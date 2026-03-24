Solaria Rise hưởng lợi nhu cầu ở thực tại khu Tây TP HCM

Solaria Rise tọa lạc tại khu Tây TP HCM - nơi hạ tầng, khu công nghiệp và cụm y tế đang đẩy mạnh, tạo nền tảng cho nhu cầu an cư, khai thác cho thuê dài hạn.

Các chuyên gia đánh giá, khu Tây đang định hình là cực tăng trưởng mới của TP HCM, nhờ lợi thế quỹ đất lớn, mặt bằng giá còn dư địa và đà hoàn thiện hạ tầng kết nối liên vùng. Loạt công trình trọng điểm như: vành đai 3, cao tốc Bến Lức - Long Thành hay trục kết nối liên tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển về trung tâm.

Khi khoảng cách, chi phí và chất lượng sống được cân bằng hơn, khu Tây bắt đầu thu hút cả nhu cầu ở thực lẫn dòng vốn đầu tư dài hạn. Động lực phát triển tiếp tục được củng cố khi khu vực ghi nhận làn sóng mở rộng khu công nghiệp, hình thành các trung tâm dịch vụ quy mô lớn.

Theo quy hoạch đến năm 2030, Long An (cũ) dự kiến tăng số lượng khu công nghiệp từ 20 lên 51 khu, cùng 72 cụm công nghiệp. Sự gia tăng này kéo theo sự hiện diện của doanh nghiệp FDI cùng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao như chuyên gia, kỹ sư và đội ngũ quản lý cấp cao...

Song song, cụm y tế kỹ thuật cao Tân Kiên với quy mô hơn 74 ha tại xã Tân Nhựt đang phát triển thành trung tâm y tế trọng điểm của khu Tây TP HCM. Khu vực này thu hút đội ngũ bác sĩ, giảng viên và chuyên gia y tế đến làm việc lâu dài. Nhóm cư dân này có thu nhập ổn định, ưu tiên môi trường sống chất lượng và có nhu cầu thuê nhà gần nơi làm việc.

Từ các yếu tố trên, khu Tây TP HCM dần hình thành hệ sinh thái sống - làm việc - học tập - chăm sóc sức khỏe tương đối hoàn chỉnh. Sự kết hợp này tạo điều kiện cho xu hướng dịch chuyển dân cư diễn ra rõ nét hơn, đặc biệt là nhóm cư dân có trình độ chuyên môn cao. Nhờ đó, thị trường căn hộ tại khu vực có thêm nền tảng để phát triển ổn định, cả ở nhu cầu ở thực và khai thác cho thuê.

Trong bối cảnh đó, một số dự án bắt đầu đón đầu xu hướng dịch chuyển này. Solaria Rise, nằm ngay "trái tim" khu đô thị Waterpoint quy mô 355 ha tại phía Tây TP HCM, được phát triển theo định hướng không gian sống sinh thái kết hợp tiện ích đô thị. Dự án hướng đến nhóm cư dân là chuyên gia, kỹ sư và người lao động có trình độ, đồng thời tạo nền tảng cho nhu cầu ở, thuê dài hạn.

Lợi thế cốt lõi của Solaria Rise đến từ việc thừa hưởng không gian sinh thái đặc trưng của Waterpoint, với hệ thống công viên, kênh đào và mặt nước được quy hoạch đan xen. Hệ sinh thái cây bản địa, từ tán cây cho bóng mát đến thảm cỏ, bụi hoa rực rỡ, được sắp xếp hài hòa quanh các tuyến phố, công viên, quảng trường đóng vai trò như "liệu pháp xanh", tạo lối sống cân bằng.

Cộng hưởng với đó, hệ tiện ích tích hợp đa lớp đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt thường nhật, từ làm việc, học tập, mua sắm đến giải trí. Không gian sống tiện nghi được chăm chút từ điều nhỏ nhất với hệ thống quan trắc không khí, xe điện nội khu hay các tuyến bus kết nối về trung tâm TP HCM... Điều này nâng cao chất lượng sống hàng ngày, phù hợp với xu hướng ưu tiên sự tiện nghi và lối sống xanh của giới tri thức hiện đại.

Hệ thống vận hành và cộng đồng cư dân cũng là yếu tố được chú trọng. Môi trường sống được quản lý theo tiêu chuẩn đồng bộ, đảm bảo an ninh, duy trì chất lượng vận hành. Đồng thời, cộng đồng cư dân có sự tương đồng về nhu cầu và tiêu chuẩn sống, tạo điều kiện để hình thành môi trường sống ổn định, phù hợp với nhóm khách thuê dài hạn.

Dữ liệu từ Savills cho thấy phân khúc căn hộ dịch vụ duy trì mức giá thuê ổn định và có xu hướng tăng theo thời gian, đặc biệt tại các dự án được vận hành bài bản. Tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 80-86% trong năm 2025, cho thấy nhu cầu ổn định từ nhóm chuyên gia và lao động quốc tế.

Theo đại diện chủ đầu tư, trong bối cảnh đó các sản phẩm căn hộ có mức giá từ 1,45 tỷ đồng mỗi căn 1 phòng ngủ + 1, cùng chính sách thanh toán linh hoạt, phù hợp cho nhà đầu tư muốn đón đầu làn sóng dịch chuyển dân cư chất lượng cao về khu Tây TP HCM. Solaria Rise đang triển khai chương trình "Mua chung ưu đãi phi mã" áp dụng mức chiết khấu đến 3%, khi số lượng giao dịch tại sự kiện mở bán đạt từ 6 sản phẩm trở lên. Chủ đầu tư còn áp dụng chương trình khách hàng thân thiết "Nam Long Club" (áp dụng cho khách hàng từng sở hữu bất động sản của Nam Long) với mức chiết khấu đến 2% (tùy hạng thẻ).

