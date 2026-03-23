Áp lực vì mẹ chồng hay lên phòng tôi để nói chuyện phiếm

Nhiều hôm mẹ lên phòng tôi nằm chơi đến tận lúc chồng tôi đi làm về mới xuống.

Tôi mới về làm dâu được hơn ba tháng, vợ chồng đang sống chung với bố mẹ chồng ở thành phố. Chồng tôi đi làm cả ngày, thường tối muộn mới về, có hôm 9 giờ tối mới có mặt ở nhà. Còn tôi cũng có công việc riêng, thời gian khá linh hoạt và có thể làm việc từ xa nên cũng hay ở nhà. Mỗi khi tôi ở nhà làm việc, đến lúc rảnh thường xuống dưới nói chuyện với mẹ chồng cho vui. Thực ra mẹ chồng tôi dễ gần, hay trò chuyện, cũng muốn gần gũi con dâu nên tôi không thấy có vấn đề gì trong thời gian đầu. Nhưng gần đây tôi bắt đầu thấy hơi ngột ngạt vì một chuyện nhỏ.

Mẹ chồng hay lên phòng tôi nằm chơi, nói chuyện và xem điện thoại. Có những hôm tôi vừa lên phòng mở máy làm việc thì mẹ cũng lên, vừa nằm bấm điện thoại vừa kể chuyện này chuyện kia. Nhiều khi nói hết chuyện rồi, mẹ vẫn nằm đó lướt điện thoại khá lâu. Khoảng thời gian buổi tối, tầm 7-8 giờ là lúc tôi muốn tập trung làm nốt công việc hoặc nghỉ ngơi một chút sau cả ngày. Vì công việc của tôi làm từ xa nên cần không gian yên tĩnh để xử lý việc riêng, gọi điện hoặc họp online. Nhưng nhiều hôm mẹ vẫn lên phòng nằm chơi đến tận lúc chồng tôi đi làm về mới xuống.

Tôi hiểu mình mới làm dâu, chưa thân quen nhiều nên mẹ cũng muốn trò chuyện để gần gũi hơn. Nhưng ở góc độ của tôi, phòng riêng là nơi để làm việc và nghỉ ngơi nên khi không có không gian riêng, tôi cảm thấy khá áp lực. Tôi không muốn mẹ nghĩ rằng tôi khó gần hay không thích mẹ. Tôi cũng sợ nếu nói ra không khéo sẽ làm mẹ buồn hoặc hiểu lầm rằng tôi không muốn tiếp xúc với gia đình chồng. Tôi chưa biết phải xử lý chuyện này thế nào. Mà để chồng nói với mẹ, tôi thấy cũng không được hay cho lắm.

Lệ Chi