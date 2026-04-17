Sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng sau chế biến thịt lợn

TP HCMNgười đàn ông 61 tuổi tự mua thịt và xương lợn sống về chế biến, sau đó sốt, mệt mỏi rồi nhanh chóng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch do nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn.

Ngày 16/4, BS.CK2 Cao Hoài Tuấn Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực và Chống độc trong tình trạng tình trạng sốc, rối loạn chức năng đa cơ quan, hội chứng đông máu nội mạch lan tỏa, sau hai ngày khởi phát sốt, mệt mỏi. Vùng mặt và vùng chân bệnh nhân có sang thương da dạng tử ban.

Thời điểm mới tiếp nhận, căn nguyên gây bệnh chưa rõ ràng. Các bác sĩ khẩn trương áp dụng các biện pháp hồi sức nâng cao để duy trì sự sống, đồng thời điều trị bao vây theo hướng sốc nhiễm khuẩn và nhiễm khuẩn huyết.

Khi bệnh nhân qua được giai đoạn nguy kịch ban đầu, kết quả cấy máu xác định dương tính với Streptococcus suis (vi khuẩn liên cầu lợn). Khai thác lại bệnh sử từ gia đình, các bác sĩ ghi nhận trước ngày phát bệnh, người đàn ông này đã tự mua thịt và xương lợn sống về nhà chế biến.

Xác định chính xác tác nhân, kíp điều trị tiếp tục hồi sức nâng cao và điều chỉnh phác đồ đặc hiệu. Bệnh nhân đáp ứng thuốc, tình trạng ổn định dần và được cho xuất viện sau 21 ngày điều trị.

Streptococcus suis là vi khuẩn lây từ lợn sang người qua hai đường chính, gồm tiếp xúc qua da (đặc biệt khi tay có vết thương, trầy xước) và qua đường tiêu hóa (ăn tiết canh, lợn tái). Vi khuẩn này có độc lực mạnh, diễn tiến bệnh thường rất nhanh và nặng.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không ăn thịt lợn tái, tiết canh hoặc các sản phẩm chưa nấu chín kỹ. Khi chế biến thịt lợn sống, cần mang găng tay, nhất là khi trên tay đang có vết thương hở. Nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, buồn nôn, nổi ban xuất huyết, ù tai hoặc giảm thính lực sau khi chế biến hoặc ăn thịt lợn, cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế.

Lê Phương