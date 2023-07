Số trẻ em đuối nước ở Việt Nam giảm

Một thập niên gần đây, số trẻ tử vong do đuối nước đã giảm 3-5% một năm, nhưng tai nạn này vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở lứa tuổi nhỏ.

Thông tin được ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cho biết tại Chương trình Ngày hội gia đình phòng chống đuối trẻ em, ngày 25/7. Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về gánh nặng đuối nước ở trẻ em và lan tỏa các biện pháp an toàn giúp đảm bảo tính mạng cho các em.

"10 năm trước, nước ta có khoảng 3.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm, nay đã kéo giảm xuống còn khoảng 2.000 trẻ. Mục tiêu là tiếp tục kéo giảm tỷ lệ này xuống", ông Nam nói.

Tuy nhiên, ông Nam cho hay Việt Nam hiện vẫn là quốc gia có tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước ở mức cao, là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ dưới 16 tuổi. Tỷ suất tử vong do đuối nước ở trẻ 0-14 tuổi nước ta cao hơn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và toàn cầu. Trẻ nông thôn có nguy cơ bị đuối nước cao gấp hai lần trẻ thành thị; 55% trẻ tử vong do đuối nước thuộc các hộ gia đình nghèo ở nông thôn.

Trẻ 6-15 tuổi nằm trong nhóm có nguy cơ bị đuối nước cao nhất khi chơi đùa tại các sông, hồ, ao hoặc bãi biển. Số lượng trẻ nam đuối nước cao hơn trẻ nữ, đặc biệt nhiều em tử vong trong tình huống cứu bạn. Các bé dưới 5 tuổi có nhiều khả năng bị đuối nước ở gần hoặc sát nhà mình, trong các ao hồ, sông suối, kênh rạch, kể cả các vũng nước ở công trình đang thi công hoặc bể chứa nước.

Trẻ em được phổ cập bơi là cách phòng chống đuối nước. Ảnh: HV

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng đuối nước ở trẻ em xuất phát từ nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội về vấn đề này còn hạn chế. Nhiều trẻ chưa biết bơi, thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời chưa nhận thức về sự nguy hiểm của việc tắm, chơi gần bờ sông. Ngoài ra, nhiều địa phương còn thiếu cơ sở vật chất và giáo viên dạy bơi. Tỷ lệ trường học tổ chức dạy bơi cho học sinh còn rất thấp, thiếu bể bơi, thiết bị.

Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, cho biết toàn cầu có hơn 236.000 người tử vong vì đuối nước mỗi năm. "Ai cũng có thể bị đuối nước, nhưng hoàn toàn có thể phòng chống", bà Pratt nói, thêm rằng chính phủ Việt Nam cần tập trung dạy cho trẻ em trong độ tuổi đến trường các kỹ năng bơi cơ bản, kỹ năng an toàn trong môi trường nước và cứu nước an toàn.

"Đây là các biện pháp có chi phí hợp lý, đã được chứng minh về hiệu quả trong việc giảm thiểu đáng kể nguy cơ đuối nước và bảo vệ tính mạng của trẻ em. Kỹ năng bơi an toàn không chỉ đi theo các em suốt đời, mà còn là một cách luyện tập nâng cao thể chất lành mạnh", người đứng đầu WHO Việt Nam cho biết.

Tại Việt Nam, chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ tại cộng đồng được triển khai từ 2018 đến nay, bằng cách dạy bơi tại một số tỉnh có nguy cơ như Đồng Tháp, An Giang, Đà Nẵng..., với hơn 30.000 trẻ đã được dạy bơi an toàn. Theo đánh giá độc lập, tỷ lệ biết bơi của trẻ em tại địa bàn can thiệp đã tăng gấp hai lần, tỷ lệ đuối nước ở trẻ giảm 30%.

Bà Đoàn Thu Huyền, chuyên gia Tổ chức Campaign For Tobacco - Free Kids (Đơn vị Vận động Chính sách Y tế toàn cầu), cho biết trong giai đoạn 2023-2025, sẽ mở rộng địa bàn can thiệp tại các tỉnh thành khác và dạy bơi cho hơn 25.000 trẻ em từ 6 đến 15 tuổi, đồng thời dạy kỹ năng an toàn cho 50.000 trẻ.

Việt Nam đặt mục tiêu trong giai đoạn 2021-2030, khoảng 50% trẻ 6-15 tuổi biết bơi; 60% trẻ được dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước trong hai năm tới.

Lê Nga