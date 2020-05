Sonasea Vân Đồn Harbor City đón sóng đầu tư sau Covid-19

Covid-19 ảnh hưởng toàn diện đến các lĩnh vực kinh tế, trong đó có bất động sản. Thời gian này, hầu hết các chủ đầu tư, dự án chuyển chiến lược kinh doanh từ bán hàng trực tiếp sang giao dịch trực tuyến. Một số khác tranh thủ thời gian thị trường "nghỉ ngơi" đẩy nhanh tiến độ thi công, tạo lợi thế khi dịch bệnh qua đi.

Tại Vân Đồn, chủ Tập đoàn CEO cho biết trong 3 tháng qua đã triển khai vượt 100% tiến độ xây dựng dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City quy mô 358,3ha. Các sản phẩm trong dự án gồm khu lưu trú cao cấp như biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn quốc tế, khu đảo nghỉ dưỡng Sonasea Island Retreat cũng như các sản phẩm du lịch phụ trợ như trung tâm mua sắm, bến du thuyền, câu lạc bộ du thuyền, khu vui chơi trong nhà và ngoài trời, trung tâm hội nghị quốc tế... theo mô hình "all in one".

Phối cảnh Sonasea Vân Đồn Harbor City nhìn từ trên cao.

Phân khu đầu tiên của dự án là Singapore Shoptel giai đoạn một với 192 căn đang được chủ đầu tư tích cực hoàn thiện các hạng mục cảnh quan để sớm bàn giao và đưa vào khai thác. Chủ đầu tư mong muốn kiến tạo một không gian trải nghiệm trẻ trung và năng động mới tại Vân Đồn.

Giống như một thành phố du lịch, các trục đường con phố trung tâm của Singapore Shoptel quy tụ hoạt động giải trí, vui chơi, mua sắm, nhà hàng và là điểm thu hút khách du lịch. Đây cũng là nơi đầu tiên tại Vân Đồn thí điểm mô hình kinh tế ban đêm, hấp dẫn khách du lịch suốt 24/7 ngày và 365 ngày trong năm.

Sở hữu sổ đỏ vĩnh viễn là điểm nổi bật của các căn Singapore Shoptel. Phân khu chỉ chiếm 11% diện tích trên toàn dự án.

Diện mạo phân khu Singapore Shoptel bên trong Sonasea Vân Đồn Harbor City sau 18 tháng thi công.

Liền kề với Singapore Shoptel là tổ hợp Sonasea Vân Đồn Complex - khu nghỉ dưỡng quy mô hơn 1.000 phòng, dự kiến đi vào hoạt động từ quý I/2022. Khu nghỉ dưỡng được vận hành bởi Tập đoàn quản lý khách sạn Accor với 3 thương hiệu: Pull man, Novotel và Ibis.

Du khách khi đến Singapore Shoptel có cơ hội tận hưởng khu nghỉ dưỡng riêng tư trên đảo Sonasea Island Retreat, tham gia tour du lịch độc đáo. Bên cạnh đó, Vân Đồn sở hữu 2km bãi biển với tầm nhìn đẹp hướng ra Vịnh Bái Tử Long, nhiều hoạt động vui chơi.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng sôi động

Theo Telegraph (Anh), Việt Nam nằm trong nhóm 20 thị trường second home mới nổi năm 2019. Về mức giá, Việt Nam xếp thứ 3 trong danh sách các thị trường hấp dẫn có giá trung bình trên 500.000 bảng Anh (khoảng 635.000 USD), sau Kenya và Slovenia.

Bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng Việt Nam gia tăng sức hút với người nước ngoài, người Việt sinh sống ở nước ngoài, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động đang ngày càng gia tăng.

Phối cảnh phố đi bộ Singapore Shoptel.

Dưới tác động của Covid-19, các sản phẩm bất động sản xanh, giao hòa với thiên nhiên, sở hữu bền lâu sẽ là ưu tiên số một. Khách hàng chú trọng đến tính an toàn vừa ở, vừa đầu tư sinh lời, và có không gian giãn cách xã hội khi cần.

Cách Hà Nội 2,5 giờ lái xe, Vân Đồn đang là một trong những thị trường đầu tư mới, tập trung các dự án nghỉ dưỡng đồng bộ. Tại đây có sân bay quốc tế, đường cao tốc, khu kinh tế tập trung và nên tảng giao thương lâu đời.

Dự kiến sẽ có hàng loạt các công trình quan trọng đưa vào hoạt động như: Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái; đường 58 mét trục chính trung tâm Vân Đồn, mở rộng tuyến đường 334 rộng 44m, con đường huyết mạch, trái tim của huyện Vân Đồn.

