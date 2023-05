Sơn Tùng M-TP hát về nỗi đau đổ vỡ

Sơn Tùng M-TP tung ca khúc tiếng Anh "Making My Way", hát về cách vượt qua nỗi đau bị lừa dối trong tình cảm.

Sơn Tùng M-TP tung ca khúc "Making my way" Ca khúc "Making My Way" của Sơn Tùng M-TP. Video: YouTube Sơn Tùng M-TP Official

Bản audio bài Making My Way (Bước tiếp đi) đạt 1,5 triệu lượt nghe sau khi ra mắt lúc 0h ngày 5/5, hiện đứng đầu bảng xếp hạng ca khúc thịnh hành của YouTube Việt Nam. Dự án đánh dấu sự trở lại của ca sĩ sau một năm ra mắt MV There's No One at All.

Sơn Tùng M-TP cho biết ca khúc mới mang ý nghĩa lớn, giúp anh quên đi những điều chưa như ý, nhắc nhở bản thân làm theo những gì trái tim mách bảo. Sinh năm 1994, sau hơn 10 năm vào nghề, anh tự nhận đã là "một người già". "Dù vậy, sự động viên của khán giả giúp tôi luôn thay đổi, cống hiến, làm những điều không dám làm", ca sĩ cho biết.

Making My Way là lời tự sự của một chàng trai từng trải qua đổ vỡ trong tình cảm. Anh vượt qua nỗi đau bị lừa dối, bước tiếp trên con đường đã chọn và quên được người cũ. Âm hưởng nhạc điện tử EDM được phối sôi động với giai điệu dồn dập. Ca sĩ kết hợp hiệu ứng auto-tune để xử lý chất giọng trong những quãng cao. Sơn Tùng M-TP cho biết màu sắc bài hát vốn không mới, là chất nhạc anh từng theo đuổi từ lâu, nay có dịp thực hiện trở lại. Êkíp dự kiến tung MV cho ca khúc trong thời gian tới.

Sơn Tùng M-TP trong bộ ảnh giới thiệu MV mới. Ảnh: Huyền Trang

Ca sĩ tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994 tại Thái Bình. Anh bén duyên ca hát với ca khúc Cơn mưa ngang qua vào tháng 8/2011. Năm 2012, anh đỗ thủ khoa Nhạc viện TP HCM, được nhạc sĩ Huy Tuấn dìu dắt. Anh tạo dấu ấn qua loạt bài hit Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh. Năm 2015, ca sĩ đóng phim điện ảnh Chàng trai năm ấy (đạo diễn Quang Huy), thành công với doanh thu 60 tỷ đồng.

Sơn Tùng M-TP từng đoạt nhiều giải thưởng như: "Nghệ sĩ xuất sắc khu vực Đông Nam Á" (MTV Europe Music Awards 2015), "Single của năm" (Làn sóng xanh 2015), "Ca sĩ của năm" (Cống hiến 2016), "Ca sĩ được yêu thích nhất" (Làn sóng xanh 2016), ca sĩ đầu tiên của Việt Nam nhận nút vàng YouTube.

Mai Nhật