Solaria Rise đáp ứng nhu cầu sống tiện nghi trong không gian xanh

Sau giai đoạn trầm lắng, thị trường bất động sản đang ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực. Dữ liệu ghi nhận trong hai tháng đầu năm 2026 do DKRA Consulting công bố cho thấy phân khúc căn hộ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên thị trường, với tỷ lệ tìm kiếm tăng 36% (theo nền tảng Batdongsan). Song, số liệu từ Savills Việt Nam cho thấy mức giá căn hộ sơ cấp trung bình tại TP HCM hiện chạm ngưỡng 102 triệu đồng mỗi m2, tạo ra rào cản lớn cho nhu cầu ở thực.
Sau giai đoạn trầm lắng, thị trường bất động sản đang ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực. Dữ liệu ghi nhận trong hai tháng đầu năm 2026 do DKRA Consulting công bố cho thấy phân khúc căn hộ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên thị trường, với tỷ lệ tìm kiếm tăng 36% (theo nền tảng Batdongsan). Song, số liệu từ Savills Việt Nam cho thấy mức giá căn hộ sơ cấp trung bình tại TP HCM hiện chạm ngưỡng 102 triệu đồng mỗi m2, tạo ra rào cản lớn cho nhu cầu ở thực.
Các chuyên gia đánh giá, trong bối cảnh đó người mua đang có xu hướng dịch chuyển ra các khu vực vệ tinh, nơi quỹ đất còn lớn và mặt bằng giá "dễ thở" hơn. Yếu tố này cũng là động lực thúc đẩy các đại đô thị quy hoạch bài bản, tích hợp tiện ích và hưởng lợi từ hạ tầng liên vùng trở thành điểm đến mới của dòng cầu ở thực lẫn đầu tư dài hạn.
Các chuyên gia đánh giá, trong bối cảnh đó người mua đang có xu hướng dịch chuyển ra các khu vực vệ tinh, nơi quỹ đất còn lớn và mặt bằng giá "dễ thở" hơn. Yếu tố này cũng là động lực thúc đẩy các đại đô thị quy hoạch bài bản, tích hợp tiện ích và hưởng lợi từ hạ tầng liên vùng trở thành điểm đến mới của dòng cầu ở thực lẫn đầu tư dài hạn.
Cách trung tâm TP HCM chỉ 40 phút di chuyển, Solaria Rise - trái tim của "Thành phố có sông ôm" Waterpoint 355 ha, đang là lựa chọn an cư của cư dân thành thị, khi vẫn giữ được mức giá hợp lý từ 1,45 tỷ đồng.
Cách trung tâm TP HCM chỉ 40 phút di chuyển, Solaria Rise - trái tim của "Thành phố có sông ôm" Waterpoint 355 ha, đang là lựa chọn an cư của cư dân thành thị, khi vẫn giữ được mức giá hợp lý từ 1,45 tỷ đồng.
Được bao bọc bởi sông Vàm Cỏ Đông, Solaria Rise mở ra định nghĩa mới về căn hộ resort. Với mật độ xây dựng chỉ 23%, dự án dành phần lớn diện tích cho mảng xanh và mặt nước, đóng vai trò "lá phổi xanh" giúp điều hòa vi khí hậu, giữ không gian sống luôn trong lành và dễ chịu quanh năm.
Được bao bọc bởi sông Vàm Cỏ Đông, Solaria Rise mở ra định nghĩa mới về căn hộ resort. Với mật độ xây dựng chỉ 23%, dự án dành phần lớn diện tích cho mảng xanh và mặt nước, đóng vai trò "lá phổi xanh" giúp điều hòa vi khí hậu, giữ không gian sống luôn trong lành và dễ chịu quanh năm.
Lấy cảm hứng từ phong cách Nhật Bản, mỗi tổ ấm tại Solaria Rise thiết kế hướng đến sự cân bằng giữa công năng và cảm xúc. Từng m2 được tính toán kỹ lưỡng để mang lại trải nghiệm sống tiện nghi mà vẫn giữ được vẻ sang trọng, khoáng đạt.
Lấy cảm hứng từ phong cách Nhật Bản, mỗi tổ ấm tại Solaria Rise thiết kế hướng đến sự cân bằng giữa công năng và cảm xúc. Từng m2 được tính toán kỹ lưỡng để mang lại trải nghiệm sống tiện nghi mà vẫn giữ được vẻ sang trọng, khoáng đạt.
Các căn hộ có gam màu chủ đạo be và trắng, kết hợp nội thất gỗ ấm áp, không gian được bố trí linh hoạt, kết nối trực tiếp với ban công mở ra tầm nhìn xanh mát.
Các căn hộ có gam màu chủ đạo be và trắng, kết hợp nội thất gỗ ấm áp, không gian được bố trí linh hoạt, kết nối trực tiếp với ban công mở ra tầm nhìn xanh mát.
Khung cửa sổ rộng mở đưa thiên nhiên vào từng góc nhỏ, giúp mỗi ngày đều thư giãn như kỳ nghỉ.
Khung cửa sổ rộng mở đưa thiên nhiên vào từng góc nhỏ, giúp mỗi ngày đều thư giãn như kỳ nghỉ.
Các khu vực sinh hoạt kết nối trực tiếp với ban công, giúp tăng khả năng thông gió và mở rộng tầm nhìn.
Các khu vực sinh hoạt kết nối trực tiếp với ban công, giúp tăng khả năng thông gió và mở rộng tầm nhìn.
Bên ngoài căn hộ, hệ tiện ích phát triển theo hướng đa dạng và liên kết. Nội khu có hồ bơi, khu thể thao, công viên và các không gian sinh hoạt chung. Ở quy mô khu đô thị, cư dân có thể tiếp cận trường Quốc tế Emasi Plus, siêu thị và các dịch vụ ăn uống trong phạm vi gần. Cách bố trí này giúp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày mà không cần di chuyển xa.
Bên ngoài căn hộ, hệ tiện ích phát triển theo hướng đa dạng và liên kết. Nội khu có hồ bơi, khu thể thao, công viên và các không gian sinh hoạt chung. Ở quy mô khu đô thị, cư dân có thể tiếp cận trường Quốc tế Emasi Plus, siêu thị và các dịch vụ ăn uống trong phạm vi gần. Cách bố trí này giúp đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày mà không cần di chuyển xa.
Không gian chung như clubhouse, khu làm việc chung và khu vui chơi trẻ em góp phần hình thành môi trường sống có tính kết nối. Các hoạt động cộng đồng được tổ chức định kỳ cũng tạo điều kiện để cư dân tương tác và xây dựng thói quen sinh hoạt chung.
Không gian chung như clubhouse, khu làm việc chung và khu vui chơi trẻ em góp phần hình thành môi trường sống có tính kết nối. Các hoạt động cộng đồng được tổ chức định kỳ cũng tạo điều kiện để cư dân tương tác và xây dựng thói quen sinh hoạt chung.
Hiện dự án mở bán với giá từ 1,45 tỷ đồng mỗi căn, đi kèm các chính sách hỗ trợ tài chính từ ngân hàng. Đặc biệt, chủ đầu tư triển khai loạt ưu đãi như chiết khấu 1% cho các khách hàng khu Nam TP HCM và các khu vực lân cận dự án; mỗi căn hộ được trang bị gói Smart-home cơ bản. Cộng hưởng với đó là chính sách dành cho khách hàng thân thiết "Nam Long Club" (áp dụng cho khách hàng từng sở hữu bất động sản của Nam Long) với mức chiết khấu đến 2% (tùy hạng thẻ). Bên cạnh gia tăng lợi ích cho người mua, chính sách này góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống tiện nghi và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cư dân hiện đại.
Hiện dự án mở bán với giá từ 1,45 tỷ đồng mỗi căn, đi kèm các chính sách hỗ trợ tài chính từ ngân hàng. Đặc biệt, chủ đầu tư triển khai loạt ưu đãi như chiết khấu 1% cho các khách hàng khu Nam TP HCM và các khu vực lân cận dự án; mỗi căn hộ được trang bị gói Smart-home cơ bản. Cộng hưởng với đó là chính sách dành cho khách hàng thân thiết "Nam Long Club" (áp dụng cho khách hàng từng sở hữu bất động sản của Nam Long) với mức chiết khấu đến 2% (tùy hạng thẻ). Bên cạnh gia tăng lợi ích cho người mua, chính sách này góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống tiện nghi và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cư dân hiện đại.
Theo đại diện chủ đầu tư, với thiết kế "may đo" cho cư dân thành thị và mức giá hợp lý, Solaria Rise đang mở ra cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn cho người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn tại phía Tây TP HCM.
Theo đại diện chủ đầu tư, với thiết kế "may đo" cho cư dân thành thị và mức giá hợp lý, Solaria Rise đang mở ra cơ hội tiếp cận dễ dàng hơn cho người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn tại phía Tây TP HCM.
Hoàng Đan
Ảnh: Nam Long