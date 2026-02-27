Mình có lối sống khá năng động so với tuổi nên "trộm vía" tóc vẫn còn xanh và tinh thần còn hoạt bát.

Mình 46 tuổi, sống tại Sài Gòn, ly hôn hơn 10 năm trước, một mình nuôi con, đến nay cháu đã học năm hai đại học. Đúng như tiêu đề thư: "Sỏi đá cũng cần có nhau", hôm nay mình mạo muội biên vài dòng gửi lên đây, biết đâu sẽ may mắn gặp được người bạn đồng điệu để cùng nhau chia sẻ buồn vui trong những tháng năm còn lại. Đời sống của mình nhiều năm qua khá an yên, xoay quanh công việc, con cái, sở thích cá nhân và thể dục thể thao. Về ngoại hình, có lẽ mình trên trung bình một chút (cái đẹp nằm trong mắt kẻ si tình nên không phải tự ti).



Mình vừa hướng nội lại cũng vừa hướng ngoại (này gọi là "hướng lung tung" đây), vì mình vừa thích các hoạt động ngoài trời, du lịch, tụ tập bạn bè, nhưng cũng có thể tận hưởng những khoảnh khắc một mình với âm nhạc hoặc tự nấu đãi mình một món ăn ngon. Nhìn chung, mình có lối sống khá năng động so với tuổi nên "trộm vía" tóc vẫn còn xanh và tinh thần còn hoạt bát. Mình mong luôn được sống khỏe mạnh, vui vẻ để tuổi tác sẽ chỉ là một con số mà thôi.



Khi thư này gửi đi, hy vọng sẽ có một người đàn ông nào đó năng động, tinh tế, kinh tế ổn định, có thể nhỏ hơn hoặc lớn hơn mình vài ba tuổi, bắt được nó, cảm thấy đồng điệu với những dòng tâm sự chân thành này. Khi đó, chúng ta sẽ có dịp chia sẻ nhiều hơn.

