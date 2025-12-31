Sơn Jymec đồng hành thể thao Việt Nam

Sơn Jymec xuất hiện tại nhiều chương trình và giải đấu thể thao, thể hiện định hướng gắn kết cộng đồng và lan tỏa tinh thần Việt.

Đại diện Jymec cho biết, trong bối cảnh thể thao Việt Nam ghi dấu nhiều thành tích tại các giải đấu khu vực và quốc tế, các hoạt động đồng hành từ doanh nghiệp góp phần tạo thêm nguồn lực và lan tỏa giá trị tích cực. Thương hiệu mong muốn đồng hành dài hạn cùng thể thao, xuất phát từ sự tương đồng về tinh thần bền bỉ, kỷ luật và ý chí vượt khó.

Năm 2025, Jymec đồng hành giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Ferroli Cup - sự kiện quy tụ nhiều đội mạnh trong khu vực. Doanh nghiệp tài trợ tiền mặt cho giải. Thương hiệu cho biết đây là hoạt động giúp kết nối gần hơn với người hâm mộ, thông qua các trận đấu giàu tính cạnh tranh và tôn vinh hình ảnh vận động viên thi đấu quyết tâm.

Lãnh đạo Jymec trao giải cho VĐV tại giải bóng chuyền VTV Cup. Ảnh: Usports

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Jymec cho biết mong muốn xây dựng hình ảnh gắn với cộng đồng thông qua các chương trình thể thao, các sự kiện vinh danh vận động viên và các giải đấu lớn. Vì vậy, sau SEA Games 33, đơn vị cũng đồng hành chương trình "Tinh thần Việt Nam" do VTV thực hiện, ghi lại hành trình thi đấu của các vận động viên.

"Việc xuất hiện trong các chương trình do VTV tổ chức là một phần trong định hướng gắn kết với các hoạt động cộng đồng, đặc biệt ở lĩnh vực thể thao", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Trước đó, thương hiệu này từng đi cùng các chương trình truyền hình trực tiếp trận đấu bóng đá.

Jymec đồng hành chương trình "Tinh thần Việt Nam". Ảnh: Usports

Jymec là thương hiệu sơn có hơn 20 năm hoạt động. Bên cạnh tập trung vào chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp xây dựng thương hiệu gắn liền với các giá trị sống tích cực và bền vững.

"Tinh thần bền bỉ, kỷ luật phù hợp triết lý 'Sơn không chỉ là màu sắc - mà là cảm xúc và phong cách sống', Chúng tôi tin rằng, mỗi công trình đều mang trong mình một tinh thần riêng. Tinh thần thi đấu bền bỉ của thể thao Việt Nam là nguồn cảm hứng để chúng tôi cải tiến công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

