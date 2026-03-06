Sở Xây dựng TP HCM yêu cầu chủ đầu tư sớm nhận hồ sơ mua nhà xã hội Lý Thường Kiệt

Sở Xây dựng TP HCM yêu cầu chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt sớm tiếp nhận hồ sơ đăng ký sau phản ánh người dân chưa thể nộp dù dự án đã công bố thông tin.

Theo Sở Xây dựng, cơ quan này đã yêu cầu Công ty cổ phần Đức Mạnh, chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tại số 324 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng), sớm triển khai việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội theo đúng quy định.

Động thái này được đưa ra sau khi Sở tiếp nhận phản ánh từ một số người dân về việc chưa thể nộp hồ sơ tại dự án.

Trước đó, từ đầu tháng 2, Sở Xây dựng đã công bố thông tin công khai về dự án. Theo thông báo, người dân có nhu cầu mua hoặc thuê nhà ở xã hội có thể nộp hồ sơ trong thời gian từ ngày 1/2 đến 31/3 tại địa chỉ dự án. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số người dân, dù thời gian nộp hồ sơ đã được thông báo, chủ đầu tư vẫn chưa bắt đầu tiếp nhận đăng ký.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TP HCM. Ảnh: Phương Uyên

Nói về vần đề chưa nhận hồ sơ đăng ký mua, phía chủ đầu tư cho biết thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ sẽ do doanh nghiệp quyết định, dựa trên việc hoàn tất các điều kiện pháp lý của dự án và tiến độ triển khai thực tế. Thời gian chính thức nhận hồ sơ, cũng như số lượng căn hộ bán và cho thuê, sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng TP HCM khi dự án đủ điều kiện theo quy định.

Giải thích về khoảng thời gian quy định từ ngày 1/2 đến 31/3, đại diện Sở Xây dựng cho biết đây chủ yếu là giai đoạn để người dân chuẩn bị hồ sơ và theo dõi thông tin công khai trước khi việc tiếp nhận hồ sơ chính thức được triển khai.

Theo quy định, trước khi bắt đầu nhận hồ sơ, chủ đầu tư phải công khai các thông tin như thời gian nhận hồ sơ, số lượng căn hộ bán, diện tích và giá bán nhà ở xã hội trên hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở. Đồng thời, các thông tin này phải được gửi cho Sở Xây dựng để đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý. Việc công khai phải được thực hiện tối thiểu 30 ngày trước khi bắt đầu nhận hồ sơ.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ do chủ đầu tư quyết định nhưng phải kéo dài ít nhất 30 ngày kể từ khi bắt đầu. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp, nộp trực tuyến, gửi qua bưu điện hoặc thông qua cơ quan, đơn vị nơi đang làm việc để tổng hợp và chuyển cho chủ đầu tư.

Sở Xây dựng khuyến nghị cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu theo dõi thông tin trên trang điện tử của cơ quan này để chuẩn bị hồ sơ và nộp đăng ký theo đúng quy định.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt do Công ty cổ phần Đức Mạnh làm chủ đầu tư, nằm tại phường Diên Hồng (quận 10 cũ). Theo kế hoạch, dự án mở bán các khối A1, A2 và một phần khối B2 với tổng cộng 755 căn hộ nhà ở xã hội, diện tích từ khoảng 34 m2 đến 77 m2. Việc mở bán được chia thành hai giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu dự kiến bán 377 căn hộ và giai đoạn sau bán 378 căn.

Chủ đầu tư dự kiến giá bán nhà ở xã hội khoảng hơn 21,6 triệu đồng mỗi m2, chưa bao gồm các loại thuế và phí theo quy định. Theo tiến độ được phê duyệt, dự án dự kiến hoàn thành xây dựng sau 15 tháng kể từ tháng 2/2025 và được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 8 năm nay. Đây hiện là dự án nhà ở xã hội nhận được nhiều sự quan tâm của người mua nhà khi nằm ở khu vực trung tâm TP HCM và đối diện nhà thi đấu Phú Thọ, Bệnh viện Trưng Vương, xung quanh là nhiều khu căn hộ quy mô lớn đã hình thành.

Phương Uyên