Sốc nhiễm khuẩn, thủng tạng sau khi tự tiêm thuốc giảm đau

Quảng NinhNgười đàn ông 70 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, thủng tạng rỗng do tự ý tiêm hỗn hợp thuốc giảm đau, canxi và trợ tim để trị đau nhức xương khớp.

Ngày 3/1, đại diện Bệnh viện Đa khoa Đông Triều cho biết bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch sau ca phẫu thuật khẩn cấp. Trước đó, người bệnh bị đau xương khớp nhưng không đi khám mà tự đến một cơ sở không rõ danh tính để tiêm nhiều loại thuốc.

Về nhà, cụ ông đau bụng dữ dội lan lên ngực, nôn mửa và sốt cao. Thay vì đến bệnh viện ngay, bệnh nhân tiếp tục uống thêm thuốc giảm đau tại gia. Chỉ khi cơn đau quá sức chịu đựng và cơ thể suy kiệt, gia đình mới đưa ông đi cấp cứu.

Bác sĩ điều trị bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị thủng dạ dày dẫn đến sốc nhiễm khuẩn nặng. Êkíp khoa Ngoại đã phẫu thuật khâu lỗ thủng tạng rỗng, hút rửa ổ bụng để loại bỏ dịch bẩn, ngăn chặn nhiễm trùng lan rộng. Hiện sức khỏe bệnh nhân dần ổn định và đang được theo dõi hậu phẫu.

Bác sĩ Nguyễn Thế Phương, Trưởng khoa Ngoại, nhận định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến biến chứng này là việc lạm dụng thuốc giảm đau và kháng viêm không theo chỉ định. Tự ý phối hợp nhiều loại dược phẩm không rõ nguồn gốc càng làm tăng nguy cơ tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa, gây viêm loét và thủng dạ dày - tá tràng.

Thủng dạ dày là cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm, thường biểu hiện bằng cơn đau bụng đột ngột như dao đâm, bụng cứng như gỗ, bí trung đại tiện. Cơn đau có thể lan lên vai do dịch tiêu hóa kích thích cơ hoành, kèm theo triệu chứng toàn thân như sốt, vã mồ hôi, mạch nhanh. Nếu can thiệp chậm trễ, viêm phúc mạc và sốc nhiễm trùng sẽ đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.

Ngoài nguyên nhân dùng thuốc sai cách, tình trạng này còn xuất phát từ viêm loét dạ dày mạn tính do vi khuẩn HP, căng thẳng kéo dài, chế độ ăn uống thiếu khoa học hoặc lạm dụng rượu bia.

Bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự làm bác sĩ tại nhà, đặc biệt với các bệnh lý xương khớp mạn tính cần dùng thuốc giảm đau dài ngày. Khi cơ thể xuất hiện cơn đau bụng bất thường, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để chẩn đoán chính xác, tránh các biến chứng khôn lường.

Thúy Quỳnh