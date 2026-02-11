Song Hye Kyo là đại sứ Belotero tại châu Á - Thái Bình Dương

Tập đoàn Đức Merz Aesthetics chọn Song Hye Kyo là đại sứ chất làm đầy Belotero châu Á - Thái Bình Dương (APAC) vì đồng điệu triết lý làm đẹp tự nhiên.

Lễ công bố đại sứ diễn ra giữa tháng 1, tại Westin Seoul Parnas, Seoul, Hàn Quốc - một trong những trung tâm thẩm mỹ lớn của thế giới. Đại diện ban tổ chức nhận định sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển của Belotero tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời mở ra chương mới trong hành trình lan tỏa vẻ đẹp tự nhiên, bền vững - triết lý thương hiệu theo đuổi hơn hai thập niên qua.

Song Hye Kyo, 45 tuổi, là nhân tố quan trọng của "Nature is in the Details" (Vẻ đẹp trong từng chi tiết) - chiến dịch toàn cầu tôn vinh công nghệ biomimetic của Belotero, truyền thông điệp "vẻ đẹp đích thực được kiến tạo từ sự tinh tế, hài hòa và tôn trọng bản sắc cá nhân".

Minh tinh Song Hye Kyo (thứ tư) và lãnh đạo cấp cao Merz Aesthetics tại sự kiện ra mắt đại sứ thương hiệu. Ảnh: Merz Aesthetics

Đại diện thương hiệu Belotero đánh giá Song Hye Kyo là một trong những ngôi sao có ảnh hưởng lớn nhất châu Á, định hình làn sóng Hallyu. 14 tuổi, cô thắng cuộc thi người mẫu tuổi teen, xuất hiện trong chiến dịch quảng bá đồng phục. Năm 1996, Hye Kyo chạm ngõ màn ảnh qua Mối tình đầu - ăn khách nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc. Những năm sau đó, minh tinh khuynh đảo với Trái tim mùa thu, Người quản lý khách sạn, Thiên thần hộ mệnh, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời...

Ngoài diễn xuất, cô còn ghi điểm với phong thái thanh lịch, khí chất. Ông Lawrence Siow, Chủ tịch Merz Aesthetics khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhận định Song Hye Kyo là hiện thân cho triết lý Belotero - nét đẹp vượt thời gian, chân thật, tự tin. "Cô ấy truyền cảm hứng cho hàng triệu phụ nữ về cách trân trọng bản thân, chọn vẻ đẹp tự nhiên", ông nhấn mạnh.

Nói về cuộc hợp tác lẫn vai trò mới, Song Hye Kyo cho biết nhiều năm nay, cô quan niệm vẻ đẹp luôn bắt đầu từ việc sống đúng với chính mình. "Belotero tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên theo cách chân thực, phù hợp bản sắc riêng mỗi người, đồng điệu loạt giá trị tôi hướng đến", minh tinh cho hay.

Song Hye Kyo tại khu vực mô phỏng công nghệ biomimetic của Belotero. Ảnh: Merz Aesthetics

Theo đại diện Belotero, lễ công bố đại sứ còn là dịp kỷ niệm hơn 20 thập phát triển. Từ ngày đầu, đơn vị chú trọng ứng dụng công nghệ biomimetic vào filler axit hyaluronic, mô phỏng làn da về cấu trúc, chức năng lẫn hành vi sinh học. Đội ngũ nghiên cứu xác định sản phẩm phải có khả năng hòa quyện tự nhiên với mô da, làm đẹp tinh tế và ổn định lâu dài.

Theo khảo sát YouGov năm 2024, phần lớn khách hàng tại châu Á - Thái Bình Dương ưu tiên kết quả thẩm mỹ tự nhiên, đề cao yếu tố an toàn khi chọn thương hiệu. Nhiều người nói sự đồng hành của Song Hye Kyo khiến họ yên tâm, phản ánh đúng xu hướng làm đẹp hiện đại.

Trọng tâm sản phẩm nằm ở Belotero Biomimetic Matrix Technology (BBMT) - công nghệ thiết kế gel như mạng lưới liên kết đồng nhất với nhiều vùng mật độ khác nhau, cho phép tích hợp mượt mà vào lớp trung bì, ổn định trên nhiều nền da.

Poster quảng cáo có Song Hye Kyo (trái) và nhan sắc minh tinh ở sự kiện ra mắt đại sứ gây chú ý. Từ đầu, đội ngũ nghiên cứu xác định sản phẩm Belotero phải "cải thiện đường nét, duy trì nét đẹp độc bản, giúp mỗi cá nhân rạng rỡ theo cách riêng". Ảnh: Merz Aesthetics, Dispatch

Trước đó, công bố trên Journal of Cosmetic Dermatology nêu bốn trụ cột của Natural Outcomes Framework (khung vẻ đẹp tự nhiên) gồm: see (kết quả tinh tế, chân thực, bảo tồn nét riêng); touch (da mịn màng, đồng đều); feel (không cảm giác dị vật, giữ trọn bản sắc) và express (biểu cảm linh hoạt, tự nhiên).

Trong bối cảnh loạt hình ảnh hoàn hảo trên mạng xã hội dễ làm sai lệch cảm nhận về vẻ đẹp, phía Belotero cho biết họ tiếp tục tiên phong kiến tạo giá trị thẩm mỹ thật. "Bước sang thập niên thứ ba, chúng tôi vẫn lấy an toàn làm nền tảng, cá nhân hóa làm trọng tâm và vẻ đẹp tự nhiên làm kim chỉ nam", đại diện thương hiệu nói thêm.

