jordan Herring ném ra cửa sổ cao 12 m trong trận cãi vã vì nghi ngoại tình.

Ngày 10/4, Jordan Herring bị kết tội gây thương tích nghiêm trọng nhưng được tuyên trắng án về tội cố ý giết người tại Tòa Đại hình Birmingham. Trước đó, anh ta đã bị kết tội về hành vi kiểm soát và cưỡng ép đối với Bobbie.

Jordan bị tuyên án tổng cộng 5 năm tù, kèm theo một năm quản chế vào ngày 13/4.

Theo hồ sơ tòa án, Jordan Herring, 22 tuổi, đã ném Bobbie Goodman, 18 tuổi, từ cửa sổ căn hộ tầng 4 của mẹ mình ở Chelmsley Wood, Solihull, West Midlands. Dữ liệu video từ camera an ninh ghi lại khoảnh khắc Bobbie rơi từ độ cao 12,2 m xuống đất lúc 23h22 ngày 12/11/2022.

Bobbie đã sống sót kỳ diệu, nhưng bị xẹp phổi, vỡ xương chậu, gãy xương sườn và tổn thương cột sống, phải nằm điều trị tích cực một tháng và ngồi xe lăn thêm vài tháng nữa. Cô may mắn tiếp đất xuống một bãi cỏ thay vì vỉa hè bê tông gần đó.

Bobbie Goodman bị chấn thương nặng sau vụ hành hung năm 2022, hiện vẫn còn di chứng về sức khỏe và tâm lý. Ảnh: SWNS

Theo công tố viên, sau khi cặp đôi tuổi teen chung sống vào tháng 4/2022, Jordan bắt đầu kiểm soát cuộc sống của Bobbie, kiểm tra điện thoại di động, khiến cô ngày càng xa cách gia đình và phụ thuộc vào anh ta. Đôi bên thường mâu thuẫn vì nghi ngờ nhau nhắn tin cho người khác. Jordan liên tục lăng mạ và hành hung bạn gái.

Vào ngày xảy ra vụ việc, Jordan đưa Bobbie đến căn hộ của mẹ mình để tránh sự truy tìm của gia đình bạn gái. Tại đó, anh ta nổi cơn thịnh nộ do ảnh hưởng của cần sa, nhốt Bobbie trong phòng ngủ rồi hành hung hai lần trong khi tra hỏi cô về tin nhắn trên điện thoại với những người đàn ông khác.

Bobbie kể với cảnh sát rằng Jordan kéo cô đến gần cửa sổ và đe dọa "sẽ ném mày xuống, tao sẽ giết mày", nhưng cô không nhớ gì về những gì xảy ra ngay sau đó.

Camera giám sát ghi lại hình ảnh Jordan lững thững đi xuống cầu thang, theo sau là mẹ anh ta, nhấc Bobbie lên từ thảm cỏ bên lề đường, quấn cô trong một chiếc chăn rồi bế trở lại trên lầu. Phải hơn một tiếng sau, nhân viên y tế mới được gọi đến và Bobbie được đưa bằng trực thăng đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, cần truyền máu.

Jordan khai bạn gái tự trèo ra khỏi cửa sổ và ngã xuống sau khi hai người cãi nhau về chuyện ngoại tình. Nhưng sau đó anh ta bị cảnh sát bắt.

Jordan Herring (phải) và Bobbie Goodman bắt đầu mối quan hệ tình cảm vào tháng 2/2022. Ảnh: SWNS

Luật sư bào chữa cho biết Jordan có tuổi thơ khó khăn, phải chịu tổn thương tâm lý nặng nề từ cha mẹ, ma túy và rượu, không có khả năng kiểm soát cảm xúc.

Trên phiên tòa tuyên án vào 13/4, thẩm phán Simon Drew gọi Jordan là "tội phạm nguy hiểm", chỉ trích gay gắt vì anh ta thiếu sự ăn năn và vẫn đổ lỗi cho người khác hơn ba năm sau vụ việc tàn ác.

Trước tòa, Jordan giơ tay lên khi quay lại chào bạn gái mới và người thân đến dự phiên tuyên án. Anh ta cũng ngửa đầu ra sau và cười lớn với vẻ không tin nổi khi thẩm phán chỉ trích hành vi của anh ta kể từ sau vụ việc.

Bobbie, hiện 21 tuổi, cho biết vô cùng may mắn vì còn sống. "Nhìn lại mối quan hệ với Jordan, tôi nhận ra mình luôn bị kiểm soát. Anh ta khiến tôi cảm thấy vô dụng và hoàn toàn chi phối cuộc sống. Mối quan hệ đó không chỉ hủy hoại cuộc đời tôi mà còn gây rắc rối cho gia đình tôi", Bobbie nói về gã bạn trai cũ bạo lực.

Tuệ Anh (theo Daily Mirror, The Sun)