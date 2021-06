Sốc nhiệt do nắng nóng

Bắc GiangCụ bà 87 tuổi đang gặt lúa thì ngã, hôn mê, nhập viện trong tình trạng chân trái bỏng độ 3, rối loạn thân nhiệt.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ngày 21/6 cho biết cụ bà trú tại Thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, khi nhập viện kích thích, vật vã. Các bác sĩ chẩn đoán sốc nhiệt do gặt lúa dưới trời nắng thời gian dài. May mắn sau khi được điều trị, bệnh nhân đã hồi phục và ra viện.

Gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh liên tục tiếp nhận và điều trị nhiều ca bệnh do say nắng, sốc nhiệt, mức độ từ nhẹ đến nặng. Theo thống kê, chỉ trong 20 ngày, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc tiếp nhận và điều trị ba ca cấp cứu vì sốc nhiệt, say nắng.

Một trường hợp khác là người phụ nữ 57 tuổi bị tâm thần, đi lang thang dưới trời nắng dẫn đến sốc nhiệt, nhập viện trong tình trạng suy kiệt, hôn mê, sốt cao. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiệt. Sau điều trị, bệnh nhân dần ổn định và đang tiếp tục điều trị các bệnh lý nền.

Nặng nhất phải kể đến trường hợp bệnh nhân nam, 40 tuổi, địa chỉ tại xã Bình Sơn, huyện Lục Nam, nhập viện ngày 19/6, với chẩn đoán sốc nhiệt do làm việc dưới nhiệt độ cao trong thời gian dài. Bệnh nhân đi rừng đốn củi qua đêm và về nhà với tình trạng lơ mơ, nói nhảm, ngã xuống nền đất hai lần, sốt cao liên tục và bất tỉnh. Khi nhập viện, bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê kích thích, xoắn vặn toàn thân, da tái lạnh, không tiếp xúc được, sốt trên 40 độ C.

Sau khi được bác sĩ thăm khám, chụp CT não và làm các xét nghiệm đánh giá, bệnh nhân được chỉ định phải lọc máu liên tục kết hợp bù dịch, hạ sốt, lợi tiểu. May mắn với nỗ lực của y bác sĩ, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, người bệnh tiên lượng nặng, cần tiếp tục điều trị và theo dõi.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các tỉnh miền Bắc đang phải trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm có mức nhiệt lên tới 40, 41 độ C, nếu không có những biện pháp phòng tránh kịp thời rất dễ gặp phải các vấn đề như say nắng, sốc nhiệt. Sốc nhiệt tưởng chừng chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường của cơ thể khi tiếp xúc lâu dưới trời nắng nóng nhưng thực tế thì không đơn giản như vậy.

Bác sĩ Vi Thị Thanh Hương - Phó khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, cho biết cơ thể con người có cơ chế điều hòa thân nhiệt để giữ cho nhiệt độ cơ thể ở mức cân bằng, quanh 37 độ C.

Nếu cơ thể ở trong thời tiết nắng nóng kéo dài, trên 41 độ C, sẽ làm ảnh hưởng đến các chức năng của các cơ quan quan trọng như não, tim, phổi, thận và đặc biệt khi nhiệt độ tăng quá cao, các hoạt động chuyển hóa trong cơ thể sẽ rối loạn nghiêm trọng, dẫn đến hôn mê, co giật.

Đối tượng có nguy cơ cao bị sốc nhiệt là những người lao động ngoài trời nắng nóng với cường độ liên tục. Nếu sốc nhiệt xảy ra trên đối tượng có bệnh lý mãn tính, người già, trẻ nhỏ... thì diễn biến nặng và khả năng phục hồi sẽ khó khăn hơn.

Bác sĩ cảnh báo đối với người dân cần thực hiện các biện pháp để phòng tránh sốc nhiệt trong thời tiết nắng nóng như hạn chế ra ngoài vào lúc nắng nóng cao điểm, nếu bắt buộc phải làm việc dưới trời nắng nóng thì cần chia nhỏ thời gian làm và nghỉ ngơi xen kẽ; khi đi ra đường thì phải đội mũ, mặc quần áo, đeo kính, khẩu trang... chống nóng; cần uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh và hoa quả; bổ sung đồ uống giàu chất điện giải; bôi kem chống nắng và tăng cường rèn luyện sức khỏe.

Thúy Quỳnh