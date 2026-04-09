Tôi có nhiều hạt nhỏ màu trắng trong miệng, được chẩn đoán sỏi amidan. Sỏi amidan là gì, hình thành và điều trị như thế nào? (Lưu Hà, 37 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Sỏi amidan là một khối vôi hóa màu trắng đục hoặc vàng nhạt, tích tụ trong các hốc amidan, gồm nhiều thành phần khác nhau như bã thức ăn, xác tế bào chết hoặc vi trùng.

Amidan có nhiệm vụ sản sinh ra tế bào tiêu diệt vi khuẩn gây hại cho đường hô hấp. Khi số lượng vi khuẩn, virus xâm nhập ồ ạt khiến tế bào không đủ sức chống chọi, xác của các tế bào thoái hóa tích tụ cùng với thức ăn, kẹt lại trong kẽ hở amidan sẽ vôi hóa, hình thành sỏi. Ngoài ra, canxi từ thực phẩm có thể lắng đọng lại, kết tụ thành sỏi.

Sỏi amidan cũng thường xuất hiện ở người viêm amidan mạn tính do các hốc amidan bị giãn rộng, viêm xơ và ứ đọng mủ, tạo điều kiện cho thức ăn vụn, tế bào bong tróc tích tụ, vôi hóa. Quá trình viêm lặp đi lặp lại cũng khiến khả năng tự làm sạch của amidan suy giảm, sỏi dễ hình thành.

Sỏi amidan có thể nhỏ và nằm nông trên bề mặt amidan hoặc to, nằm rất sâu trong hốc amidan. Sỏi tăng kích thước gây vướng họng nhiều khi nhai nuốt thức ăn, amidan sưng, đau họng, nuốt vướng, hôi miệng kéo dài. Ngoài ra, người bệnh có thể thấy những mảnh vụn màu trắng hoặc màu vàng cứng như đá nhỏ li ti trong miệng khi đang nhai nuốt.

Sỏi kích thước nhỏ, nằm trên bề mặt có thể tự hết. Đối với sỏi lớn, cần can thiệp tùy vào vị trí. Sỏi nằm nông ở bề mặt amidan có thể được loại bỏ bằng cách súc miệng nước muối. Nếu sỏi bám dính nhiều và nằm sâu, người bệnh có thể sử dụng máy tăm nước với áp lực nhẹ, tác động trực tiếp vào khối sỏi để sỏi bong ra hoặc dùng tăm bông để đè, ấn và đẩy sỏi ra ngoài.

Trường hợp không tự loại bỏ được, bạn cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng. Bác sĩ sẽ dùng dụng cụ chuyên dụng hoặc nội soi để lấy ra. Quá trình lấy sỏi amidan thường nhẹ nhàng, không đau, giúp giảm hôi miệng, vướng họng, đau, khó nuốt. Nếu sỏi amidan và viêm amidan tái đi tái lại nhiều lần, giải pháp cuối cùng có thể cắt amidan để điều trị triệt để.

BS.CKI Võ Bá Thạch

Chuyên khoa Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7