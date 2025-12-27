Tôi và bạn gái khó tiến tới hôn nhân vì em muốn tiếp tục nuôi mèo

Tôi có tiền sử bệnh hen suyễn, dị ứng với lông mèo và khói, hít vào sẽ ho rất nhiều, nặng có thể viêm hô hấp vài hôm.

Tôi là nam, 26 tuổi, bạn gái 24 tuổi, cả hai đang ở trọ và làm việc tại TP HCM. Tôi làm kỹ thuật, lương khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, bạn gái làm văn phòng, lương khoảng 10 triệu mỗi tháng. Chúng tôi có ý định dọn về sống chung và đi đến hôn nhân, nhưng lại vướng một vấn đề là bạn gái đang nuôi một bé mèo lông dài được hai năm. Tôi có tiền sử bệnh hô hấp là hen suyễn, dị ứng với lông mèo và khói, hít vào sẽ ho rất nhiều, nặng có thể viêm hô hấp vài hôm.

Ở khía cạnh của tôi, tôi muốn bạn gái ngừng nuôi để về sống chung. Vì tôi thấy việc không nuôi mèo sẽ có những lợi ích sau (tôi cũng từng nuôi mèo 1,5 năm): Tự do - đi du lịch hay đi xa không vướng bận; Thời gian - tiết kiệm thời gian chăm mèo; Tiền bạc - đỡ tiền nuôi, nhiều khi bệnh thì tiền còn đội lên rất nhiều; Sức khỏe - hạn chế bệnh sán (tôi đang bị sán chó mèo) và hô hấp; Sinh hoạt - nhiều khi tối nó quậy thì mất ngủ.

Ở khía cạnh của bạn gái, cô ấy muốn chúng tôi nuôi bé mèo này vì cô ấy đã xem bé như gia đình và có rất nhiều tình cảm. Giải pháp cô ấy đề ra là sẽ thuê phòng trọ to một xíu để cách ly không gian nuôi mèo và sinh hoạt của tôi. Nhưng tôi bác bỏ ngay vì kinh tế của chúng tôi không đủ sức và không đủ dư để chi tiền cho việc này. Vì sống với nhau, tôi nghĩ tới tiết kiệm để làm việc lớn. Hiện chúng tôi chưa tìm ra phương án tốt nhất ngoài việc chia tay và tìm người phù hợp hơn. Mong các anh chị có kinh nghiệm góp ý.

Hoàng Huân