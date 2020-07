Sới bạc thu điện thoại của người chơi để bảo mật địa điểm

Hải PhòngĐặng Văn Sơn, 39 tuổi, mở sới bạc trong vườn mít tại nhà, thu điện thoại của người chơi từ lúc lên xe đưa đón và chỉ trả khi ra về.

Sới xóc đĩa mở ở vườn mít trong xã Thái Sơn, huyện An Lão. Ảnh: Công an Hải Phòng

Chiều 28/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an xã Thái Sơn và Công an huyện An Lão bắt quả tang Sơn cùng 39 người chơi xóc đĩa ăn tiền ở thôn Phù Niệm, xã Thái Sơn. Tang vật thu 23 triệu đồng cùng nhiều ôtô, xe máy.

Sơn khai đây là sới bạc bịp, hoạt động liên tục ở Hải Phòng - Quảng Ninh tại các ngôi nhà kín cổng cao tường hay khu vực cánh đồng, ruộng vườn vắng vẻ. Mỗi một canh bạc thường chỉ diễn ra 2-3 tiếng tại một địa điểm.

Vừa là người tổ chức vừa cầm cái, Sơn bố trí ôtô đưa đón con bạc đến từ Hà Nội, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, Hưng Yên và các quận, huyện trên địa bàn thành phố về sới. Người chơi không được thông báo trước địa điểm và phải nộp điện thoại cho người của Sơn giữ trong suốt thời gian đi chuyển cũng như lúc đánh bạc.

Mỗi canh bạc, Sơn thu một triệu đồng một người dùng để trang trải các chi phí.

Giang Chinh