Sợ trở thành gánh nặng cho bạn trai nhưng không thể rời xa anh

Tôi có nguy cơ bị suy tuyến cận giáp, khiến cơ thể dễ bị hạ canxi; nếu kéo dài, có thể tôi sẽ phải dùng thuốc suốt đời.

Tôi và anh quen nhau đến nay được 7 tháng, cùng quê. Lúc đầu, chúng tôi nói chuyện qua Facebook được vài ngày thì tôi phải vào Đà Nẵng phẫu thuật bướu cổ. Khi nhập viện, cổ tôi rất đau, người mệt, không thể trả lời tin nhắn. Ba ngày không thấy tôi phản hồi, anh gọi điện, mẹ tôi nghe máy, nhờ vậy anh mới biết tình hình. Vài ngày sau khi tôi đỡ hơn, anh lại nhắn tin hỏi han và nói chuyện với tôi mỗi ngày. Trong thời gian nghỉ ở nhà dưỡng bệnh, anh là người quan tâm tôi nhiều nhất. Dù chưa từng gặp mặt, chúng tôi nói chuyện rất hợp. Anh đợi tôi khỏe rồi hẹn gặp, cả hai dần tìm hiểu và cảm thấy rất phù hợp. Trong lúc tôi ốm đau, anh vẫn luôn ở bên động viên, tôi rất trân trọng và chúng tôi bắt đầu yêu nhau.

Sau phẫu thuật, sức khỏe tôi ổn hơn nhưng không còn như trước. Tôi thường xuyên mệt mỏi. Bác sĩ cho biết tôi có nguy cơ bị suy tuyến cận giáp, khiến cơ thể dễ bị hạ canxi. Mỗi ngày tôi phải uống hai viên canxi và tình trạng này đã kéo dài hơn 6 tháng. Chỉ cần thức khuya hay bỏ bữa là tôi lại mệt lả vì hạ canxi. Điều đó khiến tôi rất ám ảnh và buồn bã, vì còn trẻ mà sức khỏe lại yếu như vậy.

Đến nay đã 7 tháng sau mổ, tôi vẫn đi làm, sinh hoạt bình thường nhưng phải phụ thuộc vào thuốc. Tôi đi xét nghiệm định kỳ hai tháng/lần, kết quả có cải thiện nhưng chưa thể ngừng uống canxi. Bác sĩ nói nếu kéo dài, có thể tôi sẽ phải dùng thuốc suốt đời. Điều đó khiến tôi rất lo sợ. Tôi đã chia sẻ với anh, anh biết hết tình trạng của tôi và luôn động viên, an ủi.

Càng ngày tôi càng thương anh nhiều hơn, sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho anh sau này. Nghĩ đến việc rời xa, tôi không đành lòng nhưng giữ lại thì lại thấy mình ích kỷ. Tôi cũng lo việc uống canxi lâu dài có thể ảnh hưởng sức khỏe, chưa kể gần đây tôi bị đau lưng, đi chụp thì phát hiện lồi nhẹ đĩa đệm. Tôi sợ sau này việc mang thai, sinh con sẽ khó khăn.

Tôi 26 tuổi, cao 1m70, ngoại hình ưa nhìn, tính cách hòa đồng, đang làm kế toán. Anh rất thương và quan tâm tôi. Tôi vẫn băn khoăn, có nên chia tay để anh không phải chịu thiệt thòi vì mình không? Tôi thực sự rất buồn và mong nhận được lời khuyên chân thành.

Hồng Hạnh