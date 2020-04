Sợi lông tay lật tẩy lời dối trá của chính khách trẻ

MỹĐang tập trung sau tay lái, Artie Allen thấy khóe mắt phải tóe lên tia lửa, ánh đèn phanh của chiếc ôtô phía trước lập tức bật sáng.

Ánh đèn phanh chỉ nháy lên trong tích tắc rồi tắt ngấm. Chủ nhân của chiếc xe Jeep tối màu lập tức cho xe phóng vụt đi, để lại người đàn ông da đen nhiều thương tích nằm bất động trên vỉa hè trên đường phố Harrisburg, bang Pennsylvania.

Allen cho xe dừng lại, tới gần xem xét rồi mau chóng gọi cấp cứu. Tia lửa lóe lên khi nãy hóa ra xuất phát từ điếu thuốc lá hút dở của nạn nhân. Ít lâu sau khi điếu thuốc tắt lửa, nạn nhân cũng trút hơi thở cuối. Hôm đó là ngày 27/7/1999.

Nạn nhân được xác định là Kenneth Cain, 42 tuổi, cựu lính thủy đánh bộ, làm lao động công nhật. Cain độc thân và sống một mình gần hiện trường, nhiều khả năng đang đi bộ về nhà.

Là nhân chứng duy nhất của vụ tai nạn, Allen khai chiếc xe gây tai nạn là loại xe Jeep tối màu, nhưng không rõ biển số xe hay nhãn hiệu.

Cảnh sát cho hay hiện trường ít chứng cứ nên chỉ tìm thấy hai vệt máu phía bên phải đường cùng hơn 20 mảnh vụn có vẻ rơi ra từ miếng nhựa bọc đèn tín hiệu. Bằng băng dính và sự kiên nhẫn, cảnh sát mất ba ngày nhưng cuối cùng cũng ráp được các mảnh vỡ này thành miếng hoàn chỉnh. Trên miếng nhựa có logo của công ty Chrysler và mã số sản phẩm. Đây được xác định là bộ phận của loại xe Jeep Cherokee đời 1996 hoặc 1997.

Qua giải phẫu, giám định viên tìm thấy những mẩu sơn bé màu đen bám trên người thi thể, nhiều khả năng là rơi ra từ chiếc xe gây án. Ngoài ra, do lực tác động mạnh, cùi chỏ nạn nhân còn bị găm các mảnh thủy tinh vỡ.

Kết quả nồng độ cồn trong máu của Cain ở ngưỡng 0,17%, gấp đôi mức được pháp luật cho là say xỉn. Cảnn sát nghi sự việc là tai nạn, Cain có thể đã loạng choạng do say và bước xuống lòng đường. Dù vậy, tài xế trên xe Jeep vẫn phải có trách nhiệm ở lại hiện trường.

Bắt đầu cuộc điều tra, cảnh sát tìm tới những cửa hàng sửa chữa ôtô trong địa phương để hỏi về chiếc xe Jeep đời 1996-1997 tối màu với thiệt hại ở phía trước. Nhưng tất cả đều không có vết tích phù hợp.

Hàng tháng trôi qua, cảnh sát không có thêm manh mối mới, cũng không có nhân chứng nào khác ngoài Allen. Báo chí có vẻ không mấy mặn mà với việc đưa tin về vụ tai nạn giao thông chết người này.

Sáu tháng sau vụ tai nạn, cảnh sát nhận được thông tin nặc danh trên tấm thiệp Giáng sinh. Tác giả cho biết Hạ nghị sĩ tiểu bang tên Tom Druce đã uống rượu rồi lái xe Jeep công vụ màu đen về nhà vào tối hôm xảy ra tai nạn. Ít lâu sau, Druce đã trả lại chiếc xe Jeep. Chữ viết trong thiệp có vẻ là của phụ nữ, địa chỉ gửi thiệp được ghi chung chung, không thể xác định.

Dựa trên tin nặc danh, cảnh sát điều tra và được biết Tom Druce (38 tuổi) là hạ nghị sĩ tiểu bang Pennsylvania đang trong nhiệm kỳ thứ tư. Cơ quan quản lý xe cơ giới tiểu bang xác nhận Druce từng được nhà nước cấp cho chiếc xe Jeep màu đen.

Tom Druce là gương mặt chính khách trẻ với tương lai xán lạn tại bang Pennsylvania. Ảnh: Pennsylvania General Assembly.

Khi được phỏng vấn, Druce có thái độ hợp tác và phủ nhận có dính líu tới vụ va chạm giao thông. Druce nói tối hôm xảy ra vụ tai nạn có uống vài ly với nhân viên, sau đó tới văn phòng tại tòa nhà chính phủ để lấy tài liệu rồi lên cao tốc đi về. Druce thừa nhận có va chạm nhẹ với biển báo trên đường cao tốc làm vỡ kính chắn gió nhưng không giấu giếm mà đã làm thủ tục với công ty bảo hiểm. Theo hồ sơ, một tuần sau vụ va chạm, Druce gửi trả xe jeep cho công ty cho thuê và làm thủ tục thuê xe mới với lý do số km của xe cũ quá cao.

Cảnh sát cho rằng nếu Druce thật sự va chạm trên cao tốc, camera ghi hình tại tòa nhà chính phủ sẽ cho thấy xe của Druce chưa bị thiệt hại khi rời cổng cơ quan. Nhưng vì lý do nào đó, camera tại cổng ra vào gặp trục trặc vào tối ngày 27/7/1999 nên không ghi hình, người cảnh sát gác cổng cũng nghỉ hưu ít lâu sau.

Hồ sơ của công ty thuê xe cho thấy sau khi được Druce trả lại, chiếc xe Jeep màu đen đã được rao bán đấu giá cho đại lý kinh doanh ô tô tại bang New York, sau đó tiếp tục được bán lại cho khách hàng. Sau 6 tháng, chiếc xe qua tay nhiều bên, hy vọng phá án rất mong manh.

Dù vậy, cảnh sát bang Pennsylvania vẫn liên lạc với nhà chức trách bang New York để yêu cầu hỗ trợ điều tra. Qua đó, điều tra viên tìm được người chủ mới và tịch thu chiếc xe Jeep làm tang vật.

Đầu tiên, điều tra viên đo chiều cao của gương chiếu hậu bên phải và so sánh với vết bầm tím ở bên trái cơ thể nạn nhân. Kết quả cho thấy kích cỡ và chiều cao của vết thương trùng khớp với chiếc gương.

Tiếp theo, cảnh sát lần lượt tháo dỡ từng bộ phận của chiếc xe để tìm kiếm chứng cứ và phát hiện một sợi lông hoặc tóc trong rãnh của hộp lắp gương chiếu hậu bên phải. Bằng kỹ thuật chiếu sáng góc hẹp (cho ánh sáng tạo với bề mặt cần xem xét một góc nhỏ hơn 45 độ), cảnh sát có thể nhìn ra dấu vết mắt thường không nhìn thấy được, bao gồm một số sợi vải màu xanh dương mắc vào buồng lắp bánh xe phía trước bên phải, và vài mảnh thủy tinh vỡ trong khe cắm cần gạt nước.

Để đối chiếu thủy tinh vỡ trên chiếc xe Jeep và những mảnh găm vào cùi chỏ nạn nhân, giám định viên sử dụng hệ số khúc xạ ánh sáng. Mỗi loại vật chất có chỉ số khúc xạ khác nhau và là nguyên nhân chiếc thìa trong cốc nước có vẻ như bị bẻ cong so với phần nhô lên khỏi mặt nước. Kết quả giám định cho thấy mảnh thủy tinh vỡ cắm trên cùi chỏ nạn nhân có cùng chỉ số khúc xạ với mảnh vỡ trên chiếc xe Jeep.

Sau đó, chuyên viên lấy mẫu sơn của xe Jeep đối chiếu với mẩu sơn trên người nạn nhân. Sau khi nâng nhiệt độ của hai mẫu vật lên 700 độ C, chuyên viên thấy rằng phản ứng của cả hai mẫu vật đều giống nhau. Tuy nhiên, chứng cứ về mảnh thủy tinh vỡ và mẩu sơn tróc vẫn có thể tới từ hàng nghìn phương tiện khác nhau.

Tiếp theo, chuyên viên so sánh sợi vải xanh dương tìm thấy trên xe Jeep với chiếc quần bò Cain mặc lúc bị đâm. Kết quả cho thấy cả hai đều có cùng chất liệu cotton, dưới kính hiển vi đều có đặc điểm về hình dáng và màu sắc giống nhau.

Cuối cùng, giám định viên xem xét sợi lông hoặc tóc trên rãnh cắm cần gạt nước và xác định đây là lông tay người. Đối chiếu với lông tay của nạn nhân dưới kính hiển vi, giám định viên ra kết luận cả hai có đặc điểm trùng khớp. Theo công tố viên, điều này là chứng cứ mấu chốt liên kết chiếc xe Jeep cùng hạ nghị sĩ Tom Druce với hiện trường vụ án.

Sợi lông tay trên rãnh cắm cần gạt nước. Ảnh: Filmrise.

Với số chứng cứ thu thập được, 7 tháng sau khi vụ án mạng, Druce bị khởi tố tội Giết người bằng ô tô, Lừa đảo bảo hiểm, Rời hiện trường tai nạn, và Làm sai lệch chứng cứ.

Công tố viên cho rằng không thể biết Druce có say rượu khi lái xe hay không, vụ tai nạn nhiều khả năng không thể tránh khỏi do nạn nhân cũng say rượu. Tuy nhiên, Druce bị cáo buộc biết rõ đã gây tai nạn nhưng không dừng lại mà tiếp tục phóng đi. Sau khi bỏ chạy, tài xế tới cơ quan để đánh giá thiệt hại và sau đó có các hành động che giấu như rửa, sửa và trả xe, làm đơn tới công ty bảo hiểm,...

Tháng 9/2000, để tránh ra tòa, Druce thỏa thuận nhận tội Rời bỏ hiện trường tai nạn, Lừa đảo bảo hiểm, và Làm sai lệch chứng cứ, phải bồi thường cho gia đình Cain 100.000 USD, và phải rời ghế hạ nghị sĩ. Druce được trả tự do sau hai năm thụ án tù.

Quốc Đạt (Theo AP, Pittsburgh Post-Gazette, The Morning Call)